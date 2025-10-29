Mireasa, sezon 12. Liviu a recunoscut ce a fost între el și Iolanda, de fapt. Ce spune fata despre înregistrarea cu ei

Antena Căutare
În emisia live de Mireasa de pe 29 octombrie 2025 s-a aflat un detaliu despre doi dintre concurenții sezonului 12. Este vorba despre Liviu și Iolanda. Băiatul a recunoscut că între ei a fost o aventură.

Publicat: Miercuri, 29 Octombrie 2025, 13:30 | Actualizat Miercuri, 29 Octombrie 2025, 16:13

La intrarea sa în casă, Iolanda a spus că s-a intersectat cu Liviu în club. Între timp, fata a strecurat mai multe informații despre concurent, dând astfel de înțeles că între ei a fost mai mult decât o simplă intersectare.

„Cunosc personajul, istoria. Nu vreau să dau detalii, dacă voiam, le dădeam. Am vrut prieteni comuni. Liviu e exclus. Dacă voiam, îl aveam afară. Producția știe că ne-am intersectat fară. E frumos, dar nu e genul meu de bărbat, din cauza caracterului. Știu că Liviu gătește bine. Face mâncare bună. Să vă facă un pui cu smântână”, a spus Iolanda în dialog cu fetele.

Întrebată în emisia live de Mireasa de Simona Gherghe ce a fost între ea și Liviu, Iolanda a răspuns: „Noi am avut o interacțiune, dar nu în sensul de relație. Ne-am întâlnit cu grupul...”.

Liviu a recunoscut ce a fost între el și Iolanda, de fapt. „S-a întâmplat ceva mai mult...”. Ce spune fata despre înregistrarea cu ei care circulă în online

Liviu a recunoscut că a avut o aventură cu Iolanda și a precizat și de ce nu a spus de la început.

„S-a întâmplat ceva mai mult. Nu-mi aduce niciun beneficiu și n-am cum să evit răspunsul. Ea când a intrat în casă ați întrebat dumneavoastră dacă ne cunoaștem și ea a răspuns prima. Nu am vrut să-i contrazic răspunsul. Viața mea privată vreau să o păstrez privată, dar dacă ea nu a reușit… Am zis să păstrez privat acest detaliu”, a spus Liviu.

Liviu le-a mărturisit acest lucru lui Sorin și lui Emily.

„M-ai mințit și acum”. Simona Gherghe a întrebat-o pe Iolanda de ce nu a recunoscut de la început că ea și Liviu au avut o aventură

„M-ai mințit și acum”, i-a spus Simona Gherghe Iolandei.

„De ce să mint? Eu am zis la modul de relație. Nu a fost nimic sentimental”, a spus Iolanda.

„Tu aveai această obligație să spui nu că v-ați întâlnit în club, ci că ați avut o interacțiune intimă”, i-a spus Simona Gherghe.

„Nu îl vreau, nu e genul meu de caracter, de frumos e frumos, eu nu am venit pentru el aici”, a spus Iolanda.

Concurenții au ascultat înregistrarea dintre Iolanda și Liviu care circulă în mediul online.

„E un TikTok postat de prietenul lui, după câteva pahare. A fost discuția de așa natură. Știu de unde e înregistrarea. Știam de înregistrare și am spus să se șteargă. Acolo în înregistrare se vede ca și cum aș avea ceva mai mult pentru el, dar nu e real. Eu nu am avut sentimente și mă uit în ochii lui când spun asta. Băiatul respectiv filma un TikTok și noi ne certam și era vocea mea pe fundal. Înainte să vin l-am întrebat dacă a șters”, a spus Iolanda.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

