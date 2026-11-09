Super Neatza. Presiunea de a arăta perfect în era social media. Cum ne afectează imaginea de sine

Ediția din 9 noiembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Filtrele, fotografiile atent editate și standardele de frumusețe promovate în mediul online pot influența felul în care ne percepem propriul aspect. Dr. Amalia Anghel, medic primar dermatovenerologie, vorbește despre presiunea de a arăta perfect și despre modul în care social media ne poate afecta imaginea de sine.

Super Neatza. Bucălae și Ristei, contra cronometru. Cine reușește să echilibreze paharele pe...

Luni, 09.11.2026, 10:55

Super Neatza. Cum să te comporți la un eveniment pentru a face o impresie bună

Luni, 09.11.2026, 10:49

Super Neatza. Credit obținut în 15 minute, direct pe telefon! Ce trebuie să știi înainte să...

Luni, 09.11.2026, 09:55

Super Neatza. La multi ani, Ana-Maria!

Luni, 09.11.2026, 09:04

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Berbecilor li s-ar putea testa răbdarea în...

Luni, 09.11.2026, 08:53

Super Neatza. De ce ne simțim mai ocupați, deși tehnologia promite să ne câștige timp?...

Luni, 09.11.2026, 08:50

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Vreme rece, cu maxime de până la 12 grade!

Luni, 09.11.2026, 08:41

Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Suprapuneri cu stil. Secretele unui layering reușit

Duminica, 08.11.2026, 16:51

Neatza de weekend. Idei de styling cu eșarfe elegante

Duminica, 08.11.2026, 11:37

Neatza de Weekend. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii în imobiliare

Duminica, 08.11.2026, 11:37

Neatza de Weekend. Gabriella Barbu și Rebecca Toma, ispitele de la Insula Iubirii, la provocarea...

Duminica, 08.11.2026, 11:11

Neatza de weekend. Cum se face corect tunoarea în linie dreaptă

Duminica, 08.11.2026, 11:10