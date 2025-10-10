Carlos Sainz, critică dură la adresa transmisiunilor Formula 1™. Ce îl deranjează pe pilotul Williams: „Exagerează”

Carlos Sainz și-a spus vehement părerea în legătură cu transmisiunile din weekendurile de Grand Prix. Iată ce probleme ridică pilotul Williams.

Carlos Sainz a avut de transmis un mesaj puternic în privința transmisiunii curselor de Formula 1™.

Ce îl deranjează pe Carlos Sainz la transmiterea curselor de Formula 1™

După Marele Premiu din Singapore de săptămâna trecută, Carlos Sainz a fost printre piloții care au adus în discuție faptul că se pune accentul mai mult pe vedetele prezente în padoc și pe partenerele piloților decât pe ceea ce se întâmplă pe circuit.

Pilotul Williams a vorbit în cadrul unei emisiuni despre modul în care sunt filmate cursele de Formula 1™. Acesta a fost deranjat mai ales după Marele Premiu din Singapore de interesul pentru celebrități, decât pentru depășirile de pe pistă. Pilotul consideră că se uită din vedere ceea ce este cu adevărat important și de ce este, de fapt, toată lumea prezentă acolo.

„Este o tendinţă care a început să se contureze şi care probabil a funcţionat la un moment dat, când oamenii erau interesaţi să le vadă pe prietenele noastre, să vadă persoane celebre la televizor, reacţiile lor.

Weekendul trecut nu au arătat niciuna dintre cele patru sau cinci depăşiri pe care le-am făcut la final, nici urmărirea lui Fernando (Alonso) asupra lui Lewis (Hamilton). Au ratat multe lucruri. Pentru mine, exagerează puţin arătând vedetele şi prietenele piloţilor”, a spus spanioul, conform unei surse.

Pe lângă acest lucru, pilotul Williams consideră și că numărul invitaților în padoc este unul mult prea mare, iar agitația care se creează inevitabil îi afectează pe piloți.

„Uneori, sunt atât de multe VIP-uri în padoc încât nici nu mai poţi merge pe jos. Ne deplasăm cu bicicleta sau cu scuterul, pentru că altfel pur şi simplu nu ne putem mişca. Sunt puţin stresat în padoc din cauza numărului mare de persoane care ne opresc pentru a face poze.

Duminica, nu-mi place să mă plimb pentru că vreau să fiu singur şi concentrat. Mama îmi spune să zâmbesc mai mult, dar eu încerc pur şi simplu să mă izolez şi să mă concentrez”, mai precizează el.

A doua parte a sezonului 2025 din Formula 1™ continuă cu Marele Premiu al Statelor Unite ale Americii, care va avea loc între 17 și 19 octombrie, pe canalele Antena și în AntenaPLAY.