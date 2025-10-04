Vezi acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Singapore. Lupta pentru pole e LIVE în AntenaPLAY și pe Antena3CNN

Bătălia pentru pole position este LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.

Urmărește acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Singapore | GettyImages

Antena este casa Formula 1™ în România. Un nou sezon spectaculos a început. Vor avea loc 24 de curse, transmise integral de canalele Antena şi în platforma AntenaPLAY.

Citește și: Program Formula 1™, Marele Premiu din Singapore. Vezi spectacolul LIVE pe canalele Antena și în AntenaPLAY, 3 - 5 octombrie 2025

Urmărește acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Singapore. Bătălia pentru pole position pe Marina Bay este LIVE în AntenaPLAY și pe Antena 3 CNN

Sesiunea de calificări din Singapore începe la 16:00, pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY, și va fi pregătită în studio începând cu 15:45.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Carlos Sainz, gest de milioane pentru o fetiță. Cum a reacționat micuța când a văzut că pilotul și-a ținut promisiunea în Baku

În a treia sesiune de antrenamente, Max Verstappen a fost cel mai rapid pilot. A fost urmat de Oscar Piastri și de George Russell.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În a doua sesiune de antrenamente, Oscar Piastri a fost cel mai rapid pilot. Pilotul MacLaren a fost urmat de Isack Hadjar și de Max Verstappen.

În prima sesiune de antrenamente, Fernando Alonso a fost cel mai rapid pilot. A fost urmat de Charles Leclerc și de Max Verstappen.

Citește și: Vezi acum cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Azerbaijanului. Spectacolul din Baku este LIVE pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Circuitul din Singapore are aproape 5 km, iar recordul îi aparține lui Daniel Ricciardo, din 2024, 1:34.486. Prima cursă de Formula 1™ a avut loc în 2008.

Pentru mai multe detalii privind Formula 1™ accesează Antena Sport.

Citește și: Cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Azerbaijanului a fost pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Max Verstappen a câștigat în Baku

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Citește și: Vezi acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Azerbaijanului. Lupta pentru pole e LIVE în AntenaPLAY și Antena3CNN

Ai sport în AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1™, Formula 2™, Formula 3™, se văd live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar și pe canalele dedicate fiecărei competiții.

Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru Marele Premiu de Formula 1™ vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Porsche Supercup, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!