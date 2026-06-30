Mireasa, sezon 13. Mama lui Mihai a vrut să intervină în direct pentru a-i oferi sfaturi fiului în legătură cu relația cu Daniela

Mama lui Mihai a intervenit telefonic în direct la Mireasa, în emisia de pe 30 iunie 2026. Cuvintele doamnei Elena a șters zâmbetul de pe buzele fiului.

Doamna Elena i-a atras atenția lui Mihai, precizându-i că trebuie să aibă grijă la gesturi și la comportament, făcând referire la momentele intime dintre ei de la petrecere. Despre relația cu Daniela, doamna Elena și-a sfătuit fiul să nu se grăbească.

„În legătură cu Daniela, consider că ar trebui să ai răbdare, să vă oferiți timp să vă cunoașteți mai mult. Dacă te-ai gândit la vreo decizie, e prea devreme. Vreau să fii un model pentru copiii pe care îi antrenezi. La petrecerea de sâmbătă mi s-a părut deplasat comportamentul pe care l-a avut Mihai și am vrut să-l atenționez că lucrurile astea rămân într-o arhivă. Aș vrea să nu te ia valul. Aș vrea să-ți păstrezi valorile. Consider că e prematur să spună DA după două săptămâni. Mihai are 24 de ani, ea e mai mare, are o altă experiență. Nu pot să-mi dau seama dacă se potrivesc”, a spus doamna Elena.

După ce Daniela a spus că ar accepta o logodnă cu Mihai, mama băiatului a vrut să intervină în direct. Ce a avut de spus doamna Elena despre relația lor

Mihai i-a cerut scuze mamei pentru ceea ce a făcut la petrecere. „Se pune accent pe căsătorie. Suntem și noi conștienți că e prematur. Dar acum simți nevoia să faci anumite nebunii”.

„De ce să te expui atât de mult într-o relație de nici 2 săptămâni. Deci eu nu sunt încântată de această expunere. Trebuie să aveți grijă de relația voastră și să o țineți pentru voi”, a spus doamna Elena.

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