Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 12. Părinții lui Dian, intervenție telefonică în direct. Ce sfaturi au primit el și Costina

Mireasa, sezon 12. Părinții lui Dian, intervenție telefonică în direct. Ce sfaturi au primit el și Costina

Părinții lui Dian au intervenit telefonic la Mireasa, Capriciile Iubirii. Doamna Elena, care a stat 2 săptămâni în emisiune, a ținut să-și sfătuiască băiatul să fie mai atent în relația cu Costina. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 05 Septembrie 2025, 12:55 | Actualizat Vineri, 05 Septembrie 2025, 12:59

Dian și Costina au fost invitați în platoul de la Mireasa, Cpriciile Iubirii unde au primit un apel-surpriză. Deși doamna Elena a spus că nu are nimic cu Costina, a ținut să-i spună fiului să-și pună puțină frână în sentimente.

„În legătură cu relația voastră, mamă, voiam să vorbesc, că circulă numai vorbe foarte urâte. Nu am treabă cu fata, n-am treabă cu nimeni, doar te rog să ai un pic de atenție, să fii atent în ceea ce faci, să nu te dezamăgești, să nu te dărâmi psihic după aceea. Din câte am înțeles, am văzut că Costina ar fi sunat pe cineva la 3 noaptea. Nu m-a deranjat comportamentul Costinei, că nu era cu băiatul meu. Și când am plecat eu din emisiune, ea era cu Ionuț. Dian să fie mai atent, adică să se gândească mai bine, să mai dea un pas înapoi, să fie mai retras, mai puternic, să nu pună așa mult suflet. Dacă, de exemplu, Costina părăsește emisiunea, ce face? Nu că aș avea ceva cu fata, Doamne ferește! Că eu vreau să-mi văd băiatul bine. Mie îmi place, n-am treabă cu fata! Să-mi iubească băiatul, să iubească băiatul fata. Nu vreau să trag concluzii pripite, îl cunosc pe Dian și am încredere în el. E un copil luptător”.

Citește și: Mireasa sezonul 12. Costina a făcut test de sarcină după ce s-a speculat că e însărcinată. Ce sancțiune a primit concurenta

Dian și Costina, surprinși de o intervenție telefonică. De ce a fost băiatul atenționat în direct și cum a reacționat fata: „Să nu te dărâmi psihic după aceea”

Domnul Alin, tatăl lui Dian, a vorbit și el, printre lacrimi cu fiul lui: „Vă iubesc pe amândoi. Sunteți foarte frumoși amândoi împreună. Dar ce te-a învățat tati: să fii educat, să ai vorbele la tine, să fii foarte atent la detalii, să gândești de 2 ori înainte să discuți. Eu îi văd un cuplu frumos și îi respect decizia fiului meu, dar prefer să fie mai atent și să nu calce de două ori într-un loc. Nu vreau să mai aud de aceleași greșeli care se vehiculează pe media. Dacă ceva vă macină, spuneți lucrurilor pe nume! Aș avea un sfat pentru Costina, ca și cum aș fi tatăl ei. Aș spune să analizeze situația și să gândească un pic mai bine înainte să facă. Trebuie să gândești de două ori înainte să faci un lucru!

„E normal să aibă o frică pentru că am greșit la momentul acela. N-o să se mai repete pentru că eu am învățat din greșeli. Cât despre mine și Dian cred că se vede că relația noastră e una naturală, vine totul de la sine. Dacă plec, nu mă împiedică nimic să îl aștept afară pe Dian”.

La finalul conversației, Dian nu și-a mai putut stăpâni lacrimile de emoții.

Colaj cu concurenții Mireasa
+4
Mai multe fotografii

Citește și: Mireasa, sezon 12. Dian i-a spus lui Alexandru că cineva a spus despre el că ar fi preferat să plece acasă. La cine se referea

Mireasa, sezon 12. Simona Gherghe a dat un avertisment în live: „Data viitoare dăm amendă”. Ce s-a întâmplat... Chat-ul zilei la Mireasa, 5 septembrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce avere are de fapt milionarul român de 34 de ani care construieşte un castel în România Ce avere are de fapt milionarul român de 34 de ani care construieşte un castel în România
Observatornews.ro Poliţist din Cluj reţinut după ce a bătut şi tâlhărit o tânără la care apelase pentru favoruri sexuale Poliţist din Cluj reţinut după ce a bătut şi tâlhărit o tânără la care apelase pentru favoruri sexuale

