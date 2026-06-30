Antena Căutare
Home News Educatie Ce note a obținut Marian Godină la Bacalureat. Și-a surprins toți cunoscuții: „Eram pasibil de a rămâne corigent la Limba Română”

Ce note a obținut Marian Godină la Bacalureat. Și-a surprins toți cunoscuții: „Eram pasibil de a rămâne corigent la Limba Română”

Marian Godină a dezvăluit ce note a luat la Bacalaureat. Celebrul polițist și fostul concurent Survivor a mărturisit că notele lui au fost o mare surpriză pentru părinți, în contextul în care fusese în pragul corigenței în clasa a XII-a.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 30 Iunie 2026, 17:21 | Actualizat Marti, 30 Iunie 2026, 17:38
Galerie
Marian Godină a luat note mari la Bacalaureat | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Marian Godină a publicat pe rețelele sociale un pasaj din cartea lui, Flash-uri din sens opus, unde a povestit despre examenul lui de Bacalaureat. Fostul concurent Survivor a dezvăluit că a obținut niște note neașteptat de mari, după ce în clasa a XII-a a fost la un pas de a rămâne corigent. Polițistul a învățat din greu cu puțin timp înainte de examen și i-a uimit pe toți cunoscuții cu rezultatele lui.

„La afişarea rezultatelor, Marian cel ce se lupta din greu să treacă clasa, avea la română oral 10, la română scris nota 9,80, la matematică, unde fusese meditat în forță, cu hamsii, 8,80, la educație fizică 10 si la biologie 6,85”, a dezvăluit polițistul.

Citește și: „Furnicuțele”, invitat Marian Godină. Care este relația cu soția după experiența Survivor România

Marian Godină a povestit că înainte de încheierea mediilor era pasibil de a rămâne corigent la limba română, fapt care nu i-ar fi permis să intre în examenul de Bacalaureat.

Articolul continuă după reclamă

„Văzând că se îngroașă gluma, m-am apucat de învăţat și, cu chiu, cu vai, mi-a ieşit media 5. I-am mulţumit profesorului de română și, pentru că prinsesem elan și eram entuziasmat, I-am întrebat dacă se poate lua nota 10 la bac, la proba orala de limba română. Profesorul mi-a răspuns abia după ce toată clasa s-a oprit din râs.

-Tu ar trebui să mă-ntrebi dacă se poate lua 5. Au urmat alte râsete ale colegilor, care erau foarte amuzaţi că tocmai eu, care nu prea mă dădusem pe la școală în clasa a doișpea, întreb așa ceva”, a povestit Marian Godină, precizând că din cauza absențelor, a avut meteo 8 la purtare, media minimă cu care erai acceptat la admiterea în școala de poliţie.

Așadar, elevul la un pas de corigență, care absenta mereu de la școală, a pus burta pe carte cu 3 săptămâni înainte de examenul de Bacalureat și a obținut rezultate care i-a uimit în primul rând pe părinții lui.

„În cele trei săptămâni de vacanţă pe care le-a avut înaintea examenului de bacalaureat, Marian s-a pus pe învățat. Învăţam numai noaptea. Tata vedea lumină la mine în dormitor si credea că am adormit cu becul aprins, așa că venea să verifice. Deschidea uşa și, când mă vedea că învăț, o închidea repede și pleca. Îl auzeam doar cum scuipa a mirare. Era si normal, nu mă văzuse niciodată învăţând.

Învăţam doar la română. Matematica îmi plăcea și o prindeam de pe la clasă, în rarele situaţii când dădeam pe la școală. Colegul meu de bancă, pe care îl prostisem să dea şi el examen la școala de poliţie, găsise o profesoară bună de matematică și îmi propusese să merg cu el la meditaţii. Măcar în cele trei săptămâni care ne rămăseseră și în care mă apucase cheful de ingrășat porcul in ajun. I-am spus tatălui meu și a fost de acord, chiar dacă nu prea avea bani, săracul”, a mai povestit Marian Godină, precizând că nu a mai ajuns să facă meditații pentru că banii pentru meditații a preferat să-i dea pe hamsii.

Când a luat 10 la examenul oral de la Limba Română și l-a anunțat pe tatăl său la telefon, acesta a crezut că glumește și l-a întrebat de 3 ori care e nota cea adevărată. Nota maximă a fost greu de crezut pentru părintele care fusese obișnuit cu un fiu care abia trecea clasa.

Așadar, Marian Godină a obținut la Bacalaureat:

  • Limba Română oral: 10;
  • Limba Engleză oral: 9;
  • Limba Română scris: 9,80;
  • Matematică: 8,80;
  • Educație Fizică: 10
  • Biologie: 6,85.

