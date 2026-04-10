Mireasa, sezon 13. Votare specială în Vinerea Mare. Ce veste neașteptată a dat Simona Gherghe. Nu este vorba despre eliminare

În emisia live de vineri din gala Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 10 aprilie 2026, concurenții au primit o veste neașteptată din partea Simonei Gherghe. Aceștia au fost invitați să voteze o fată sau un băiat, dar nu spre eliminare.

Gala de vineri de la Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 10 aprilie 2026, a venit cu o surpriză de zile mari pentru concurenți. Fetele și băieții au fost invitați în sufragerie pentru a vota.

Aceștia se așteptau la nominalizări pentru o posibilă eliminare, însă vestea Simonei Gherghe i-a luat pe toți prin surprindere. Prezentatoarea TV a anunțat că trebuie să desemneze un băiat sau o fată care să aibă ușile casei deschise până marți, 14 aprilie 2026.

„Nu vă puteți vota pe voi sau partenerul”, a mai dezvăluit moderatoarea show-ului matrimonial.

Pe cine au votat concurenții în gala de vineri de la Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 10 aprilie 2026

Răzvan i-a dat votul Danielei, iar Giulia a votat-o pe Amalia. Ema a decis să o nominalizeze pe Amalia pentru că „este finuța ei”. Roxana a hotărât să-i dea votul lui Daniel, în timp ce Anna a simțit să o desemneze pe Ema.

Daniela l-a votat pe Daniel: „Pentru că are o relație și să aibă timp să se cunoască. Să vedem iubire!”.

Dorian i-a dat votul lui Darius din prietenie, iar Alexandru l-a nominalizat pe Alan. Alan a decis să-l desemneze pe Alexandru, în timp ce Sebastian l-a votat pe Alan. Claudia a vrut să o numească pe Amalia pentru că „merită”.

Paula l-a votat pe Darius, iar Claudia a nominalizat-o pe Claudia. Amalia a numit-o pe Ema. Daniel pe Darius și Marian pe Amalia.

Așadar, Amalia va avea ușile casei deschise începând de astăzi, 10 aprilie 2026, până marți, 14 aprilie 2026, la ora 16:00.

„Dacă aveați 4-4, egalitate, vă dădeam tuturor. Acum doar Amalia are ușile deschise. Poți să te duci când vrei la el, poți să dormi cu el dacă vrei. El n-are voie să intre în casa fetelor!”, a dezvăluit Simona Gherghe.

Un lucru este cert, Amalia s-a bucurat de vestea primită. Aceasta așteaptă cu nerăbdare să petreacă mai mult timp alături de Sebastian.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.