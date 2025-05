Jurnalistul care a documentat comemorarea lui Corneliu Zelea Codreanu, la percheziții. Ce semnifică acest lucru

Poliția a făcut percheziții la domiciliul jurnalistului care a documentat comemorarea liderului legionar Corneliu Zelea Codreanu.

Jurnalistul Andrei Pungovschi, care în noiembrie 2024 a documentat comemorarea liderului legionar Corneliu Zelea Codreanu, a fost percheziționat în cursul zilei de miercuri, pentru că a refuzat să dea Poliţiei fotografiile făcute.

În baza unui mandat, s-au prezentat la locuinţa sa trei poliţişti. Mai multe ONG-uri şi redacţii au reacţionat, afirmând că „instituţiile trebuie să acţioneze în faţa încălcărilor legii, nu în împotriva celor care le documentează”, conform news.ro.

Citește și: Nadina Câmpean, jurnalist cu 20 de ani de experiență, la pupitrul Observator 19, în weekend

Cum au racționat ONG-urile și alți jurnaliști la mișcarea autorităților

Articolul continuă după reclamă

„Azi dimineaţă m-am trezit cu trei poliţişti la uşă, cu mandat de percheziţie emis de Judecătoria Buftea. Erau poliţiştii care anchetează cazul comemorării legionarului Corneliu Zelea Codreanu, din 30 noiembrie 2024, de la Tâncăbeşti, eveniment pe care l-am fotografiat pentru publicaţia Scena9”, a anunţat, miercuri, jurnalistul Andrei Pungovschi, într-un mesaj pe pagina sa de Facebook.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Acesta povesteşte că, în decembrie 2024, la câteva zile după publicarea fotografiilor, a fost sunat de un poliţist care i le-a cerut pentru a fi identificaţi participanţii.

„I-am refuzat, din două motive. În primul rând, treaba jurnaliştilor nu este să facă munca autorităţilor, ci să documenteze subiectele pe care le consideră importante.

Citește și: Octavian Vintilă s-a stins din viață! Cine era vocea de la radio care a comentat exercițiul Nadiei Comăneci la Jocurile Olimpice

A doua la mână, este o ipocrizie din partea statului român să ceară imagini de la jurnalişti, în condiţiile în care pe toata durata evenimentului au fost de faţă câteva echipaje de poliţie şi jandarmerie. Inclusiv când unii dintre participanţi au făcut în mod repetat salutul nazist.

Mai mult, astfel de comemorări, lansări şi evenimente cu tematică legionară se întâmplă de mulţi ani sub ochii instituţiilor”, a mai transmis jurnalistul.

Acesta povesteşte că a invitat în casă poliţiştii.

Citește și: Andrei George-Dicu, cunoscut jurnalist sportiv, a murit la vârsta de 48 de ani. Care a fost cauza decesului și ce s-a aflat

„Am sunat un prieten care cunoaşte legea şi care mi-a explicat că în baza mandatului sunt obligat să le predau fotografiile. Ceea ce am făcut, nu înainte de a le pune nişte întrebări.

Dacă era ilegal, de ce nu i-au oprit pe cei care au executat salutul nazist sub ochii poliţiştilor? Manifestarea de la Tâncăbeşti are loc în fiecare an de multă vreme. Mi s-a spus că nu e treaba departamentului lor ce au făcut colegii din alt departament.

Dacă era legal, de ce se anchetează şi de ce s-au autosesizat acum? Mi s-a spus spus că informaţia a apărut în presă şi opinia publică o cere.

Au mai fost oameni care au filmat, cu telefoane şi aparate foto, la eveniment, de ce au venit doar la mine la uşă? Aici mi-au răspuns cu o întrebare. Cine a mai fost? Le-am zis, din nou, că asta nu e treaba mea. Treaba jurnaliştilor este să informeze corect publicul. E nevoie, probabil, de încă un mandat”, a mai transmis jurnalistul.

