Nu avem nicio strategie, „niciun plan” pentru turismul din România. Suntem la „minus infinit”.

Declarațiile îi aparțin ministrului care se ocupă de economie, digitalizare, antreprenoriat și turism în România. Este rezultatul a 35 de ani în care tot ce era frumos ori s-a dărâmat, ori s-a furat. Iar în loc, nu prea s-a construit sau s-a construit haotic. Concluzia amară a campaniei Observator „O țară în vacanță”.

După 35 de ani, niciun plan în turism. Declarațiile ministrului Economiei, la finalul Campaniei Observator „O țară în vacanță”

România e plină de adevărate bijuterii - de la stațiuni balneare care, în zilele de glorie, atrăgeau regi și regine din toată lumea, până la monumente intrate în Patrimoniul UNESCO sau situri de o frumusețe uimitoare, unice în lume. Dar gestionarea lor i-a alungat și pe turiștii români și reușește cu greu să atragă vizitatori din alte țări. Anul trecut, spre exemplu, vecinii noștri bulgari au fost vizitați de 13 milioane de turişti străini, albanezii de 11 milioane. Iar noi, de 2 milioane şi jumătate. În cele două luni ale campaniei „O ţară în vacanţă” reporterii Observator au bătut țara în lung și în lat, de la munte până la mare, prin stațiuni uitate care erau odată atracția turiștilor din toată lumea sau locuri spectaculoase, pentru care promovarea nu există, iar drumurile de acces par mai degrabă capacane pentru turiști.

În reportajele difuzate în Observator 17, telespectatorii au descoperit Sfinxul Bănățean, de 2 ori mai mare decât cel din Bucegi. I se spune comoara ascunsă a Banatului. Indicatoare care să conducă turiștii către el nu există, drumul nu este asfaltat, autorităţile nu îl promovează. Băile Herculane, locul cu ape vindecătoare, miraculoase, a fost sute de ani cea mai cunoscută staţiune balneară de pe continent. Regi si regine veneau aici ca să îşi vindece durerile de oase. Dar, mai ales după anii 90, stațiunea s-a transformat într-o ruină. În Mamaia Nord – Năvodari, noua vedetă a litoralului românesc, turismul pare să fi alergat mai repede decât urbanismul. Blocuri înghesuite, străzi desfundate, praf și caldarâm în loc de asfalt, trotuare ocupate de saltele de plajă scoase la vânzare. Stațiunea declarată, pe hârtie, de interes național încă din 2018 - arată, în realitate, ca un etern șantier în care turiștii se strecoară cu greu printre beach bar-urile fără autorizație. În ultimii ani au dispărut pur şi simplu obiective turistice care plasau România în topuri mondiale de renume. Cascada Bigăr, cea mai frumoasă din lume ori Tunelul Iubirii, cel mai instagramabil loc din lume, nu mai există. Câțiva nordici ne-au dat și cea mai frumoasă lecţie despre cum am putea să ne promovăm ţara. Cum vine vara, ei îşi pun coasele in valiză, se urcă în tren şi pleacă spre România, unde se opresc în prima pajişte pe care o întâlnesc în cale și se apucă de cosit - un meşteşug pe cale de dispariţie în ţările lor, la fel ca şi pajiştile. România, în schimb, e pe primul loc în lume, spun ei.

Se lucrează la câteva Hotărâri de Guvern care ar putea îmbunătăți lucrurile în turismul din România. Dar chiar Radu Miruță, ministrul care se ocupă și de turism, recunoaște că nu prea are nici el ce face deocamdată.

„Dacă e să fim cinstiţi cu noi înşine, în România nu există nicio strategie pentru turism. Ştiu ca e nevoie de mai mult dar trebuie să recunoaştem unde suntem acum. Suntem la minus infinit. (...) Sunt niste organizaţii de management al destinaţiilor care nu funcţionează şi practic obiectivele turistice dintr-o comună, dintr-un judeţ, dintr-o ţară nu sunt în grijă nimănui spre a fi promovate. Primarul îşi vede de obicei de problemele consiliului local, de străzi, de asfalt, de gaze, de şcoli, uitând ca de fapt sunt obiective turistice de pe urma cărora există nişte pensiuni, există nişte restaurante, care depind în mod direct. (...) Unii hotelieri s-au culcat pe o ureche că o să vină voucher-ele la infinit și nu au mai venit și brusc s-au trezit cu ochii în soare că nu mai vin voucher-ele alea. (...) Până acum erau doar vorbe prin care cineva spunea că are un plan, venea alt ministru spunea că are alt plan. Cum vin şi eu acum şi nu schimb planul, ci spun că nu e niciun plan. Turismul în România nu are niciun plan în ziua de astăzi.”, a declarat, pentru Observator, Radu Miruţă, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului.

