Antena Căutare
Home News Formula 1 Știri Vezi acum cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Singapore. Spectacolul de pe Marina Bay e LIVE pe Antena1 și în AntenaPLAY

Vezi acum cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Singapore. Spectacolul de pe Marina Bay e LIVE pe Antena1 și în AntenaPLAY

Spectacolul din Formula 1™ continuă! Antena este casa Formula 1™ și în acest an. Antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele se văd pe canalele Antena și în AntenaPLAY.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Duminica, 05 Octombrie 2025, 14:39 | Actualizat Duminica, 05 Octombrie 2025, 14:39
Galerie
Urmărește acum cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Singapore | GettyImages

Antena este casa Formula 1™ și în 2025. Cursa Marelui Premiu din Singapore are loc începând cu ora 15:00 pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Cursa va fi pregătită în studio începând cu ora 14:45.

Citește și: S-au încheiat calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Singapore. George Russell în pole position pe Marina Bay

Urmărește acum cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Singapore, LIVE pe Antena 1 și în AntenaPLAY

George Russell va plecat din pole position pe Marina Bay. Pilotul Mercedes va fi urmat pe grilă de Max Verstappen și de Oscar Piastri.

Articolul continuă după reclamă

Piloții Williams au primit o veste proastă după sesiunea de calificări. Atât Alexander Albon, cât și Carlos Sainz au fost descalificați, în urma verificărilor post-calificări ale monoposturilor. La ambele monoposturi Williams s-au găsit nereguli la aripile spate.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În a treia sesiune de antrenamente, Max Verstappen a fost cel mai rapid pilot. A fost urmat de Oscar Piastri și de George Russell.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În a doua sesiune de antrenamente, Oscar Piastri a fost cel mai rapid pilot. Pilotul MacLaren a fost urmat de Isack Hadjar și de Max Verstappen.

În prima sesiune de antrenamente, Fernando Alonso a fost cel mai rapid pilot. A fost urmat de Charles Leclerc și de Max Verstappen.

Citește și: Vezi acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Singapore. Lupta pentru pole e LIVE în AntenaPLAY și pe Antena3CNN

Circuitul din Singapore are aproape 5 km, iar recordul îi aparține lui Daniel Ricciardo, din 2024, 1:34.486. Prima cursă de Formula 1™ a avut loc în 2008.

Pentru mai multe detalii privind Formula 1™ accesează Antena Sport.

Citește și: Program Formula 1™, Marele Premiu din Singapore. Vezi spectacolul LIVE pe canalele Antena și în AntenaPLAY, 3 - 5 octombrie 2025

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Ai sport în AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1™, Formula 2™, Formula 3™, se văd live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar și pe canalele dedicate fiecărei competiții.

max verstappen, george russell, oscar piastri după calificări în singapore 2025
+70
Mai multe fotografii

Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru Marele Premiu de Formula 1™ vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Porsche Supercup, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!

