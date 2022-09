Mireasa Sezonul 6, 8 septembrie 2022. Miruna și Cosmin au avut parte de apropieri. „Parcă m-a sorbit din priviri” 

Miruna și Cosmin s-au apropiat din ce în ce mai mult, iar tânăra a fost foarte entuziasmată de conversațiile pe care le-a avut cu băiatul. Cosmin i-a mărturisit Mirunei că se simte atras de ea și a luat-o de mână, gest care a bucurat-o pe tânără.

„Parcă m-a sorbit din priviri”, a spus Miruna despre Cosmin. Făcând referire la calmul tânărului, Miruna a spus că ea caută un echilibru: „Eu asta caut”.

Citește și: Mireasa Sezonul 6, 8 septembrie 2022. Damaris și Sebaidin au avut parte de un date cu glume: „O să semeni cu soacră-ta”

Ce spune doamna Adriana despre apropierea dintre Miruna și Cosmin de la Mireasa

Doamna Adriana, mama lui Cosmin, a fost încântată de apropierile dintre cei doi.

„Îmi sunt dragi împreună și mi-ar plăcea să-i văd împreună. Sunt definiți ca și caracter, dar cred că e un lucru bun. Îmi place felul Mirunei de-a fi. Cosmin este liniștit, dar aici poate că e mult mai emotiv, pentru că e un context nou”, a spus doamna Adriana.

„Am vrut să o fac pe Miuna să înțeleagă că am greșit când nu m-am dus lângă ea când plângea. Am vrut să o las să-și revină. Dar m-am bucurat că am reușit să o înveselesc”, a explicat Cosmin.

Vorbind despre faptul că tânărul a luat-o de mână, Miruna a spus: „Nu mă așteptam. E un gest mic, dar spune multe. Eu nu vreau să mă grăbesc”.

Mireasa sezonul 6 online, canale exclusive live pe AntenaPLAY

Emisiunea se difuzează de luni până vineri, de la ora 14:00 şi de la ora 17:00. În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Pe AntenaPLAY, publicul fidel al emisiunii poate vedea în timp real cum se dezvoltă relațiile dintre concurenți, pot auzi dialogurile dintre ei și pot fi părtași direcți la poveștile de iubire conturate la cel mai iubit reality show matrimonial.

"După cinci sezoane emoţionante pe care le-am trăit împreună, cu sufletul la gură, alături de curajoşii care au decis să îşi găsească marea iubire în casa Mireasa, merităm cu toţii o iubire ca în filme, aşa cum spune şi numele noului sezon al reality show-ului de la Antena 1. Noi concurenţi sunt gata să îşi schimbe destinul. Ei sunt regizorii, ei îşi scriu povestea, ei îi dau viaţă. Noi doar îi ajutăm să îşi impartă fericirea cu lumea toată", spune Simona Gherghe.

Primele concurente care au pășit în casa Mireasa sunt Adina Miuleasa, Ana-Maria Ciornei, Damaris Turuș, Denisa Dumitru, Gabriela Pițigoiu, Inga Rusu, Miruna Gheorghe, Raluca Preda și Roxana Tobă.

Concurenții care își caută mireasă în sezonul 6 sunt Andrei Grădinaru, Cosmin Munteanu, George Ciubotaru, Giorgio Buzoiu, Paul Niță, Sebaidin Rustem, Valentin Harle și Viorel Harle.