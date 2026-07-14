Mireasa, sezon 13. Bianca, deranjată de un gest al lui Denis la petrecerea burlacilor. Ce s-a întâmplat, de fapt

Biancăi i-a dispărut zâmbetul de pe buze când a văzut un cadru cu iubitul ei la petrecerea burlacilor. La o analiză mai atentă, tânăra a aflat că lucrurile nu erau chiar cum păreau a fi.

Deși inițial a încercat să-și ascundă starea, Bianca a recunoscut că au deranjat-o niște imagini cu Denis de la petrecerea burlacilor. În cadrul observat, Denis apare returând recuzita dansatoarelor și refuzându-l pe Daniel care se oferise să le dea el: „Da, m-a deranjat puțin să văd că a ținut foarte tare să meargă să le dea el personal. Putea să i le dea lui Daniel și gata”.

Denis a explicat că el își dorea să păstreze cătușele și pistolul dansatoarelor îmbrăcate în polițiste și a insistat să returneze recuzita personal, în contextul în care îl deranjase că Daniel „voia să facă pe salvatorul”.

Bianca, deranjată de un gest al lui Denis la petrecerea burlacilor. Ce s-a întâmplat, de fapt. Toți au fost surprinși de mărturisirea tânărului. „N-am mai avut niciun caz de furt până acum!”

„Sincer să fiu, am vrut să păstrez cătușele alea pentru alte ocazii. Eu am ținut foarte mult la cătușele alea și nu voiam să le dau. Am crezut că nu m-a văzut nimeni și mi s-a zis în boxe că trebuie să le dau. Voiam să mă ajute pe viitor în casă. Pe mine m-a deranjat că a venit Daniel să facă pe salvatorul, de-asta am vrut să le dau personal”.

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„Mie nu-mi vine să cred că aud. Sunt surprinsă de supărarea ta! Trebuia să fim complici la un furt”, a spus Raluca Preda.

. „N-am mai avut niciun caz de furt până acum!”, a glumit Eduard Puiu.

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Marea Finală Mireasa sezon 13 are loc pe 17 iulie

Cele trei cupluri care s-au logodit și au decis să se căsătorească la Mireasa sunt: Giulia și Alexandru, Ema și Alan și Amalia și Sebastian. Publicul decide prin SMS la 1272, pe mireasa.a1.ro și în Aplicația Anterna 1, care dintre cuplurile căsătorite merge acasă cu marele premiu

Regulamentul spune că, cuplul căsătorit, clasat pe primul loc, având procentul cel mai mare de voturi primite de la telespectatori, este desemnat câștigător.

Înmânarea premiului în valoare totală brută de 40.000 de euro se va face în termenul prevăzut în regulamentul sezonului 13, la maximum 187 de zile de la difuzarea finalei.

Pentru a intra în posesia premiului, concurenții finaliști vor realiza și vor transmite, la solicitarea Organizatorului, în scopul prezentării în emisiune și în toate mediile de comunicare a conținutului emisiunii, materiale audio-video și foto înregistrate sau realizate de aceștia după încheierea emisiunii pentru a reflecta viața de cuplu sau momentele trăite împreună pe o durată totală de 6 luni de la data difuzării ultimei ediții a emisiunii în care au participat.

Emisiunea Mireasa a schimbat vieți, a adus împreună oameni care s-au îndrăgostit și s-au potrivit, iar acum formează familii minunate.