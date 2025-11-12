Antena Căutare
Mesajul postat de Lewis Hamilton cu ocazia aniversării mamei sale. Cum arată cea care i-a dat viață multiplului campion mondial

Lewis Hamilton și-a sărbătorit mama ieri, 11 noiembrie. Iată ce mesaj i-a transmis.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Miercuri, 12 Noiembrie 2025, 15:54 | Actualizat Miercuri, 12 Noiembrie 2025, 15:57
Lewis Hamilton și-a sărbătorit mama | GettyImages

Carmen Larbalestier a împlinit 70 de ani. Cu această ocazie, Lewis Hamilton i-a transmis un mesaj emoționant.

Lewis Hamilton, declarație înduioșătoare pentru mama sa

Multiplul campion mondial are doar cuvinte frumoasă când vine vorba de familia sa. Acesta este văzut deseori în padoc alături de tatăl său, Anthony, care i-a fost o perioadă semnificativă și manager. Cu toate acestea, mama sa este o prezență discretă. Părinții lui Lewis Hamilton s-au despărțit când sportivul era încă un copil, însă au făcut o echipă potrivită pentru a-și crește copiii în iubire și armonie.

Carmen Larbalestier și Anthony Hamilton s-au despărțit când Lewis avea doar 2 ani. Sportivul a locuit cu mama sa până la vârsta de 10 ani, când s-a mutat alături de tatăl său și de soția acestuia.

Multiplul campion mondial are o relație deosebită atât cu mama sa biologică, Carmen Larbalestier, cât și cu mama sa vitregă, Linda Hamilton.

Carmen Larbalestier a împlinit ieri, 11 noiembre 2025, 70 de ani. Cu această ocaze, Lewis a postat pe rețelele de socializare două fotografii alături de mama sa și le-a însoțit de un mesaj emoționant.

„Primei iubiri a vieții mele, mama mea. Sunt nespus de onorat și mândru să fiu fiul tău. Dragostea pe care mi-ai oferit-o încă din primul moment în care am venit pe lume a fost motivul meu de a trăi. Îți mulțumesc pentru sufletul tău frumos, pentru că ne-ai îmbărbătat pe mine și pe toți cei din jur cu zâmbetul, puterea și bunătatea ta. Îți voi fi recunoscător pentru totdeauna și te iubesc mai mult decât ar putea cuvintele vreodată să exprime.

Să împărtășesc această viață cu tine este cel mai mare dar pe care cineva și-l poate dori. La mulți ani pentru cea de-a 70-a aniversare, mama! Abia aștept să petrec restul zilelor noastre împreună: să râdem împreună, să plângem împreună și să trăiesc aventura vieții alături de tine. Ești totul pentru mine. Te iubesc mereu”, a scris pilotul Ferrari.

La final, acesta adaugă „11:11”, pentru data nașterii mamei sale, pe care o are tatuată și pe gât.

Lewis Hamilton a vorbit în repetate rânduri de importanța pe care l-a avut familia și sprijinul acesteia în viața sa personală și profesională. Carmen Larbalestier este persoana pe care a ales-o să-i fie alături în ziua în care a devenit cavaler.

lewis hamilton în padoc
Relația multiplului campion mondial cu familia sa a fosts întotdeauna un motiv de admirație pentru fanii pilotului. Aceștia au reacționat imediat la postarea sportivului.