S-au încheiat calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Singapore. George Russell în pole position pe Marina ...
Înapoi la Homepage
AS.ro Suma “indecentă” pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. “Le fac pe plac” Suma &#8220;indecentă&#8221; pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. &#8220;Le fac pe plac&#8221;
Observatornews.ro Doctoriţă acuzată că a luat mită, decedată într-un accident rutier. În maşină, s-au găsit sume mari de bani Doctoriţă acuzată că a luat mită, decedată într-un accident rutier. În maşină, s-au găsit sume mari de bani
Un priveghi în Argentina s-a transformat în șoc când „mortul” a intrat pe ușă: ”Sunt viu” Un priveghi în Argentina s-a transformat în șoc când „mortul” a intrat pe ușă: ”Sunt viu”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Oana Monea, despre relația cu Marius și ce s-a întâmplat cu ei după încheierea filmărilor. Interviul exclusiv e în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Oana Monea, despre relația cu Marius și ce s-a întâmplat cu ei după încheierea filmărilor. Interviul exclusiv e în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
S-au încheiat calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Singapore. George Russell în pole position pe Marina Bay
S-au încheiat calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Singapore. George Russell în pole position pe...
Află ce îți dorești în secret într-o relație, în funcție de zodie. Cum arată horoscopul
Află ce îți dorești în secret într-o relație, în funcție de zodie. Cum arată horoscopul Catine.ro
Vezi acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Singapore. Lupta pentru pole e LIVE în AntenaPLAY și pe Antena3CNN
Vezi acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Singapore. Lupta pentru pole e LIVE în AntenaPLAY...
Özge Gürel și Serkan Çayoğlu ar putea lucra din nou împreună pe micile ecrane. Ce a declarat actrița
Özge Gürel și Serkan Çayoğlu ar putea lucra din nou împreună pe micile ecrane. Ce a declarat actrița Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop
Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată... Libertatea.ro
Un președinte de consiliu județean dă tonul reducerii bugetarilor. A concediat peste 500 de persoane
Un președinte de consiliu județean dă tonul reducerii bugetarilor. A concediat peste 500 de persoane Ziare.com
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam... AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
O româncă a fost prinsă cu 1,4 kg de droguri în stomac, pe un aeroport din Italia. Cum a fost descoperită
O româncă a fost prinsă cu 1,4 kg de droguri în stomac, pe un aeroport din Italia. Cum a fost descoperită Spynews.ro
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! – GALERIE FOTO
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! –... BZI
Controverse uriaşe după moartea jurnalistei! Cine va moșteni vila de 1 milion de euro a Ioanei Popescu
Controverse uriaşe după moartea jurnalistei! Cine va moșteni vila de 1 milion de euro a Ioanei Popescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Gem de struguri negri, foarte aromat și consistent
Gem de struguri negri, foarte aromat și consistent HelloTaste.ro
Afară plouă și e frig? Află cât te-ar costa o casă în paradis. Românii se înghesuie să cumpere proprietăți în Zanzibar și Dubai
Afară plouă și e frig? Află cât te-ar costa o casă în paradis. Românii se înghesuie să cumpere... Antena3.ro
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au useit
Horoscopul zilei de 6 octombrie 2025. Gemenii se tem de angajamente. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 6 octombrie 2025. Gemenii se tem de angajamente. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Vine iarna, suntem în aer. Sistemul energetic nu poate rezista fără importuri. Se poate ajunge la „stare de alertă”
Vine iarna, suntem în aer. Sistemul energetic nu poate rezista fără importuri. Se poate ajunge la „stare de... Jurnalul
Monica Gabor, mesaj plin de recunoștință pentru Irina și Ramona. Cum petrec împreună în Dubai
Monica Gabor, mesaj plin de recunoștință pentru Irina și Ramona. Cum petrec împreună în Dubai Kudika
Temperatura ideală în casă iarna: cât de cald trebuie să fie în fiecare cameră
Temperatura ideală în casă iarna: cât de cald trebuie să fie în fiecare cameră Playtech
Zodia care cucerește irezistibil pe oricine. Are un farmec natural și o putere de atracție uriașă
Zodia care cucerește irezistibil pe oricine. Are un farmec natural și o putere de atracție uriașă Redactia.ro
Cât costă o postare pe Instagram.
Cât costă o postare pe Instagram. "Meseria" de influencer a devenit visul generaţiei Z Observator
Obiceiuri care pot agrava refluxul gastric. Ce este de preferat să eviți
Obiceiuri care pot agrava refluxul gastric. Ce este de preferat să eviți MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea ProSport
TOP 10 – Aparatele din apartament care consumă cel mai mult curent. Cât plătești lunar pentru fiecare electrocasnic
TOP 10 – Aparatele din apartament care consumă cel mai mult curent. Cât plătești lunar pentru fiecare... Gandul
România, LOVITĂ de un nou ciclon mediteranean! Ce se întâmplă începând de duminică, 5 octombrie 2025
România, LOVITĂ de un nou ciclon mediteranean! Ce se întâmplă începând de duminică, 5 octombrie 2025 CanCan
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie DeParinti
Halsey a vorbit despre ședințele sale de chimioterapie, pe fondul problemelor sale de sănătate: „Nu pot să stau în picioare”
Halsey a vorbit despre ședințele sale de chimioterapie, pe fondul problemelor sale de sănătate: „Nu pot să... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Oțet de struguri. Unul dintre cele mai vechi condimente naturale
Oțet de struguri. Unul dintre cele mai vechi condimente naturale Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x