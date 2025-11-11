Mireasa, sezon 12. Psihologul Eduard Puiu nu a putut comenta scandalul din casă. Ce i-a sfătuit, totuși, pe concurenții implicați

Psihologul Eduard Puiu a fost invitat la Mireasa, Capriciile Iubirii să comenteze scandalul de proporții din casă. Specialistul a refuzat să comenteze episodul.

În casa Mireasa există tensiuni mari, după ce AdrenaLINIA a sunat, iar Ștefania a luat premiul câștigat de Denisa și l-a oferit cuplului Diana-Sorin. Reacțiile au fost unele explozive, care au depășit limita acceptabilului.

Denisa, Iolanda și Lavinia au fost cele mai vocale, au jignit și amenințat în contextul deciziei luate de Ștefania. Lavinia a declarat că va fi cel mai mare dușman al Ștefaniei și că va comenta de câte ori va dori despre Loredana și Ștefania, numindu-le „umbră” și „cățeluș”. În live, iubita lui Adin nu și-a asumat ceea ce a spus, precizând că a fost o descărcare. Denisa, supărată că i-a fost luat premiul muncit, și anume o noapte fără camere cu Cristian, a avut o tiradă de cuvinte dure la adresa Ștefaniei. Printre altele i-a spus: „Te urăsc din tot sufletul”, „Ai vrut victimizare. Dacă vrei să fii victimă o să fiu eu agresorul tău… verbal”, „Nu te duce capul”, „Să nu o văd în fața ochilor”, „Să vezi ce o să plângă”.

Iolanda a fost amendată pentru un limbaj „deosebit de licențios”.

După vizionarea imaginilor, Raluca Preda l-a rugat pe psihologul Eduard Puiu să comenteze situația, însă specialistul nu a putut comenta asemenea episod.

„Cu tot respectul pentru toată lumea, în special pentru telespectatori, eu, după 23 de ani de școală, nu am să comentez asemenea episod. Pe cuvântul meu de onoare. Nu mi s-a întâmplat de când sunt la emisiunea asta, eu nu am ce să comentez. Oamenii ăștia sunt adulți, vin de acasă cu educația lor, care e pusă aici pe masă. Eu nu sunt aici să le fac educație, eu pot să le recomand în condițiile în care vor să primească. Se pare că nu… O singură chestie am de zis… Habar nu am pentru ce ați intrat. Dacă voi ați venit aici să folosiți emisiunea ca o rampă de lansare și să vă faceți un cuplu, cine și-a făcut cuplu să-l țină bine, pentru că rampă de lansare nu poate fi în condițiile în care e jale ce percep oamenii. De ce aveți senzația că asta este ceva cu care să ieși în evidență? Veți rămâne cu un stigmat”, le-a spus psihologul Eduard Puiu concurenților implicați.

