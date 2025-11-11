Corespondența Veronicăi Micle cu Mihai Eminescu, cumpărată de statul român. Ce sumă fabuloasă a plătit unui colonel american

România a cumpărat scrisorile dintre Mihai Eminecu și Veronica Micle. Iată ce sumă fabuloasă s-a plătit.

Statul român a făcut una dintre cele mai importante achiziții din patrimoniul cultural în ultimii ani. Este vorba de corespondența dintre Mihai Eminescu și Veronica Micle.

Cât au costat scrisorile dintre poetul Mihai Eminecu și muza sa, Veronica Micle

Corespondenţa originală dintre Mihai Eminecu și Veronica Micle este parte din moștenirea de familie a muzei poetului şi se află acum în posesia unui colonel din Statele Unite ale Americii, conform Observatornews.ro. Scrisorile vor fi repatriate şi expuse la Muzeul Literaturii Române.

Statul român se pregătește de această achziție. Ministerul Culturii a format o comisie de negociere pentru achiziție.

„S-a constituit această comisie de negociere care este formată din specialişti urmând ca, până la sfârşitului lunii, să se stabilească din punct de vedere al autenticităţii, după aceea să se discute pe preţul per bucată al fiecărei părţi din această colecţie”, a declarat Demeter Andras Istvan, ministrul Culturii.

Statul român ar putea cumpăra scrisorile în original cu 1.200.000 de euro.

„Mi-a trebuit o vreme să îndrăznesc să le ating. Vezi toată gama relaţiei, a stărilor, a timpului, a fragilităţii, a dramei lui personale în care spunea: <<Eu nu sunt capabil să întreţin o familie>>”, a povestit scriitoarea Christina Zarifopol Ilas.

Scrisorile stârnesc interesul publicului, fiind o fereastră în intimitatea celor doi îndrăgostiți.

„De fiecare dată în expoziţiile cu intrare liberă de la Palatul Cesianu-Racoviţă, publicul a fost extrem de numeros. Până acum erau cunoscute şi se află în România scrisorile pe care Veronica i le-a trimis”, a precizat Alin Ciupală, profesor şi expert casă de licitaţii.

Pe lângă acestea, la Casa Memorială de la Ipotești ar exista două scrisori nepublicate ale poetului. După ce vor fi cumpărate de statul român, și acestea vor fi expuse la Muzeul Literaturii Române.

Potrivit muzeografului Liviu Apetroaie, povestea dintre Mihai Eminecu și Veronica Micle începe în 1872, la Viena. Poetul se afla acolo la studii și și-a întâlnit muza care venise la tratamente.

„Povestea începe la Viena, în 1872, când Eminescu era student, iar Veronica ajunge la niște tratamente. Ea se duce la Societatea Studenților România Jună, îl întâlnește pe Eminescu care îi va fi un fel de ghid al Vienei în acea perioadă. Iar în 1874, când Eminescu vine cumva definitiv la Iaşi, la Junimea, începe cu adevărat povestea de dragoste care se desfăşoară în locurile cunoscute în mentalul publicului prin Iaşiul acesta”, relatează scriitoul și muzeograful Liviu Apetroaie.

„Este muza lui, sunt numeroase poezii care i-au fost dedicate. Ne gândim la poezia Plopii fără soț. Știm sigur că familia Micle a stat pe strada Plopii fără soț din Iași”, a precizat Bobi Apăvăloaei, direcţia de cultură Iaşi.