Antena Căutare
Home News Formula 1 Știri Carlos Sainz, critică dură la adresa transmisiunilor Formula 1™. Ce îl deranjează pe pilotul Williams: „Exagerează”

Carlos Sainz, critică dură la adresa transmisiunilor Formula 1™. Ce îl deranjează pe pilotul Williams: „Exagerează”

Carlos Sainz și-a spus vehement părerea în legătură cu transmisiunile din weekendurile de Grand Prix. Iată ce probleme ridică pilotul Williams.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Vineri, 10 Octombrie 2025, 16:29 | Actualizat Vineri, 10 Octombrie 2025, 16:29
Galerie
Carlos Sainz, critică dură la adresa transmisiunilor Formula 1™ | GettyImages

Carlos Sainz a avut de transmis un mesaj puternic în privința transmisiunii curselor de Formula 1™.

Citește și: Cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Singapore a fost pe Antena1 și în AntenaPLAY. George Russell, victorie pe Marina Bay

Ce îl deranjează pe Carlos Sainz la transmiterea curselor de Formula 1™

După Marele Premiu din Singapore de săptămâna trecută, Carlos Sainz a fost printre piloții care au adus în discuție faptul că se pune accentul mai mult pe vedetele prezente în padoc și pe partenerele piloților decât pe ceea ce se întâmplă pe circuit.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Azerbaijanului a fost pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Max Verstappen a câștigat în Baku

Pilotul Williams a vorbit în cadrul unei emisiuni despre modul în care sunt filmate cursele de Formula 1™. Acesta a fost deranjat mai ales după Marele Premiu din Singapore de interesul pentru celebrități, decât pentru depășirile de pe pistă. Pilotul consideră că se uită din vedere ceea ce este cu adevărat important și de ce este, de fapt, toată lumea prezentă acolo.

Citește și: Vezi acum cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Singapore. Spectacolul de pe Marina Bay e LIVE pe Antena1 și în AntenaPLAY

„Este o tendinţă care a început să se contureze şi care probabil a funcţionat la un moment dat, când oamenii erau interesaţi să le vadă pe prietenele noastre, să vadă persoane celebre la televizor, reacţiile lor.

Weekendul trecut nu au arătat niciuna dintre cele patru sau cinci depăşiri pe care le-am făcut la final, nici urmărirea lui Fernando (Alonso) asupra lui Lewis (Hamilton). Au ratat multe lucruri. Pentru mine, exagerează puţin arătând vedetele şi prietenele piloţilor”, a spus spanioul, conform unei surse.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: S-au încheiat calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Singapore. George Russell în pole position pe Marina Bay

Pe lângă acest lucru, pilotul Williams consideră și că numărul invitaților în padoc este unul mult prea mare, iar agitația care se creează inevitabil îi afectează pe piloți.

„Uneori, sunt atât de multe VIP-uri în padoc încât nici nu mai poţi merge pe jos. Ne deplasăm cu bicicleta sau cu scuterul, pentru că altfel pur şi simplu nu ne putem mişca. Sunt puţin stresat în padoc din cauza numărului mare de persoane care ne opresc pentru a face poze.

Citește și: Carlos Sainz, gest de milioane pentru o fetiță. Cum a reacționat micuța când a văzut că pilotul și-a ținut promisiunea în Baku

Duminica, nu-mi place să mă plimb pentru că vreau să fiu singur şi concentrat. Mama îmi spune să zâmbesc mai mult, dar eu încerc pur şi simplu să mă izolez şi să mă concentrez”, mai precizează el.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

carlos sainz în padoc singapore 2025
+42
Mai multe fotografii

A doua parte a sezonului 2025 din Formula 1™ continuă cu Marele Premiu al Statelor Unite ale Americii, care va avea loc între 17 și 19 octombrie, pe canalele Antena și în AntenaPLAY.