După Bacalaureat, pentru Marian Godină a urmat admiterea la Școala de Agenţi de Poliţie din Câmpina.

Marian Godină
+6
Mai multe fotografii

Citește și: Ce salariu are Marian Godină. A dezvăluit totul la Furnicuțele

Când se afișează rezultatele la Evaluarea Națională 2026, de fapt! Anunțul făcut de ministrul Educației ce i-a bucurat p... S-au afișat notele la Evaluarea Națională 2026! Când se depun contestațiile și ce trebuie neapărat să știe elevii...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Atac cu bombă în localitatea unde trăieşte Mihaela Rădulescu! Reacţia vedetei după atentatul şocant, soldat cu victime Atac cu bombă în localitatea unde trăieşte Mihaela Rădulescu! Reacţia vedetei după atentatul şocant, soldat cu victime
Observatornews.ro Salariu de aproape 10.000 € pentru 6 săptămâni de muncă. Militarii își iau concediu ca să lucreze aici Salariu de aproape 10.000 € pentru 6 săptămâni de muncă. Militarii își iau concediu ca să lucreze aici
Antena 3 Armata caută soldați. 7.000 de posturi sunt scoase la concurs de MApN. Condiții minime: cel puțin 10 clase terminate Armata caută soldați. 7.000 de posturi sunt scoase la concurs de MApN. Condiții minime: cel puțin 10 clase terminate
SpyNews Cât costă cinci nopți de cazare la hotelul din Brașov la care se află Gabriela Cristea. Nu e deloc ieftin Cât costă cinci nopți de cazare la hotelul din Brașov la care se află Gabriela Cristea. Nu e deloc ieftin
Urmărește-i pe Carmen Tănase și Nicodim Ungureanu în „Țăndări”, comedia românească de excepție disponibilă acum în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-i pe Carmen Tănase și Nicodim Ungureanu în „Țăndări”, comedia românească de excepție disponibilă acum în AntenaPLAY.
Comentarii


Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
Obiectele permise și cele interzise, la Bacalaureat 2026! Ce trebuie să știe elevii înainte de proba la Matematică sau Geografie
Obiectele permise și cele interzise, la Bacalaureat 2026! Ce trebuie să știe elevii înainte de proba la...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Proba de marți, de la Bacalaureat 2026, anulată! Calendarul examenului, modificat! Când se susține proba la Matematică sau Istorie
Proba de marți, de la Bacalaureat 2026, anulată! Calendarul examenului, modificat! Când se susține proba la...
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara... Elle
Cât costă cinci nopți de cazare la hotelul din Brașov la care se află Gabriela Cristea. Nu e deloc ieftin
Cât costă cinci nopți de cazare la hotelul din Brașov la care se află Gabriela Cristea. Nu e deloc ieftin Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Ce a găsit Metrorex în patru trenuri, pe care le-a retras temporar din circulație. Anunțul companiei pentru călători
Ce a găsit Metrorex în patru trenuri, pe care le-a retras temporar din circulație. Anunțul companiei pentru... Antena3.ro
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă useit
Kelemen Hunor propune refacerea PSD-PNL-UDMR! Ce se întâmplă cu USR
Kelemen Hunor propune refacerea PSD-PNL-UDMR! Ce se întâmplă cu USR BZI
REPORTAJ: Ultimul partizan din România – „vedeai comunistul, băgai glonț pe țeavă și te duceai să te însori cu moartea”
REPORTAJ: Ultimul partizan din România – „vedeai comunistul, băgai glonț pe țeavă și te duceai să te... Jurnalul
De la 1 iulie 2026 se scumpește shopping-ul online din afara UE. Cât plătești în plus pe comenzile de la platformele chinezești
De la 1 iulie 2026 se scumpește shopping-ul online din afara UE. Cât plătești în plus pe comenzile de la... Kudika
La câte grade trebuie să setezi aerul condiționat ca să nu plătești enorm la curent. Trucul simplu recomandat vara
La câte grade trebuie să setezi aerul condiționat ca să nu plătești enorm la curent. Trucul simplu recomandat vara Redactia.ro
ANM extinde Codul roșu de caniculă în aproape toată ţara. Temperaturi de până la 41 de grade
ANM extinde Codul roșu de caniculă în aproape toată ţara. Temperaturi de până la 41 de grade Observator
Înotul în timpul menstruației. Sfaturi practice de la medicul ginecolog
Înotul în timpul menstruației. Sfaturi practice de la medicul ginecolog MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi o bibliotecă acasă care să-l facă pe copil să iubească cititul
Cum să creezi o bibliotecă acasă care să-l facă pe copil să iubească cititul DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x