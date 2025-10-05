Vezi acum cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Singapore. Spectacolul de pe Marina Bay e LIVE pe Antena1 și în AntenaPLAY

Spectacolul din Formula 1™ continuă! Antena este casa Formula 1™ și în acest an. Antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele se văd pe canalele Antena și în AntenaPLAY.

Urmărește acum cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Singapore | GettyImages

Antena este casa Formula 1™ și în 2025. Cursa Marelui Premiu din Singapore are loc începând cu ora 15:00 pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Cursa va fi pregătită în studio începând cu ora 14:45.

Urmărește acum cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Singapore, LIVE pe Antena 1 și în AntenaPLAY

George Russell va plecat din pole position pe Marina Bay. Pilotul Mercedes va fi urmat pe grilă de Max Verstappen și de Oscar Piastri.

Piloții Williams au primit o veste proastă după sesiunea de calificări. Atât Alexander Albon, cât și Carlos Sainz au fost descalificați, în urma verificărilor post-calificări ale monoposturilor. La ambele monoposturi Williams s-au găsit nereguli la aripile spate.

În a treia sesiune de antrenamente, Max Verstappen a fost cel mai rapid pilot. A fost urmat de Oscar Piastri și de George Russell.

În a doua sesiune de antrenamente, Oscar Piastri a fost cel mai rapid pilot. Pilotul MacLaren a fost urmat de Isack Hadjar și de Max Verstappen.

În prima sesiune de antrenamente, Fernando Alonso a fost cel mai rapid pilot. A fost urmat de Charles Leclerc și de Max Verstappen.

Circuitul din Singapore are aproape 5 km, iar recordul îi aparține lui Daniel Ricciardo, din 2024, 1:34.486. Prima cursă de Formula 1™ a avut loc în 2008.

