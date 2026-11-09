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Super Neatza. Cum să te comporți la un eveniment pentru a face o impresie bună

Ediția din 9 noiembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Participarea la un eveniment presupune mai mult decât o ținută potrivită. Felul în care interacționăm cu ceilalți, modul în care ne prezentăm și respectarea unor reguli de etichetă pot influența prima impresie pe care o lăsăm. Anca Pricop, trainer în comunicare, explică la ce trebuie să fim atenți atunci când participăm la un eveniment și ce greșeli de comportament ar trebui să evităm.
Luni, 09.11.2026, 10:49
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Super Neatza. Bucălae și Ristei, contra cronometru. Cine reușește să echilibreze paharele pe etaje

Super Neatza. Bucălae și Ristei, contra cronometru. Cine reușește să echilibreze paharele pe etaje

Logo show Luni, 09.11.2026, 10:55 Super Neatza. Presiunea de a arăta perfect în era social media. Cum ne afectează imaginea de sine

Super Neatza. Presiunea de a arăta perfect în era social media. Cum ne afectează imaginea de sine

Logo show Luni, 09.11.2026, 10:07 Super Neatza. Credit obținut în 15 minute, direct pe telefon! Ce trebuie să știi înainte să aplici

Super Neatza. Credit obținut în 15 minute, direct pe telefon! Ce trebuie să știi înainte să aplici

Logo show Luni, 09.11.2026, 09:55 Super Neatza. La multi ani, Ana-Maria!

Super Neatza. La multi ani, Ana-Maria!

Logo show Luni, 09.11.2026, 09:04 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Berbecilor li s-ar putea testa răbdarea în dragoste!

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Berbecilor li s-ar putea testa răbdarea în dragoste!

Logo show Luni, 09.11.2026, 08:53 Super Neatza. De ce ne simțim mai ocupați, deși tehnologia promite să ne câștige timp? Impactul AI asupra pieței muncii

Super Neatza. De ce ne simțim mai ocupați, deși tehnologia promite să ne câștige timp? Impactul AI asupra pieței muncii

Logo show Luni, 09.11.2026, 08:50 Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Vreme rece, cu maxime de până la 12 grade!

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Vreme rece, cu maxime de până la 12 grade!

Logo show Luni, 09.11.2026, 08:41 Asia Express 2026. Gestul unui localnic le-a impresionat pe Mirela și Oana: Ne luăm copilul și dormim în altă parte!

Asia Express 2026. Gestul unui localnic le-a impresionat pe Mirela și Oana: Ne luăm copilul și dormim în altă parte!

Logo show Duminica, 08.11.2026, 23:29 Asia Express 2026. Gabi Torje și Alexuc, deranjați că Mirela și Oana le-au ”furat” locul la autostop: Așa au ajuns în stage-ul final!

Asia Express 2026. Gabi Torje și Alexuc, deranjați că Mirela și Oana le-au ”furat” locul la autostop: Așa au ajuns în stage-ul final!

Logo show Duminica, 08.11.2026, 23:10 Asia Express 2026. Cubul Rubik, unul dintre cele mai cunoscute jocuri din lume, i-a pus în dificultate pe concurenți

Asia Express 2026. Cubul Rubik, unul dintre cele mai cunoscute jocuri din lume, i-a pus în dificultate pe concurenți

Logo show Duminica, 08.11.2026, 22:50 Asia Express 2026. Cine a câștigat ultima amuletă din acest sezon. Ce avantaj au obținut învingătorii

Asia Express 2026. Cine a câștigat ultima amuletă din acest sezon. Ce avantaj au obținut învingătorii

Logo show Duminica, 08.11.2026, 22:30 Asia Express 2026. Două echipe s-au calificat la ultimul joc de amuletă al sezonului

Asia Express 2026. Două echipe s-au calificat la ultimul joc de amuletă al sezonului

Logo show Duminica, 08.11.2026, 22:00
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