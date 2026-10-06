Euro a atins marți un nou maxim istoric în raport cu leul, Banca Națională a României (BNR) anunțând un curs de referință de 5,3527 lei pentru un euro.

Euro a atins un nou maxim istoric în fața leului. Cât a ajuns să coste moneda europeană și ce înseamnă pentru români | Shutterstock

Noul nivel depășește precedentul record, de 5,3447 lei/euro, consemnat la sfârșitul săptămânii trecute.

Euro a atins un nou maxim istoric în fața leului

Potrivit site-ului Mediafax, evoluția monedei europene vine la scurt timp după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu pentru funcția de premier, într-un context politic încă marcat de incertitudine.

Față de ședința precedentă, când euro fusese cotat la 5,3306 lei, moneda europeană s-a apreciat cu 0,0221 lei, echivalentul a 2,21 bani, respectiv aproximativ 0,41%.

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Euro depășește recordul stabilit săptămâna trecută

Moneda europeană a revenit pe creștere după ce luni coborâse la 5,3306 lei, de la recordul de 5,3447 lei înregistrat vineri, 2 octombrie.

Cotația de marți, de 5,3527 lei/euro, este cu 0,008 lei, respectiv 0,8 bani, peste precedentul maxim istoric.

Și dolarul american s-a apreciat în raport cu moneda națională. Conform datelor publicate de BNR, dolarul a ajuns la 4,7616 lei, față de 4,7569 lei în ședința precedentă, ceea ce înseamnă un avans de 0,0047 lei.

Lira sterlină a crescut de la 6,2894 lei la 6,3036 lei, în timp ce francul elvețian a avut o evoluție inversă. Acesta a fost cotat la 5,7285 lei, față de 5,7358 lei în ședința anterioară.

Gramul de aur, cotat la peste 635 de lei

Potrivit cursului publicat de Banca Națională a României, gramul de aur a fost evaluat marți la 635,8864 lei, în ușoară scădere față de valoarea precedentă, de 635,9834 lei.

În ceea ce privește alte valute, zlotul polonez a fost cotat la 1,2250 lei, coroana suedeză la 0,4755 lei, iar coroana norvegiană la 0,4963 lei.

Leul moldovenesc a fost evaluat la 0,2665 lei, în timp ce pentru hryvna ucraineană BNR a stabilit un curs de 0,1058 lei.

Renminbi-ul chinezesc a ajuns la 0,7102 lei, dolarul canadian la 3,3365 lei, iar dolarul australian la 3,3187 lei.

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Cursul de referință publicat de BNR reprezintă un reper oficial pentru piață. Acesta nu trebuie confundat cu prețurile efective de cumpărare și vânzare a valutelor practicate de băncile comerciale sau de casele de schimb valutar.