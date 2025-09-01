Antena Căutare
Home News Actualitate După 35 de ani, niciun plan în turism. Declarațiile ministrului Economiei, la finalul Campaniei Observator „O țară în vacanță”

După 35 de ani, niciun plan în turism. Declarațiile ministrului Economiei, la finalul Campaniei Observator „O țară în vacanță”

Nu avem nicio strategie, „niciun plan” pentru turismul din România. Suntem la „minus infinit”.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 01 Septembrie 2025, 12:57 | Actualizat Luni, 01 Septembrie 2025, 13:09
Galerie
După 35 de ani, niciun plan în turism. Declarațiile ministrului Economiei, la finalul Campaniei Observator „O țară în vacanță” | Shutterstock

Declarațiile îi aparțin ministrului care se ocupă de economie, digitalizare, antreprenoriat și turism în România. Este rezultatul a 35 de ani în care tot ce era frumos ori s-a dărâmat, ori s-a furat. Iar în loc, nu prea s-a construit sau s-a construit haotic. Concluzia amară a campaniei Observator „O țară în vacanță”.

După 35 de ani, niciun plan în turism. Declarațiile ministrului Economiei, la finalul Campaniei Observator „O țară în vacanță”

România e plină de adevărate bijuterii - de la stațiuni balneare care, în zilele de glorie, atrăgeau regi și regine din toată lumea, până la monumente intrate în Patrimoniul UNESCO sau situri de o frumusețe uimitoare, unice în lume. Dar gestionarea lor i-a alungat și pe turiștii români și reușește cu greu să atragă vizitatori din alte țări. Anul trecut, spre exemplu, vecinii noștri bulgari au fost vizitați de 13 milioane de turişti străini, albanezii de 11 milioane. Iar noi, de 2 milioane şi jumătate. În cele două luni ale campaniei „O ţară în vacanţă” reporterii Observator au bătut țara în lung și în lat, de la munte până la mare, prin stațiuni uitate care erau odată atracția turiștilor din toată lumea sau locuri spectaculoase, pentru care promovarea nu există, iar drumurile de acces par mai degrabă capacane pentru turiști.

Citește și: Primarul interimar Stelian Bujduveanu, despre problemele cu traficul şi apa caldă în Bucureşti, în exclusivitate la Observator

Articolul continuă după reclamă

În reportajele difuzate în Observator 17, telespectatorii au descoperit Sfinxul Bănățean, de 2 ori mai mare decât cel din Bucegi. I se spune comoara ascunsă a Banatului. Indicatoare care să conducă turiștii către el nu există, drumul nu este asfaltat, autorităţile nu îl promovează. Băile Herculane, locul cu ape vindecătoare, miraculoase, a fost sute de ani cea mai cunoscută staţiune balneară de pe continent. Regi si regine veneau aici ca să îşi vindece durerile de oase. Dar, mai ales după anii 90, stațiunea s-a transformat într-o ruină. În Mamaia Nord – Năvodari, noua vedetă a litoralului românesc, turismul pare să fi alergat mai repede decât urbanismul. Blocuri înghesuite, străzi desfundate, praf și caldarâm în loc de asfalt, trotuare ocupate de saltele de plajă scoase la vânzare. Stațiunea declarată, pe hârtie, de interes național încă din 2018 - arată, în realitate, ca un etern șantier în care turiștii se strecoară cu greu printre beach bar-urile fără autorizație. În ultimii ani au dispărut pur şi simplu obiective turistice care plasau România în topuri mondiale de renume. Cascada Bigăr, cea mai frumoasă din lume ori Tunelul Iubirii, cel mai instagramabil loc din lume, nu mai există. Câțiva nordici ne-au dat și cea mai frumoasă lecţie despre cum am putea să ne promovăm ţara. Cum vine vara, ei îşi pun coasele in valiză, se urcă în tren şi pleacă spre România, unde se opresc în prima pajişte pe care o întâlnesc în cale și se apucă de cosit - un meşteşug pe cale de dispariţie în ţările lor, la fel ca şi pajiştile. România, în schimb, e pe primul loc în lume, spun ei.

Se lucrează la câteva Hotărâri de Guvern care ar putea îmbunătăți lucrurile în turismul din România. Dar chiar Radu Miruță, ministrul care se ocupă și de turism, recunoaște că nu prea are nici el ce face deocamdată.

Citește și: Premierul Ilie Bolojan, despre Pilonul II de pensii, în exclusivitate la Observator: „Legea trebuia promulgată de 17 ani"

„Dacă e să fim cinstiţi cu noi înşine, în România nu există nicio strategie pentru turism. Ştiu ca e nevoie de mai mult dar trebuie să recunoaştem unde suntem acum. Suntem la minus infinit. (...) Sunt niste organizaţii de management al destinaţiilor care nu funcţionează şi practic obiectivele turistice dintr-o comună, dintr-un judeţ, dintr-o ţară nu sunt în grijă nimănui spre a fi promovate. Primarul îşi vede de obicei de problemele consiliului local, de străzi, de asfalt, de gaze, de şcoli, uitând ca de fapt sunt obiective turistice de pe urma cărora există nişte pensiuni, există nişte restaurante, care depind în mod direct. (...) Unii hotelieri s-au culcat pe o ureche că o să vină voucher-ele la infinit și nu au mai venit și brusc s-au trezit cu ochii în soare că nu mai vin voucher-ele alea. (...) Până acum erau doar vorbe prin care cineva spunea că are un plan, venea alt ministru spunea că are alt plan. Cum vin şi eu acum şi nu schimb planul, ci spun că nu e niciun plan. Turismul în România nu are niciun plan în ziua de astăzi.”, a declarat, pentru Observator, Radu Miruţă, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului.

