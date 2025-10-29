Mireasa, sezon 12. Liviu a recunoscut ce a fost între el și Iolanda, de fapt. Ce spune fata despre înregistrarea cu ei

În emisia live de Mireasa de pe 29 octombrie 2025 s-a aflat un detaliu despre doi dintre concurenții sezonului 12. Este vorba despre Liviu și Iolanda. Băiatul a recunoscut că între ei a fost o aventură.

La intrarea sa în casă, Iolanda a spus că s-a intersectat cu Liviu în club. Între timp, fata a strecurat mai multe informații despre concurent, dând astfel de înțeles că între ei a fost mai mult decât o simplă intersectare.

„Cunosc personajul, istoria. Nu vreau să dau detalii, dacă voiam, le dădeam. Am vrut prieteni comuni. Liviu e exclus. Dacă voiam, îl aveam afară. Producția știe că ne-am intersectat fară. E frumos, dar nu e genul meu de bărbat, din cauza caracterului. Știu că Liviu gătește bine. Face mâncare bună. Să vă facă un pui cu smântână”, a spus Iolanda în dialog cu fetele.

Întrebată în emisia live de Mireasa de Simona Gherghe ce a fost între ea și Liviu, Iolanda a răspuns: „Noi am avut o interacțiune, dar nu în sensul de relație. Ne-am întâlnit cu grupul...”.

Liviu a recunoscut ce a fost între el și Iolanda, de fapt. „S-a întâmplat ceva mai mult...”. Ce spune fata despre înregistrarea cu ei care circulă în online

Liviu a recunoscut că a avut o aventură cu Iolanda și a precizat și de ce nu a spus de la început.

„S-a întâmplat ceva mai mult. Nu-mi aduce niciun beneficiu și n-am cum să evit răspunsul. Ea când a intrat în casă ați întrebat dumneavoastră dacă ne cunoaștem și ea a răspuns prima. Nu am vrut să-i contrazic răspunsul. Viața mea privată vreau să o păstrez privată, dar dacă ea nu a reușit… Am zis să păstrez privat acest detaliu”, a spus Liviu.

Liviu le-a mărturisit acest lucru lui Sorin și lui Emily.

„M-ai mințit și acum”. Simona Gherghe a întrebat-o pe Iolanda de ce nu a recunoscut de la început că ea și Liviu au avut o aventură

„M-ai mințit și acum”, i-a spus Simona Gherghe Iolandei.

„De ce să mint? Eu am zis la modul de relație. Nu a fost nimic sentimental”, a spus Iolanda.

„Tu aveai această obligație să spui nu că v-ați întâlnit în club, ci că ați avut o interacțiune intimă”, i-a spus Simona Gherghe.

„Nu îl vreau, nu e genul meu de caracter, de frumos e frumos, eu nu am venit pentru el aici”, a spus Iolanda.

Concurenții au ascultat înregistrarea dintre Iolanda și Liviu care circulă în mediul online.

„E un TikTok postat de prietenul lui, după câteva pahare. A fost discuția de așa natură. Știu de unde e înregistrarea. Știam de înregistrare și am spus să se șteargă. Acolo în înregistrare se vede ca și cum aș avea ceva mai mult pentru el, dar nu e real. Eu nu am avut sentimente și mă uit în ochii lui când spun asta. Băiatul respectiv filma un TikTok și noi ne certam și era vocea mea pe fundal. Înainte să vin l-am întrebat dacă a șters”, a spus Iolanda.