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


🎤 Interviurile Insula Iubirii | Episodul 1 e disponibil EXCLUSIV în AntenaPLAY. Ispita Narcis face dezvăluiri neașteptate despre concurentele din sezonul 9
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 🎤 Interviurile Insula Iubirii | Episodul 1 e disponibil EXCLUSIV în AntenaPLAY. Ispita Narcis face dezvăluiri neașteptate despre concurentele din sezonul 9
Video recomandate
Nicusor Dan, interviu exclusiv Observator, după 100 de zile de mandat
Nicusor Dan, interviu exclusiv Observator, după 100 de zile de mandat Joi, 04.09.2025, 20:09
Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Ce decizie a luat ispita Teo în privința relației cu Ella Vișan Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Ce decizie a luat ispita Teo în privința relației cu Ella Vișan Miercuri, 03.09.2025, 23:40 Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Care este stadiul relațiilor Ellei Vișan și lui Adrian Lemnaru cu cele două ispite, după experiența din Thailanda Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Care este stadiul relațiilor Ellei Vișan și lui Adrian Lemnaru cu cele două ispite, după experiența din Thailanda Miercuri, 03.09.2025, 23:35 Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Maria Avram, replică tăioasă la adresa ispitei Oana Monea: Trebuie să-ți măsori cuvintele! Tu ești amantă! Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Maria Avram, replică tăioasă la adresa ispitei Oana Monea: Trebuie să-ți măsori cuvintele! Tu ești amantă! Miercuri, 03.09.2025, 22:40
Mai multe
Citește și
Mireasa, sezon 12. Simona Gherghe a dat un avertisment în live: „Data viitoare dăm amendă”. Ce s-a întâmplat
Mireasa, sezon 12. Simona Gherghe a dat un avertisment în live: „Data viitoare dăm amendă”. Ce s-a întâmplat
Ce înseamnă cu adevărat să fii mezomorf. Află despre acest tip somatic
Ce înseamnă cu adevărat să fii mezomorf. Află despre acest tip somatic Catine.ro
Mireasa sezon 12. Lavinia, supărată pe felul în care Ștefania și-a justificat refuzul de a intra în jacuzzi: „A dat-o foarte urât”
Mireasa sezon 12. Lavinia, supărată pe felul în care Ștefania și-a justificat refuzul de a intra în jacuzzi:...
Özge Yağız revine într-un nou proiect profesional alături de actorul Halit Özgür Sarı. Unde va putea fi văzută vedeta
Özge Yağız revine într-un nou proiect profesional alături de actorul Halit Özgür Sarı. Unde va putea fi... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un preot din Mureș a căzut în ispită cu o enoriașă. Soțul ei a aflat și s-a răzbunat pe paroh
Un preot din Mureș a căzut în ispită cu o enoriașă. Soțul ei a aflat și s-a răzbunat pe paroh Libertatea.ro
De ce Nicușor Dan ar putea fi cauza pentru care Beijingul i-a invitat pe Dăncilă și Năstase la parada militară: „Nu a fost tocmai diplomatic din partea președintelui”
De ce Nicușor Dan ar putea fi cauza pentru care Beijingul i-a invitat pe Dăncilă și Năstase la parada militară:... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe Elle
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare cu Ella: 
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Brioșe aperitiv cu șuncă și ardei. Un preparat ușor și gustos
Brioșe aperitiv cu șuncă și ardei. Un preparat ușor și gustos HelloTaste.ro
Kim Jong Un a mers în China cu o toaletă privată. După întâlnirea cu Putin, agenții lui au șters ADN-ul de pe toate obiectele atinse
Kim Jong Un a mers în China cu o toaletă privată. După întâlnirea cu Putin, agenții lui au șters ADN-ul de pe... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 5 septembrie 2025. Săgetătorii au noroc în dragoste. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 5 septembrie 2025. Săgetătorii au noroc în dragoste. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Top 10 orașe care mor în liniște: pe listă, două foste glorii ale industriei românești
Top 10 orașe care mor în liniște: pe listă, două foste glorii ale industriei românești Jurnalul
Uranus retrograd lovește din temelii. Zodiile care fac salturi spectaculoase în viață. Te afli printre ele?
Uranus retrograd lovește din temelii. Zodiile care fac salturi spectaculoase în viață. Te afli printre ele? Kudika
Considerată una dintre cele mai frumoase actriţe de la Hollywood, acum este de nerecunoscut. A fost fotografiată pe străzi
Considerată una dintre cele mai frumoase actriţe de la Hollywood, acum este de nerecunoscut. A fost fotografiată... Playtech
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi Jinping. SUA și aliații occidentali au refuzat invitația
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi... Redactia.ro
Directorul celei mai mari bănci din Rusia avertizează:
Directorul celei mai mari bănci din Rusia avertizează: "Suntem aproape de recesiune" Observator
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Căderea părului. Ce rol au băuturile îndulcite
Căderea părului. Ce rol au băuturile îndulcite Gandul
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea fulgerătoare
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Cheesecake cu caise și glazură de ciocolată. Un desert rafinat și echilibrat
Cheesecake cu caise și glazură de ciocolată. Un desert rafinat și echilibrat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x