Înapoi la Homepage
AS.ro Oraşul din România unde Gică Popescu deschide o afacere de 6.000.000 de euro! Primele imagini cu construcţia fabuloasă Oraşul din România unde Gică Popescu deschide o afacere de 6.000.000 de euro! Primele imagini cu construcţia fabuloasă
Observatornews.ro Un bărbat din Timişoara a vrut să dea foc unei benzinării: "Aţi avut noroc că n-am avut o mitralieră" Un bărbat din Timişoara a vrut să dea foc unei benzinării: "Aţi avut noroc că n-am avut o mitralieră"
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru” Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu comentează fiecare întâmplare din noul sezon Asia Express. Vezi Express Talk: Aventura Asia exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu comentează fiecare întâmplare din noul sezon Asia Express. Vezi Express Talk: Aventura Asia exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Singapore a fost pe Antena1 și în AntenaPLAY. George Russell, victorie pe Marina Bay
Cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Singapore a fost pe Antena1 și în AntenaPLAY. George Russell,...
Meghan Markle și Prințul Harry, apariție rară pe covorul roșu la New York. Cei doi au zâmbit timid în fața camerelor
Meghan Markle și Prințul Harry, apariție rară pe covorul roșu la New York. Cei doi au zâmbit timid în fața... Catine.ro
Vezi acum cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Singapore. Spectacolul de pe Marina Bay e LIVE pe Antena1 și în AntenaPLAY
Vezi acum cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Singapore. Spectacolul de pe Marina Bay e LIVE pe Antena1...
Anahí a primit noi critici pentru aspectul fizic. Ce artist RBD i-a luat apărarea
Anahí a primit noi critici pentru aspectul fizic. Ce artist RBD i-a luat apărarea Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Coaliția analizează scăderea salariilor cu 10% în toată administrația de stat pentru 2026
Coaliția analizează scăderea salariilor cu 10% în toată administrația de stat pentru 2026 Libertatea.ro
300 de parlamentari sau se rupe Coaliția? „Ne oferă indicii despre cum va juca politic premierul în continuare în coaliție”
300 de parlamentari sau se rupe Coaliția? „Ne oferă indicii despre cum va juca politic premierul în... Ziare.com
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam... AntenaSport
Anunțul momentului despre Nicole Kidman! Actrița a luat o decizie NEAȘTEPTATĂ în contextul divorțului de Keith Urban:
Anunțul momentului despre Nicole Kidman! Actrița a luat o decizie NEAȘTEPTATĂ în contextul divorțului de Keith... Elle
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului criminal din Mureș
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului... Spynews.ro
Aroganță de milionar din partea Irinei Columbeanu! S-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră! – GALERIE FOTO
Aroganță de milionar din partea Irinei Columbeanu! S-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră! –... BZI
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul om de afaceri și-a exprimat clar dorința!
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul om de afaceri și-a exprimat clar dorința! BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Chec cu morcovi și nuci. Un desert rustic, parfumat și reconfortant
Chec cu morcovi și nuci. Un desert rustic, parfumat și reconfortant HelloTaste.ro
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru”
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 11 octombrie 2025. Gemenii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 octombrie 2025. Gemenii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Se pregătește modificarea Legii RCA: plătești mai mult și asigurătorul decide ce despăgubire vrea să-ți dea
Se pregătește modificarea Legii RCA: plătești mai mult și asigurătorul decide ce despăgubire vrea să-ți dea Jurnalul
La mulți ani în ceruri, Laura Stoica! Legendara artistă ar fi împlinit astăzi 58 de ani
La mulți ani în ceruri, Laura Stoica! Legendara artistă ar fi împlinit astăzi 58 de ani Kudika
Cum se curăţă corect pomii în octombrie. Aşa te asiguri că vor fi plini de flori în primăvară
Cum se curăţă corect pomii în octombrie. Aşa te asiguri că vor fi plini de flori în primăvară Playtech
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis Redactia.ro
Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni din ţară. Rafale de până la 120 km/h la munte
Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni din ţară. Rafale de până la 120 km/h la munte Observator
Cele mai bune semințe. Ce efecte poate avea conținutul lor nutritiv
Cele mai bune semințe. Ce efecte poate avea conținutul lor nutritiv MediCOOL
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă HelloTaste
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei ProSport
Anul școlar 2025-2026: când intră elevii în prima vacanță din acest an și când debutează al doilea modul
Anul școlar 2025-2026: când intră elevii în prima vacanță din acest an și când debutează al doilea modul Gandul
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt CanCan
Igiena intimă la băieței
Igiena intimă la băieței DeParinti
Noul spin-off Game of Thrones va avea premiera luna aceasta pe HBO. Cine joacă în Cavalerul celor șapte regate
Noul spin-off Game of Thrones va avea premiera luna aceasta pe HBO. Cine joacă în Cavalerul celor șapte regate ZUTV
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI 
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI  UseIT
Cum să păstrezi lămâile zemoase mai mult timp. Vor rezista și o săptămână
Cum să păstrezi lămâile zemoase mai mult timp. Vor rezista și o săptămână Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x