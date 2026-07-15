Mireasa, sezon 13. AdrenaLINIA a sunat pentru ultima oară, iar Bianca și Denis au mers în camera matrimonială

AdrenaLINIA a sunat pentru ultima oară în sezonul 13 Mireasa și concurenții au primit o nouă provocare.

Concurenții au votat un cuplu care să meargă în camera matrimonială, fără camere și fără microfoane. Dorian, ca Mire al Săptămânii i-a convocat pe colegi și fiecare și-a exprimat votul pentru un cuplu care să petreacă o noapte în camera matrimonială.

AdrenaLINIA a sunat pentru ultima oară în sezonul 13 Mireasa. Ce au avut de votat concurenții

Concurenții i-au votat pe Denis și Bianca, așa că cei doi au avut parte de o noapte fără microfoane și camere de filmat. „Aceste măscuțe sunt pentru camerele astea care au stat cu ochii pe mine. Am vrut să fac asta de la începutul sezonului”, a spus Denis înainte să acopere camerele de filmat.

„Care pe care leagă la ochi? E ok și cu măști dacă ai returnat cătușele”, a glumit Bianca despre pânzele cu care a acoperit Denis camerele de filmat.

Bianca i-a mărturisit Amaliei că avea emoții de parcă era la primul date. Cei doi au intrat în cameră și au acoperit camerele de filmat.

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Bianca și Denis, noapte în camera matrimonială. Ce s-a văzut înainte ca băiatul să acopere camerele de filmat: „E ok și cu măști dacă ai returnat cătușele”

„Nu am discutat cine știe ce. Abia aștept să discutăm afară. Eu sincer să fiu nu am reușit să mă deschid 100% în contextul acesta. Eu sunt foarte bucuros că am cunoscut-o pe ea și am reușit să o păstrez chiar dacă nu am vorbit lucruri foarte serioase. Eu am spus de la început că nu prea îmi place că sunt filmat. Oricum am luat în considerare toate sfaturile pe care le-am luat”, a spus Denis în emisia live de Mireasa de pe 15 iulie 2026.

Bianca a spus că după ce se încheie emisiunea ea și Denis își doresc să rămână câteva zile în București și să-și planifice ce o să facmă mai departe.

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