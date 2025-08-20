Cabana Babele a fost scoasă la vânzare. Cât costă proprietatea situată în inima Masivului Bucegi

Antena Căutare
Publicat: Miercuri, 20 August 2025, 14:58
Cabana Babele a fost scoasă la vânzare | Shutterstock.com

Cabana Babele, una dintre cele mai cunoscute proprietăți din zona de munte din țara noastră, a fost scoasă la vânzare recent.

Interesul pentru aceasta este foarte mare mai ales că investitorii și pasionații de natură cunosc adevăratul potențial pe care îl are cabana, chiar și acum când se află într-o stare avansată de degradare.

Descoperă în rândurile de mai jos cât trebuie să scoată din buzunar cel care își dorește să o cumpere!

Cabana Babele, unul dintre cele mai îndrăgite simboluri ale turismului montan din România, aflată la doar câțiva pași de celebrele formațiuni stâncoase Sfinx și Babele, este acum disponibilă pentru cei care sunt interesați să dea startul unei noi oportunități turistice inedite.

Deși proprietatea se află într-o stare avansată de degradare, cei care se încumetă să o achiziționeze ar putea da lovitura în cazul în care vor investi bani frumoși în ea pentru a pune la dispoziția potențialilor turiști unele dintre cele mai de top condiții.

Cu toate acestea, nu doar problema banilor pentru investiție îi face pe mulți să dea înapoi de la cumpărare, ci și faptul prețul de la care pornește este de-a dreptul astronomic.

Mai exact, potrivit unui site imobiliar unde se regăsește oferta de vânzare a cabanei, aceasta s-ar ridicat la un cost de 1,6 miloane de euro.

„Vă prezentăm spre vânzare Cabana Babele!” este întâmpinarea pe care o primesc cei care intră pe anunț pentru a afla cât mai multe detalii cu privire la proprietate, dar care rămân destul de descurajați după ce află prețul acesteia.

Prezentată ca o „destinație ideală” și ca un „hotel de 4 stele+”, cu restaurant și un „proiect turistic premium”, aceasta promite „unități de cazare, spa și wellness, restaurant panoramic, spații pentru evenimente private și corporate”, încercând să îi ademenească pe investitorii care cred cu adevărat în potențialul pe care îl are.

Clădirea este construită în anul 1937 conform proiectului arhitectului Octav Doicescu, pe platoul Munților Bucegi, la o altitudine de 2 206 metri. Aceasta dispune de 3 etaje și peste 20 de camere, ajungând la o suprafață totală de 1 764 metri pătrați.

Faptul că necesită o renovare serioasă nu este ascuns, iar faptul că este scoasă din nou la vânzare nu miră pe nimeni decât pentru simplul fapt că prețul acesteia a crescut semnificativ față de data trecută.

„Cabana Babele este amplasată în inima Masivului Bucegi, într-o zonă de o frumusețe naturală rară, recunoscută la nivel național și internațional. Proprietatea se află la doar câțiva metri de formațiunile stâncoase Babele și Sfinxul, simboluri ale turismului montan românesc.

Accesul este facil atât prin telecabina din Bușteni, care oferă o experiență spectaculoasă de călătorie, cât și rutier, pe traseul Transbucegi, ceea ce garantează un flux constant de vizitatori în toate anotimpurile. Zona este inclusă în ghidurile turistice internaționale și atrage anual sute de mii de turiști români și străini”, sunt informațiile disponibile în anunț, scrie Click!.