Citește și: De ce a devenit cuvântul „legionar” cel mai căutat pe dexonline imediat după primul tur al alegerilor

Mai multe organizaţii şi redacţii au reacţionat şi au condamnat emiterea unui mandat de percheziţie.

„În opinia organizaţiilor semnatare, instituţiile statului trebuie să acţioneze în faţa încălcărilor legii, nu în împotriva celor care le documentează în interes public.

Manifestarea legionară de la Tâncăbeşti este un eveniment organizat anual, despre care Poliţia şi Jandarmeria ştiu şi la care sunt prezente de fiecare dată (...)

Încălcarea protecţiei surselor şi a muncii jurnaliştilor poate afecta dreptul fiecărui cetăţean de a fi informat, deoarece poate duce atât la intimidarea jurnaliştilor, cât şi la intimidarea şi la refuzul cetăţenilor de a vorbi cu jurnaliştii.

Protecţia surselor este una dintre garanţiile fundamentale pe care fiecare dintre noi le are atunci când decide să discute cu un jurnalist”, au transmis semnatarii scrisorii deschise.

Citește și: Ce note au luat la BAC George Simion și Nicușor Dan. Candidații la Președinția României și-au arătat diplomele fără rețineri

Potrivit acestora, „protecţia surselor jurnaliştilor nu este doar răspunderea jurnaliştilor, ci şi a autorităţilor, iar percheziţiile trebuie să aibă loc doar dacă sunt singurul mod în care pot fi aflate informaţii şi, în acest caz, ele trebuie să se realizeze în condiţii de protejare a confidenţialităţii surselor”.

„Reamintim că, în ultimii ani, ne-am confruntat în mod repetat cu încălcări ale dreptului la protecţia surselor jurnalistice şi a libertăţii presei de care se fac responsabili procurori şi judecători de drepturi şi libertăţi”, au mai transmis organizaţiile.

Acestea reiau solicitări adresate şi în alte cazuri similare către Procurorul General al României, Inspecţia Judiciară, Consiliul Superior al Magistraturii şi Ministerul Justiţiei:

Cercetarea modului în care procurorul de caz a decis solicitarea unui mandat de percheziţie care îl vizează pe jurnalistul Andrei Pungovschi. Care este temeinicia, legalitatea şi necesitatea într-o societate democratică a solicitării unui astfel de mandat?

Citește și: Președintele interimar, Ilie Bolojan, în fața românilor, într-o ediție specială Observator Antena 1, ora 19:30

Cercetarea modului în care a fost emis mandatul de percheziţie de către Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Buftea. A avut loc o verificare reală a temeiniciei mandatelor emise către Judecătorul de drepturi şi libertăţi?

Implementarea la nivelul Institutului Naţional al Magistraturii a unor programe susţinute de formare profesională a magistraţilor în domeniul jurisprudenţei CEDO referitoare la libertatea de exprimare şi libertatea presei şi a drepturilor jurnaliştilor, cum ar fi cel la protecţia surselor.

Citește și: Nicușor Dan, declarații în exclusivitate despre cel mai mare scandal al campaniei, în ediția specială Observator din această seară

Documentul este semnat de Centrul pentru Jurnalism Independent, ActiveWatch, Hotnews, PressOne, Inquam Photos, Scena9, RISE Project, Captura, Casa Jurnalistului, Drepturi şi Strâmbe, Buletin de Bucureşti, Misreport, Public Record, Snoop, Recorder, Presshub, Centrul de Investigaţii Media, Ethical Media Alliance, Median Research Centre, Asociaţia Ziariştilor Independenţi AZIR - Secţia română a Asociaţiei Europene a Jurnaliştilor, Fundaţia Friends for Friends, Fundaţia Freedom House, România, Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind, Mediawise Society, Mindcraft Stories, Context.ro, Dela0.ro, Special Arad, Expert Forum, Info Sud-Est, Starea Naţiei.

S-au alăturat: Átlátszó Erdély/Transilvania Transparentă, Redacţia Transtelex.