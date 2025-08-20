Mireasa, sezon 12. O persoană s-a sesizat și a trimis un mesaj după ce Costina l-a numit „agresiv verbal” pe Ionuț

La Mireasa, Capriciile Iubirii, în emisia live de pe 19 august 2025, o persoană apropiată lui Ionuț a trimis un mesaj, căruia i-a dat citire prezentatoarea Raluca Preda.

Raluca Preda a citit în direct la Mireasa, Capriciile Iubirii un mesaj trimis de verișoara lui Ionuț. Mesajul vine după ce Costina a spus că o reacție a lui Ionuț i-a amintit de fostul ei iubit agresiv.

La petrecere, Costina, care afirmase că este interesată doar de Ionuț, s-a sărutat cu Dian. Inițial tânăra a spus că a fost un pupat din greșeală, apoi și-a asumat sărutul cu tânărul cu care s-a declarat într-o cunoaștere. Ionuț s-a supărat inițial și i-a spus Costinei pe un ton ridicat că nu mai există pentru ea ca femeie, fapt care a făcut-o pe concurentă să-l numească „agresiv”.

Considerând că Ionuț a primit o etichetă nedreaptă, verișoara acestuia a intervenit cu un mesaj, pe care Raluca Preda l-a citit în direct.

Mesajul transmis de verișoara lui Ionuț și citit în direct la Mireasa, Capriciile Iubirii

„Costina, ai spus că l-ai simțit pe Ionuț agresiv. Referitor la situația aceasta a fost o persoană care s-a sesizat și a trimis un mesaj. Ionuț, ești curios? Crezi că e de la vreo fostă? Este de la verișoara ta, care spune așa: <<Verișorul meu a trăit în Italia de la vârsta de 3 ani până la 24 de ani. Din acest motiv are uneori bariere în comunicare, peste care se suprapune și timiditatea lui firească. La început a rezonat cu Costina, pentru că părea că îi oferă exclusivitate. În realitate, în timp ce îi lăsa lui această impresie, ea își îndrepta intenția către Dian. Nu i-aș reproșa nimic Costinei dacă ar fi fost sinceră de la început, însă aici Ionuț a punctat foarte bine, cu argumente solide și tocmai lipsa de sinceritate a fost deranjul lui. Nu este de condamnat faptul că s-a îndreptat către alt băiat, ci felul în care a ales să o facă. Ceea ce doare cel mai tare este modul în care încearcă să se scoată etichetându-l pe Ionuț drept agresiv>>”, a citit Raluca Preda o parte din mesajul scris de verișoara lui.

Costina a spus că după o discuție lămuritoare nu mai are aceeași părere negativă despre Ionuț:

„Am spus că este agresiv verbal și apoi agresiv. Eu am vorbit cu el pe tema asta și chiar am stat și am gândit-o că el nu a mai adus ăn discuție deloc, singurul care a adus în discuție a fost Sorin. Da, îmi pare rău că nu am fost sinceră pe moment. Îl apreciez că e foarte matur. Nu mai simt că e un bărbat agresiv”, a spus Costina.

