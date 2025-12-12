S-a confirmat primul caz de lepră în România după 44 de ani! Încă 3 suspiciuni se aplică în cazul unor maseuze asiatice din Cluj

Ultimul caz de lepră din țara noastră a fost diagnosticat în anul 1981! Ministerul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis clarificări medicale importante pentru a calma populația.

S-a confirmat primul caz de lepră în România după 44 de ani | Shutterstock.com

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat joi, 11 decembrie 2025, faptul că a fost confirmat un caz de lepră în țara noastră, dar și că există alte trei suspiciuni în cazul unor maseuze asiatice din Cluj Napoca.

Toate cele patru persoane sunt de sex feminin, două dintre ele prezentându-se în urmă cu aproximativ 2 săptămâni în cadrul SCJU Cluj, acolo unde au fost supuse unor investigații amănunțite.

Descoperă în rândurile de mai jos tot ce trebuie să știi despre această boală și ce a explicat ministrul Alexandru Rogobete.

A fost confirmat primul caz de lepră în România după 44 de ani! Alte 3 suspiciuni se aplică în cazul unor maseuze asiatice din Cluj Napoca

„Ministerul Sănătății informează că astăzi a fost confirmat un caz de lepră (boala Hansen), iar alte trei cazuri sunt în curs de evaluare clinică și microbiologică, în baza leziunilor cutanate și a criteriilor epidemiologice. Toate cele patru persoane sunt de sex feminin, originare din Asia, angajate ca maseuze la un salon SPA din Cluj-Napoca.” se arată în mesajul oficial transmis de autorități.

Potrivit informărilor, cele două paciente care s-au prezentat la SCJU Cluj în urmă cu aproximativ 2 săptămâni provin din Indonezia și au fost supuse următoarelor investigații.

„• biopsie de țesut cutanat – microscopie pozitivă pentru BAAR (3 BAAR/100 câmpuri) la primul caz;

• test genetic GeneXpert MTB/Rif ULTRA – complexul Mycobacterium tuberculosis nedetectat, excluzând tuberculoza;

• probe histopatologice și frotiuri Ziehl-Neelsen – aflate în lucru, orientate spre infecția cu Mycobacterium leprae.”

Conform informațiilor, una dintre cele patru maseuze a primit confirmarea în decursul zilei de ieri, urmând ca în curând să apară și rezultatele și pentru celelalte trei.

Ministerul Sănătății prin DSP a decis suspendarea activității salonului până în momentul în care ancheta epidemiologica va fi finalizată și a aplicat inclusiv o serie de măsuri epidemiologice. Iată care sunt acestea:

„• dezinfecție cu ozon în toate spațiile utilizate;

• verificarea vestiarelor și a spațiilor de depozitare individuală;

• intensificarea procedurilor de igienizare cu biocide avizate;

• programarea angajaților la control medical în Medicina Muncii;

• extinderea anchetei epidemiologice”.

De asemenea, în cazul persoanei confirmate cu lepră s-a început tratamentul specific OMS, iar potrivit protocoalelor internațiloale riscul de transmitere ar trebui să scadă până la dispariție.

Ce este lepra (boala Hansen) și cât de ușor se transmite

Potrivit informațiilor oferite de oficiali, lepra este o boală cu evoluție lentă și contagioasă redusă care nu se transmite prin strângere de mâini, îmbrățișări, călătorii în mijloacele de transport în comun, proximitate scurtă sau folosirea unor spații comune.

Boala Hansen este una dintre cele mai vechi boli din istorie, iar dacă nu este tratată, aceasta poate duce la paralizie și orbire. Potrivit unei surse oficiale, bacteria Mycobacteriume leprae este cea care provoacă apariție leprei, care, de cele mai multe ori, este caracterizată prin „leziuni serioase desfigurante la nivelul pielii, nervilor periferici, brațelor, picioarelor, ochilor și țesutului subțire care căptușește interiorul nasului”.

Principalul simptome ale bolii sunt:

răni

ulcerații nedureroase

leziuni cutanate nodulare desfigurante care nu dispar după câteva săptămâni sau luni, ci care se extind în timp

Deoarece bacteria care provoacă această boală se multiplică lent în organism, iar timpul în care primele semne ale bolii este destul de îndelungat, în prezent nu se știe exact cum se răspândește această boală despre care foarte mulți credeau că a fost eradicată.

Totuși, experții consideră că o persoană poate fi infectată atunci când respiră picături care conțin bacteria responsabilă de boală sau prin contact cu leziunile cutanate.

„Potrivit reprezentanților Centrului pentru prevenirea și controlului bolilor (CDC0 din Statele Unite ale Americii), este necesar un contact prelungit și apropiat cu o persoană bolnavă care nu este tratată, timp de mai multe luni, pentru a contracta boala” mai scrie sursa citată anterior.