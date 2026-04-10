Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 13. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 10 aprilie 2026

Mireasa, sezon 13. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 10 aprilie 2026

Telespectatorii au avut o săptămână la dispoziție să voteze Mama, Fata și Băiatul Săptămânii. În gala de vineri de la Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 10 aprilie 2026, Simona Gherghe a luat pe toată lumea prin surprindere cu clasamentul publicului.

Publicat: Vineri, 10 Aprilie 2026, 16:08 | Actualizat Vineri, 10 Aprilie 2026, 16:09

Fetele, băieții și mamele au avut parte de o nouă săptămână intensă în casa show-ului matrimonial. Tensiunile nu au dispărut. Mai mult, acestea s-au amplificat între Daniela, doamna Melinda și restul concurenților.

Conflictele au fost la ordinea zilei, iar momentele neașteptate nu au întârziat să își facă apariția. Daniel și Claudia au luat pe toată lumea prin surprindere cu noile apropieri, în timp ce Răzvan a decis să lămurească unele lucruri cu Paula.

Tot în Săptămâna Mare, Amalia și Sebastian au sărbătorit o lună de relație. Cei doi au avut parte de un date special, iar mai apoi tânărul i-a făcut o surpriză de zile mari iubitei sale. Concurenta nu s-a mai putut abține și a izbucnit în lacrimi.

Alan și Dorian au intrat într-un conflict direct din cauza vaselor nespălate din bucătărie, iar Larisa a aruncat cu jigniri grele la adresa Paulei. Toate subiectele au fost intens dezbătute în emisiile live ale show-ului matrimonial.

De altfel, Simona Gherghe a ținut să le atragă atenția concurenților pentru comportamentul nepotrivit, dar și pentru momentele tensionate din casă.

Cum arată clasamentul din gala Mireasa: Meciul Iubirii de vineri, 10 aprilie 2026

Telespectatorii au avut la dispoziție o săptămână să își voteze favoriții. Gala de vineri de la Mireasa: Meciul Iubirii, de vineri 10 aprilie 2026, a fost plină de surprize pentru concurenți, chiar și în clasament.

Simona Gherghe a decis să nu țină prea mult în suspans băieții, fetele și mamele. Așadar, aceasta a cerut plicurile cu voturile publicului. Un lucru este cert, toți au așteptat cu nerăbdare să afle preferințele oamenilor de acasă.

Unii concurenți au fost luați prin surprindere de alegerile telespectatorilor, în timp ce alții se așteptau să se regăsească în top. Chiar înainte de Paște, Mama Săptămânii a fost nominalizată doamna Cătălina.

„Vă mulțumesc din suflet tuturor!”, a fost reacția doamnei Cătălina.

Top 3 fete:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Ema.

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Amalia.

Fata Săptămânii este: Roxana pentru a opta săptămână la rând.

Top 3 băieți:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Alan.

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Răzvan.

Băiatul Săptămânii este: Dorian.

În Gala de vineri, de pe 10 aprilie 2026, Simona Gherghe a făcut un anunț important. Petrecerea de sâmbătă se va muta duminică, de la ora 16:00. De asemenea, niciun concurent nu a fost eliminat în emisia live de astăzi.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Primele episoade din sezonul 2 sunt în AntenaPLAY.
Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Primele episoade din sezonul 2 sunt în AntenaPLAY.