+6
Mai multe fotografii

Reportajele din Campania "O țară în vacanță" au fost difuzate, din 4 iulie, în fiecare vineri, în Observator 17. Acestea pot fi văzute și pe observatornews.ro, Facebook Observator, Tik Tok Observator și pe canalul nostru de Youtube. În fiecare zi, Observator îți aduce faptele. Tu iei deciziile. Alege BINE pentru TINE. În fiecare zi.

Înapoi la Homepage
AS.ro Fiul lui Ion Țiriac, “pachet de mușchi” la 48 de ani. Imaginile cu care și-a surprins chiar și iubita Fiul lui Ion Țiriac, “pachet de mușchi” la 48 de ani. Imaginile cu care și-a surprins chiar și iubita
Observatornews.ro Momentul atacului din Cernavodă, surprins de camere: Fiul victimei a asistat neputincios la crimă Momentul atacului din Cernavodă, surprins de camere: Fiul victimei a asistat neputincios la crimă

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
Comentarii


Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Neatza de Weekend, 31 august 2025. Horoscopul zilei cu Adina Moraru: Fecioarele își doresc liniștea acasă
Neatza de Weekend, 31 august 2025. Horoscopul zilei cu Adina Moraru: Fecioarele își doresc liniștea acasă Duminica, 31.08.2025, 09:42
Mireasa sezonul 12, 29 august 2025. Alexandra, despre Virgil: Inima îmi spune stop, iar mintea du-te! Mireasa sezonul 12, 29 august 2025. Alexandra, despre Virgil: Inima îmi spune stop, iar mintea du-te! Vineri, 29.08.2025, 15:15 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Joi, 28.08.2025, 22:20 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 29 august 2025. Provocare muzicală cu ispita Amelia Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 29 august 2025. Provocare muzicală cu ispita Amelia Vineri, 29.08.2025, 19:00
Mai multe
Citește și
ANPC, amenzi de 2 milioane de lei în urma verificărilor făcute la operatorii care vând băuturi răcoritoare
ANPC, amenzi de 2 milioane de lei în urma verificărilor făcute la operatorii care vând băuturi răcoritoare
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea Catine.ro
Cine este tânărul polițist care l-a prins pe agresorul livratorului asiatic din București. Reacții virale pe internet
Cine este tânărul polițist care l-a prins pe agresorul livratorului asiatic din București. Reacții virale pe...
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Alex Petre, românul care a filmat cu o cameră ascunsă Bucureștiul în ultimele săptămâni ale regimului Ceaușescu: „Foarte multă lume habar nu are ce viață teribilă a fost în comunism, circulă numai mizerii pe TikTok”
Alex Petre, românul care a filmat cu o cameră ascunsă Bucureștiul în ultimele săptămâni ale regimului... Libertatea.ro
SUA au trimis o flotă lângă Venezuela, pe al cărui președinte îl consideră un baron al drogurilor. Ar putea americanii să dea un puci? Ce spun istoria și doctrina Monroe
SUA au trimis o flotă lângă Venezuela, pe al cărui președinte îl consideră un baron al drogurilor.... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Mădălina Ghenea, apariție plină de senzualitate la Festivalul de Film de la Veneția 2025! Cum arată ținuta cu care românca a atras toate privirile. Foto
Mădălina Ghenea, apariție plină de senzualitate la Festivalul de Film de la Veneția 2025! Cum arată ținuta cu... Elle
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare cu Ella: 
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ardei umpluți cu cremă de brânză și bacon, la cuptor
Ardei umpluți cu cremă de brânză și bacon, la cuptor HelloTaste.ro
Un tânăr a câștigat aproape 20.000 de lire din revânzarea obiectelor second-hand: „Chiar și articolele simple pot aduce profit”
Un tânăr a câștigat aproape 20.000 de lire din revânzarea obiectelor second-hand: „Chiar și articolele simple... Antena3.ro
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele useit
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale Jurnalul
Mantră vindecătoare pentru a-ți elibera inima de durerea trecutului și a chema iubirea predestinată în această toamnă
Mantră vindecătoare pentru a-ți elibera inima de durerea trecutului și a chema iubirea predestinată în această... Kudika
Trebuie acordul copiilor majori pentru a vinde un apartament? Legea, explicată de un avocat
Trebuie acordul copiilor majori pentru a vinde un apartament? Legea, explicată de un avocat Playtech
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru Redactia.ro
Iancu Guda, despre cum este distribuită avuţia medie în România: 77% în imobiliare și mașină, 12% în depozite
Iancu Guda, despre cum este distribuită avuţia medie în România: 77% în imobiliare și mașină, 12% în depozite Observator
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Luptele bucureștenilor cu “moștenirea” lui Nicușor Dan. Șoferul care a luat 80.000 lei amendă din cauza fostului primar
Luptele bucureștenilor cu “moștenirea” lui Nicușor Dan. Șoferul care a luat 80.000 lei amendă din cauza... Gandul
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Detalii mai puțin știute despre logodna lui Taylor Swift cu Travis Kelce. Când a avut, de fapt, loc cererea în căsătorie
Detalii mai puțin știute despre logodna lui Taylor Swift cu Travis Kelce. Când a avut, de fapt, loc cererea în... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Ruladă cu caise și brânză dulce. Un desert delicat și aromat
Ruladă cu caise și brânză dulce. Un desert delicat și aromat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x