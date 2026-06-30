Ce note a obținut Marian Godină la Bacalureat. Și-a surprins toți cunoscuții: „Eram pasibil de a rămâne corigent la Limba Română”

Marian Godină a dezvăluit ce note a luat la Bacalaureat. Celebrul polițist și fostul concurent Survivor a mărturisit că notele lui au fost o mare surpriză pentru părinți, în contextul în care fusese în pragul corigenței în clasa a XII-a.

Marian Godină a publicat pe rețelele sociale un pasaj din cartea lui, Flash-uri din sens opus, unde a povestit despre examenul lui de Bacalaureat. Fostul concurent Survivor a dezvăluit că a obținut niște note neașteptat de mari, după ce în clasa a XII-a a fost la un pas de a rămâne corigent. Polițistul a învățat din greu cu puțin timp înainte de examen și i-a uimit pe toți cunoscuții cu rezultatele lui.

„La afişarea rezultatelor, Marian cel ce se lupta din greu să treacă clasa, avea la română oral 10, la română scris nota 9,80, la matematică, unde fusese meditat în forță, cu hamsii, 8,80, la educație fizică 10 si la biologie 6,85”, a dezvăluit polițistul.

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Marian Godină a povestit că înainte de încheierea mediilor era pasibil de a rămâne corigent la limba română, fapt care nu i-ar fi permis să intre în examenul de Bacalaureat.

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„Văzând că se îngroașă gluma, m-am apucat de învăţat și, cu chiu, cu vai, mi-a ieşit media 5. I-am mulţumit profesorului de română și, pentru că prinsesem elan și eram entuziasmat, I-am întrebat dacă se poate lua nota 10 la bac, la proba orala de limba română. Profesorul mi-a răspuns abia după ce toată clasa s-a oprit din râs.

-Tu ar trebui să mă-ntrebi dacă se poate lua 5. Au urmat alte râsete ale colegilor, care erau foarte amuzaţi că tocmai eu, care nu prea mă dădusem pe la școală în clasa a doișpea, întreb așa ceva”, a povestit Marian Godină, precizând că din cauza absențelor, a avut meteo 8 la purtare, media minimă cu care erai acceptat la admiterea în școala de poliţie.

Așadar, elevul la un pas de corigență, care absenta mereu de la școală, a pus burta pe carte cu 3 săptămâni înainte de examenul de Bacalureat și a obținut rezultate care i-a uimit în primul rând pe părinții lui.

„În cele trei săptămâni de vacanţă pe care le-a avut înaintea examenului de bacalaureat, Marian s-a pus pe învățat. Învăţam numai noaptea. Tata vedea lumină la mine în dormitor si credea că am adormit cu becul aprins, așa că venea să verifice. Deschidea uşa și, când mă vedea că învăț, o închidea repede și pleca. Îl auzeam doar cum scuipa a mirare. Era si normal, nu mă văzuse niciodată învăţând.

Învăţam doar la română. Matematica îmi plăcea și o prindeam de pe la clasă, în rarele situaţii când dădeam pe la școală. Colegul meu de bancă, pe care îl prostisem să dea şi el examen la școala de poliţie, găsise o profesoară bună de matematică și îmi propusese să merg cu el la meditaţii. Măcar în cele trei săptămâni care ne rămăseseră și în care mă apucase cheful de ingrășat porcul in ajun. I-am spus tatălui meu și a fost de acord, chiar dacă nu prea avea bani, săracul”, a mai povestit Marian Godină, precizând că nu a mai ajuns să facă meditații pentru că banii pentru meditații a preferat să-i dea pe hamsii.

Când a luat 10 la examenul oral de la Limba Română și l-a anunțat pe tatăl său la telefon, acesta a crezut că glumește și l-a întrebat de 3 ori care e nota cea adevărată. Nota maximă a fost greu de crezut pentru părintele care fusese obișnuit cu un fiu care abia trecea clasa.

Așadar, Marian Godină a obținut la Bacalaureat:

Limba Română oral: 10;

Limba Engleză oral: 9;

Limba Română scris: 9,80;

Matematică: 8,80;

Educație Fizică: 10

Biologie: 6,85.

După Bacalaureat, pentru Marian Godină a urmat admiterea la Școala de Agenţi de Poliţie din Câmpina.

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