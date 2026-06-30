Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 13. Mama lui Mihai a vrut să intervină în direct pentru a-i oferi sfaturi fiului în legătură cu relația cu Daniela

Mireasa, sezon 13. Mama lui Mihai a vrut să intervină în direct pentru a-i oferi sfaturi fiului în legătură cu relația cu Daniela

Mama lui Mihai a intervenit telefonic în direct la Mireasa, în emisia de pe 30 iunie 2026. Cuvintele doamnei Elena a șters zâmbetul de pe buzele fiului.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 30 Iunie 2026, 15:18 | Actualizat Marti, 30 Iunie 2026, 15:22
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Doamna Elena i-a atras atenția lui Mihai, precizându-i că trebuie să aibă grijă la gesturi și la comportament, făcând referire la momentele intime dintre ei de la petrecere. Despre relația cu Daniela, doamna Elena și-a sfătuit fiul să nu se grăbească.

„În legătură cu Daniela, consider că ar trebui să ai răbdare, să vă oferiți timp să vă cunoașteți mai mult. Dacă te-ai gândit la vreo decizie, e prea devreme. Vreau să fii un model pentru copiii pe care îi antrenezi. La petrecerea de sâmbătă mi s-a părut deplasat comportamentul pe care l-a avut Mihai și am vrut să-l atenționez că lucrurile astea rămân într-o arhivă. Aș vrea să nu te ia valul. Aș vrea să-ți păstrezi valorile. Consider că e prematur să spună DA după două săptămâni. Mihai are 24 de ani, ea e mai mare, are o altă experiență. Nu pot să-mi dau seama dacă se potrivesc”, a spus doamna Elena.

După ce Daniela a spus că ar accepta o logodnă cu Mihai, mama băiatului a vrut să intervină în direct. Ce a avut de spus doamna Elena despre relația lor

Mihai i-a cerut scuze mamei pentru ceea ce a făcut la petrecere. „Se pune accent pe căsătorie. Suntem și noi conștienți că e prematur. Dar acum simți nevoia să faci anumite nebunii”.

„De ce să te expui atât de mult într-o relație de nici 2 săptămâni. Deci eu nu sunt încântată de această expunere. Trebuie să aveți grijă de relația voastră și să o țineți pentru voi”, a spus doamna Elena.

mihai si daniela
+1
Mai multe fotografii

Citește și: Mireasa, sezon 13. Cum a răspuns Bianca, întrebată dacă ar fi deschisă la o posibilă logodnă cu Denis: „Minți cu viclenie!”

Mireasa, sezon 13. Cum a răspuns Bianca, întrebată dacă ar fi deschisă la o posibilă logodnă cu Denis: „Minți cu vicleni...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Atac cu bombă în localitatea unde trăieşte Mihaela Rădulescu! Reacţia vedetei după atentatul şocant, soldat cu victime Atac cu bombă în localitatea unde trăieşte Mihaela Rădulescu! Reacţia vedetei după atentatul şocant, soldat cu victime
Observatornews.ro Zona din România unde temperatura resimțită a fost de 46 de grade la umbră Zona din România unde temperatura resimțită a fost de 46 de grade la umbră
Antena 3 Realitatea despre cumpărarea unei case de 1 euro în Italia. Ce au descoperit străinii după ce s-au mutat în Sicilia Realitatea despre cumpărarea unei case de 1 euro în Italia. Ce au descoperit străinii după ce s-au mutat în Sicilia
Comentarii


Urmărește-i pe Carmen Tănase și Nicodim Ungureanu în „Țăndări”, comedia românească de excepție disponibilă acum în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-i pe Carmen Tănase și Nicodim Ungureanu în „Țăndări”, comedia românească de excepție disponibilă acum în AntenaPLAY.
Citește și
Imagine adorabilă cu cei doi copii ai Giovanei și ai lui Sese, câștigătorii sezonului 5 Mireasa. Micuțul Ares a împlinit 2 ani
Imagine adorabilă cu cei doi copii ai Giovanei și ai lui Sese, câștigătorii sezonului 5 Mireasa. Micuțul Ares a...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Diana din sezonul 12 Mireasa, transformare spectaculoasă. Cum arată în costum de baie după ce a slăbit și s-a vopsit
Diana din sezonul 12 Mireasa, transformare spectaculoasă. Cum arată în costum de baie după ce a slăbit și s-a...
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara... Elle
Cât costă cinci nopți de cazare la hotelul din Brașov la care se află Gabriela Cristea. Nu e deloc ieftin
Cât costă cinci nopți de cazare la hotelul din Brașov la care se află Gabriela Cristea. Nu e deloc ieftin Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Ce a găsit Metrorex în patru trenuri, pe care le-a retras temporar din circulație. Anunțul companiei pentru călători
Ce a găsit Metrorex în patru trenuri, pe care le-a retras temporar din circulație. Anunțul companiei pentru... Antena3.ro
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă useit
Kelemen Hunor propune refacerea PSD-PNL-UDMR! Ce se întâmplă cu USR
Kelemen Hunor propune refacerea PSD-PNL-UDMR! Ce se întâmplă cu USR BZI
REPORTAJ: Ultimul partizan din România – „vedeai comunistul, băgai glonț pe țeavă și te duceai să te însori cu moartea”
REPORTAJ: Ultimul partizan din România – „vedeai comunistul, băgai glonț pe țeavă și te duceai să te... Jurnalul
De la 1 iulie 2026 se scumpește shopping-ul online din afara UE. Cât plătești în plus pe comenzile de la platformele chinezești
De la 1 iulie 2026 se scumpește shopping-ul online din afara UE. Cât plătești în plus pe comenzile de la... Kudika
La câte grade trebuie să setezi aerul condiționat ca să nu plătești enorm la curent. Trucul simplu recomandat vara
La câte grade trebuie să setezi aerul condiționat ca să nu plătești enorm la curent. Trucul simplu recomandat vara Redactia.ro
ANM extinde Codul roșu de caniculă în aproape toată ţara. Temperaturi de până la 41 de grade
ANM extinde Codul roșu de caniculă în aproape toată ţara. Temperaturi de până la 41 de grade Observator
Înotul în timpul menstruației. Sfaturi practice de la medicul ginecolog
Înotul în timpul menstruației. Sfaturi practice de la medicul ginecolog MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi o bibliotecă acasă care să-l facă pe copil să iubească cititul
Cum să creezi o bibliotecă acasă care să-l facă pe copil să iubească cititul DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x