Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 12. Psihologul Eduard Puiu nu a putut comenta scandalul din casă. Ce i-a sfătuit, totuși, pe concurenții implicați

Mireasa, sezon 12. Psihologul Eduard Puiu nu a putut comenta scandalul din casă. Ce i-a sfătuit, totuși, pe concurenții implicați

Psihologul Eduard Puiu a fost invitat la Mireasa, Capriciile Iubirii să comenteze scandalul de proporții din casă. Specialistul a refuzat să comenteze episodul.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 11 Noiembrie 2025, 12:26 | Actualizat Marti, 11 Noiembrie 2025, 12:33

În casa Mireasa există tensiuni mari, după ce AdrenaLINIA a sunat, iar Ștefania a luat premiul câștigat de Denisa și l-a oferit cuplului Diana-Sorin. Reacțiile au fost unele explozive, care au depășit limita acceptabilului.

Denisa, Iolanda și Lavinia au fost cele mai vocale, au jignit și amenințat în contextul deciziei luate de Ștefania. Lavinia a declarat că va fi cel mai mare dușman al Ștefaniei și că va comenta de câte ori va dori despre Loredana și Ștefania, numindu-le „umbră” și „cățeluș”. În live, iubita lui Adin nu și-a asumat ceea ce a spus, precizând că a fost o descărcare. Denisa, supărată că i-a fost luat premiul muncit, și anume o noapte fără camere cu Cristian, a avut o tiradă de cuvinte dure la adresa Ștefaniei. Printre altele i-a spus: „Te urăsc din tot sufletul”, „Ai vrut victimizare. Dacă vrei să fii victimă o să fiu eu agresorul tău… verbal”, „Nu te duce capul”, „Să nu o văd în fața ochilor”, „Să vezi ce o să plângă”.

Iolanda a fost amendată pentru un limbaj „deosebit de licențios”.

După vizionarea imaginilor, Raluca Preda l-a rugat pe psihologul Eduard Puiu să comenteze situația, însă specialistul nu a putut comenta asemenea episod.

Citește și: Mireasa, sezon 12. Imagini greu de privit. Reacții furtunoase și jigniri la adresa Ștefaniei: „S-a dat o amendă în premieră”

„Nu mi s-a întâmplat de când sunt la emisiunea asta”. Psihologul Eduard Puiu nu a putut comenta scandalul de proporții din casa Mireasa. Ce i-a sfătuit, totuși, pe concurenții implicați: „Cu tot respectul pentru toată lumea”

„Cu tot respectul pentru toată lumea, în special pentru telespectatori, eu, după 23 de ani de școală, nu am să comentez asemenea episod. Pe cuvântul meu de onoare. Nu mi s-a întâmplat de când sunt la emisiunea asta, eu nu am ce să comentez. Oamenii ăștia sunt adulți, vin de acasă cu educația lor, care e pusă aici pe masă. Eu nu sunt aici să le fac educație, eu pot să le recomand în condițiile în care vor să primească. Se pare că nu… O singură chestie am de zis… Habar nu am pentru ce ați intrat. Dacă voi ați venit aici să folosiți emisiunea ca o rampă de lansare și să vă faceți un cuplu, cine și-a făcut cuplu să-l țină bine, pentru că rampă de lansare nu poate fi în condițiile în care e jale ce percep oamenii. De ce aveți senzația că asta este ceva cu care să ieși în evidență? Veți rămâne cu un stigmat”, le-a spus psihologul Eduard Puiu concurenților implicați.

Colaj cu concurenții Mireasa
+1
Mai multe fotografii

Citește și: Mireasa, sezon 12. AdrenaLINIA i-a dat misiunea Ștefaniei de a lua o decizie importantă. Hotărârea fetei a adus supărări

