Super Neatza. Presiunea de a arăta perfect în era social media. Cum ne afectează imaginea de sine
Ediția din 9 noiembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Filtrele, fotografiile atent editate și standardele de frumusețe promovate în mediul online pot influența felul în care ne percepem propriul aspect. Dr. Amalia Anghel, medic primar dermatovenerologie, vorbește despre presiunea de a arăta perfect și despre modul în care social media ne poate afecta imaginea de sine.
Luni, 09.11.2026, 10:07