Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 12. O persoană s-a sesizat și a trimis un mesaj după ce Costina l-a numit „agresiv verbal” pe Ionuț

Mireasa, sezon 12. O persoană s-a sesizat și a trimis un mesaj după ce Costina l-a numit „agresiv verbal” pe Ionuț

La Mireasa, Capriciile Iubirii, în emisia live de pe 19 august 2025, o persoană apropiată lui Ionuț a trimis un mesaj, căruia i-a dat citire prezentatoarea Raluca Preda.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 20 August 2025, 12:09 | Actualizat Miercuri, 20 August 2025, 12:19
Galerie
Raluca Preda a citit în direct la Mireasa, Capriciile Iubirii un mesaj despre Ionuț | Antena 1

Raluca Preda a citit în direct la Mireasa, Capriciile Iubirii un mesaj trimis de verișoara lui Ionuț. Mesajul vine după ce Costina a spus că o reacție a lui Ionuț i-a amintit de fostul ei iubit agresiv.

La petrecere, Costina, care afirmase că este interesată doar de Ionuț, s-a sărutat cu Dian. Inițial tânăra a spus că a fost un pupat din greșeală, apoi și-a asumat sărutul cu tânărul cu care s-a declarat într-o cunoaștere. Ionuț s-a supărat inițial și i-a spus Costinei pe un ton ridicat că nu mai există pentru ea ca femeie, fapt care a făcut-o pe concurentă să-l numească „agresiv”.

Considerând că Ionuț a primit o etichetă nedreaptă, verișoara acestuia a intervenit cu un mesaj, pe care Raluca Preda l-a citit în direct.

Citește și: Mireasa, sezon 12. Ce s-a întâmplat la petrecere, după sărutul dintre Costina și Dian. Cine a mers să o certe pe tânără

Mesajul transmis de verișoara lui Ionuț și citit în direct la Mireasa, Capriciile Iubirii

„Costina, ai spus că l-ai simțit pe Ionuț agresiv. Referitor la situația aceasta a fost o persoană care s-a sesizat și a trimis un mesaj. Ionuț, ești curios? Crezi că e de la vreo fostă? Este de la verișoara ta, care spune așa: <<Verișorul meu a trăit în Italia de la vârsta de 3 ani până la 24 de ani. Din acest motiv are uneori bariere în comunicare, peste care se suprapune și timiditatea lui firească. La început a rezonat cu Costina, pentru că părea că îi oferă exclusivitate. În realitate, în timp ce îi lăsa lui această impresie, ea își îndrepta intenția către Dian. Nu i-aș reproșa nimic Costinei dacă ar fi fost sinceră de la început, însă aici Ionuț a punctat foarte bine, cu argumente solide și tocmai lipsa de sinceritate a fost deranjul lui. Nu este de condamnat faptul că s-a îndreptat către alt băiat, ci felul în care a ales să o facă. Ceea ce doare cel mai tare este modul în care încearcă să se scoată etichetându-l pe Ionuț drept agresiv>>”, a citit Raluca Preda o parte din mesajul scris de verișoara lui.

Citește și: Mireasa, sezon 12. Costina și Dian s-au sărutat la petrecere. Cum a reacționat Ionuț, care credea că e unica opțiune a fetei

Costina a spus că după o discuție lămuritoare nu mai are aceeași părere negativă despre Ionuț:

„Am spus că este agresiv verbal și apoi agresiv. Eu am vorbit cu el pe tema asta și chiar am stat și am gândit-o că el nu a mai adus ăn discuție deloc, singurul care a adus în discuție a fost Sorin. Da, îmi pare rău că nu am fost sinceră pe moment. Îl apreciez că e foarte matur. Nu mai simt că e un bărbat agresiv”, a spus Costina.

Colaj cu Raluca Preda și concurenții MIreasa
+1
Mai multe fotografii

Urmărește emisiunea Mireasa pe Antena 1 și în AntenaPLAY, de luni până vineri, de la 14:00 și Mireasa, Capriciile Iubirii, pe Antena Stars și în AntenaPLAY, de la 19:00.

