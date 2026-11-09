Super Neatza. Cum să te comporți la un eveniment pentru a face o impresie bună

Ediția din 9 noiembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Participarea la un eveniment presupune mai mult decât o ținută potrivită. Felul în care interacționăm cu ceilalți, modul în care ne prezentăm și respectarea unor reguli de etichetă pot influența prima impresie pe care o lăsăm. Anca Pricop, trainer în comunicare, explică la ce trebuie să fim atenți atunci când participăm la un eveniment și ce greșeli de comportament ar trebui să evităm.

Luni, 09.11.2026, 10:49