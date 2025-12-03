Super Neatza, 3 decembrie 2025. Adevărul despre infertilitate: ce este real și ce e doar mit
Ediția din 3 decembrie 2025 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Dr. Alina Bordea, medic specialist în obstetrică-ginecologie și infertilitate, explică limpede care sunt cele mai răspândite mituri din jurul infertilității și de ce nu trebuie crezute. De la idei învechite despre vârstă și stil de viață până la concepții greșite despre tratamente, medicul clarifică totul pe înțelesul tuturor.