Mireasa, sezon 12. Surpriză în emisia live. Cine a venit. Simona Gherghe: „Liviu, o să te rog să te ridici”... Chat-ul zilei la Mireasa, 11 noiembrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show...
Înapoi la Homepage
AS.ro Pariul incredibil făcut de milionarul de 34 de ani care construieşte un castel în România: “Ţăranii se închinau” Pariul incredibil făcut de milionarul de 34 de ani care construieşte un castel în România: “Ţăranii se închinau”
Observatornews.ro Scene ireale, desprinse din Mad Max, cu armata rusă în timp ce intră în Pokrovsk: Soldaţii profită de ceaţă Scene ireale, desprinse din Mad Max, cu armata rusă în timp ce intră în Pokrovsk: Soldaţii profită de ceaţă
Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am fost cunoscută pentru păcat” Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am fost cunoscută pentru păcat”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Citește și
Mireasa, sezon 12. Surpriză în emisia live. Cine a venit. Simona Gherghe: „Liviu, o să te rog să te ridici”
Mireasa, sezon 12. Surpriză în emisia live. Cine a venit. Simona Gherghe: „Liviu, o să te rog să te ridici”
A pierdut aproape 9 kilograme cu Ozempic, dar își mai dorește să slăbească. Transformarea incredibilă a vedetei
A pierdut aproape 9 kilograme cu Ozempic, dar își mai dorește să slăbească. Transformarea incredibilă a vedetei Catine.ro
Mireasa, sezon 12. Imagini greu de privit. Reacții furtunoase și jigniri la adresa Ștefaniei: „S-a dat o amendă în premieră”
Mireasa, sezon 12. Imagini greu de privit. Reacții furtunoase și jigniri la adresa Ștefaniei: „S-a dat o amendă...
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Managerul lui Michael Schumacher și-a dat afară soția din vila de lux, o vinde și se mută cu amanta mai tânăra. E căsătorit de 57 de ani, iubita e cu 32 de ani mai tânără
Managerul lui Michael Schumacher și-a dat afară soția din vila de lux, o vinde și se mută cu amanta mai... Libertatea.ro
Decizia CSM, contestată: „Avem o problemă cu statul de drept în România. Declarațiile, oricât de neplăcute, nu pot constitui fapte penale”
Decizia CSM, contestată: „Avem o problemă cu statul de drept în România. Declarațiile,... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Ana Bodea, confesiuni dureroase despre adolescența ca balerină la Teatrul Balșoi: „Aveam 28 kilograme la 15 ani”
Ana Bodea, confesiuni dureroase despre adolescența ca balerină la Teatrul Balșoi: „Aveam 28 kilograme la 15 ani” Elle
Portalul 11:11. Ce să faci în această zi pentru a atrage lucruri bune în viața ta
Portalul 11:11. Ce să faci în această zi pentru a atrage lucruri bune în viața ta Spynews.ro
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“ BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Coșulețe din aluat foietaj cu brânzeturi și bacon, pentru gustări deosebite
Coșulețe din aluat foietaj cu brânzeturi și bacon, pentru gustări deosebite HelloTaste.ro
Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am fost cunoscută pentru păcat”
Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Localitățile din Făgăraș, vizate de blocarea exploatării lemnului. Ministerul Mediului pregătește Ordonanța „Înghețați în case!”
Localitățile din Făgăraș, vizate de blocarea exploatării lemnului. Ministerul Mediului pregătește Ordonanța... Jurnalul
Dan Petrescu, tot mai slăbit și bolnav! A pierdut 30 de kilograme: Nu e bine deloc… sperăm să-și revină!
Dan Petrescu, tot mai slăbit și bolnav! A pierdut 30 de kilograme: Nu e bine deloc… sperăm să-și revină! Kudika
Interzis la petarde și artficii pentru români în 2025, s-a schimbat legea. Cu ce mai poți să ”te joci” de sărbători ca să nu iei amendă de 7.500 de lei
Interzis la petarde și artficii pentru români în 2025, s-a schimbat legea. Cu ce mai poți să ”te joci” de... Playtech
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara Redactia.ro
Oraşul ideal să te retragi la pensionare. Casele au preţuri accesibile şi nu există taxe locale
Oraşul ideal să te retragi la pensionare. Casele au preţuri accesibile şi nu există taxe locale Observator
Remedii naturale pentru nasul înfundat. Ce să faci când nu mai poți să respiri cum trebuie
Remedii naturale pentru nasul înfundat. Ce să faci când nu mai poți să respiri cum trebuie MediCOOL
Cât de sănătos este să consumi murături? Ce legume murate au cele mai multe beneficii pentru organism
Cât de sănătos este să consumi murături? Ce legume murate au cele mai multe beneficii pentru organism HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat UseIT
Chec cu dovleac și nuci. Esența toamnei într-o felie parfumată
Chec cu dovleac și nuci. Esența toamnei într-o felie parfumată Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x