Bătălia pentru pole position a fost LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.

Antena este casa Formula 1™ în România. Un nou sezon spectaculos a început. Vor avea loc 24 de curse, transmise integral de canalele Antena şi în platforma AntenaPLAY.

Citește și: Vezi acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Singapore. Lupta pentru pole e LIVE în AntenaPLAY și pe Antena3CNN

S-au încheiat calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Singapore. George Russell în pole position pe Marina Bay

Bătălia pentru pole position în Singapore a fost LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY, începând cu ora 16:00.

Articolul continuă după reclamă

George Russell în pole pe Marina Bay. Pilotul Mercedes va fi urmat pe grilă în cursa de mâine de Max Verstappen și de Oscar Piastri.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Program Formula 1™, Marele Premiu din Singapore. Vezi spectacolul LIVE pe canalele Antena și în AntenaPLAY, 3 - 5 octombrie 2025

În a treia sesiune de antrenamente, Max Verstappen a fost cel mai rapid pilot. A fost urmat de Oscar Piastri și de George Russell.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Sesiunea a fost marcată de un steag roșu, după lovirea parapetului de Liam Lawson.

În a doua sesiune de antrenamente, Oscar Piastri a fost cel mai rapid pilot. Pilotul MacLaren a fost urmat de Isack Hadjar și de Max Verstappen.

Liam Lawson a lovit parapetul, iar sesiunea a fost întreruptă de steag roșu. Înaintea acestui incident, George Russell a fost implicat și el într-un accident, sesiunea fiind întreruptă.

În prima sesiune de antrenamente, Fernando Alonso a fost cel mai rapid pilot. A fost urmat de Charles Leclerc și de Max Verstappen.

Circuitul din Singapore are aproape 5 km, iar recordul îi aparține lui Daniel Ricciardo, din 2024, 1:34.486. Prima cursă de Formula 1™ a avut loc în 2008.

Citește și: Cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Azerbaijanului a fost pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Max Verstappen a câștigat în Baku

Lia Block a câștigat prima cursă din Formula 1 Academy. A fost urmată pe podium de Maya Weug și de Chloe Chambers.

Pentru mai multe detalii privind Formula 1™ accesează Antena Sport.

Citește și: S-au încheiat calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Azerbaijanului. Max Vestappen în pole position în Baku

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Ai sport în AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1™, Formula 2™, Formula 3™, se văd live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar și pe canalele dedicate fiecărei competiții.

Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru Marele Premiu de Formula 1™ vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Porsche Supercup, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!