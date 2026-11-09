Super Neatza. Credit obținut în 15 minute, direct pe telefon! Ce trebuie să știi înainte să aplici

Ediția din 9 noiembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Obținerea unui credit direct de pe telefon, în doar 15 minute, pare o soluție rapidă și la îndemână. Dar ce presupune acest proces și la ce trebuie să fim atenți înainte de a lua o decizie? Claudiu Trandafir, expert în credite, explică ce trebuie să știe cei care iau în calcul accesarea unui împrumut online și care sunt aspectele importante de verificat înainte de semnarea contractului.

Luni, 09.11.2026, 09:55