Mireasa, sezon 12. Schimb de replici între Sorin și Dian în direct. Motivul conflictului: „Sunt oameni cu două fețe”...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cum a putut fi numit de presă milionarul celebru care a avut o aventură timp de 8 ani cu soţia fratelui său! Cum a putut fi numit de presă milionarul celebru care a avut o aventură timp de 8 ani cu soţia fratelui său!
Observatornews.ro A încercat să se sinucidă de două ori într-o singură noapte. Într-un final, femeii din Botoşani i-a ieşit A încercat să se sinucidă de două ori într-o singură noapte. Într-un final, femeii din Botoşani i-a ieşit

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Vezi unul dintre cele mai bune seriale europene din 2025. "The Island" e disponibil acum în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi unul dintre cele mai bune seriale europene din 2025. "The Island" e disponibil acum în AntenaPLAY
Video recomandate
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 5. Momentele prin au trecut Catinca și Calina Roman pe parcursul competiției
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 5. Momentele prin au trecut Catinca și Calina Roman pe parcursul competiției Miercuri, 20.08.2025, 00:35
Mireasa sezonul 12, 19 august 2025. Ștefania, cu gândul la Virgil: Mă simt bine cu el Mireasa sezonul 12, 19 august 2025. Ștefania, cu gândul la Virgil: Mă simt bine cu el Marti, 19.08.2025, 16:45 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 19 august 2025. Ce fac acum Iustina și Cornel Luchian, concurenți în sezonul 8 Insula Iubirii Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 19 august 2025. Ce fac acum Iustina și Cornel Luchian, concurenți în sezonul 8 Insula Iubirii Marti, 19.08.2025, 18:23 Insula iubirii Sezonul 9, 19 august 2025. Pasiune, urmată de confuzie și respingere între Ella Vișan și ispita Teo! Ce s-a întâmplat după noaptea romantică Insula iubirii Sezonul 9, 19 august 2025. Pasiune, urmată de confuzie și respingere între Ella Vișan și ispita Teo! Ce s-a întâmplat după noaptea romantică Marti, 19.08.2025, 22:17
Mai multe
Citește și
Mireasa, sezon 12. Schimb de replici între Sorin și Dian în direct. Motivul conflictului: „Sunt oameni cu două fețe”
Mireasa, sezon 12. Schimb de replici între Sorin și Dian în direct. Motivul conflictului: „Sunt oameni cu două...
Sportul la care Kate Middleton îl învinge pe Prințul William. Prințesa de Wales este competitivă chiar și în familie
Sportul la care Kate Middleton îl învinge pe Prințul William. Prințesa de Wales este competitivă chiar și în... Catine.ro
Mireasa, sezon 12. Doi concurenți au avut un schimb de mesaje în urmă cu 4 ani: „Am văzut-o pe stradă”
Mireasa, sezon 12. Doi concurenți au avut un schimb de mesaje în urmă cu 4 ani: „Am văzut-o pe stradă”
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece Libertatea.ro
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la Kremlin și îl umilește pe liderul american. Dezvăluiri de ultimă oră
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o... Elle
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi pare îndrăgostit domnul”. Cum a reacționat artista | FOTO
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Macrou în stil spaniol. Rețeta rapidă și foarte gustoasă
Macrou în stil spaniol. Rețeta rapidă și foarte gustoasă HelloTaste.ro
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a intrat prin parbriz
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari”
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari” Jurnalul
Doliu la Hollywood. Terence Stamp, actorul din Superman, a încetat din viață la 87 de ani
Doliu la Hollywood. Terence Stamp, actorul din Superman, a încetat din viață la 87 de ani Kudika
Prioritate pe Drum Național – regula care încurcă șoferii. Ce trebuie să știi în 2025
Prioritate pe Drum Național – regula care încurcă șoferii. Ce trebuie să știi în 2025 Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie ProSport
O femeie a comandat un set de oale de pe Temu, dar mare i-a fost mirarea când a deschis coletul, acasă. Ce a primit, de fapt
O femeie a comandat un set de oale de pe Temu, dar mare i-a fost mirarea când a deschis coletul, acasă. Ce a... Gandul
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Kelly Clarkson își schimbă prioritățile în carieră după moartea fulgerătoare a fostului soț: „A fost o perioadă epuizantă”
Kelly Clarkson își schimbă prioritățile în carieră după moartea fulgerătoare a fostului soț: „A fost o... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Chiar și orezul se poate strica. Iată semnele că trebuie să îl arunci
Chiar și orezul se poate strica. Iată semnele că trebuie să îl arunci Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x