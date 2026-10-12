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10 obiceiuri care îi diferențiază pe oamenii bogați de ceilalți. Gesturile aparent banale care spun mai multe decât banii din cont

Mai multe obiceiuri îi diferențiază pe oamenii bogați de cei din clasa de mijloc, dincolo de resursele financiare pe care le dețin.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Luni, 12 Octombrie 2026, 16:05 | Actualizat Luni, 12 Octombrie 2026, 16:07
Oamenii bogați au, de obicei, alte priorități | Shutterstock
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Atunci când vine vorba de obiceiuri asociate cu diferite clase, diferențele trec dincolo de banii din cont.

Istoric, cei din clasele considerate superioare se bazau și pe resursele sociale pentru a-și păstra locul în societate. Cu revoluția industrială, mulți din clasa de mijloc au ajuns mai bogați decât cei din familiile nobile din Marea Britanie, de exemplu, dar tot le era dificil să acceseze anumite cercuri și locații.

Tendința s-a păstrat și în ziua de azi, din anumite puncte de vedere, mai ales când vine vorba de informațiile și serviciile la care au acces unele persoane.

10 obiceiuri care îi diferențiază pe oamenii bogați de cei din clasa de mijloc

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Diferențele de clasă au devenit mai dificil de definit, dar există în continuare anumite restricții, despre care publicul larg e posibil nici să nu știe.

Potrivit American Psychological Association, clasa socială e definită drept „un context social în care indivizii se află de-a lungul timpului”.

Deoarece persoanele cu un statut mai scăzut au mai puține resurse și oportunități decât cele cu un statut relativ ridicat, ele tind să creadă că forțele sociale externe, dincolo de controlul lor, și puterea celorlalți au o influență corespunzător mai mare asupra vieții lor.

În schimb, cei care se bucură de mai multe resurse și de un statut de clasă mai ridicat trăiesc în contexte care le sporesc puterea și libertatea personală. Spații de locuit mai mari și mai sigure, mijloace financiare pentru a cumpăra bunuri și experiențe scumpe și o educație care le oferă acces la oameni, idei și medii influente.

Ca urmare, pot să apară diferențe notabile la nivel de perspectivă asupra vieții. Iată 10 obiceiuri care îi diferențiază pe oamenii bogați de cei din clasa de mijloc, potrivit New Trader:

Cumpărarea timpului în loc de economisirea banilor

Gospodăriile din clasa de mijloc și din clasa muncitoare își petrec adesea timpul încercând să economisească bani.

Persoanele din clasa superioară fac, de obicei, opusul. Ele plătesc pe altcineva pentru a se ocupa de contabilitate, de îngrijirea gazonului, de curățenie, de cumpărături și de întreținerea mașinii.

Acele ore sunt folosite pentru alte sarcini, dedicate administrării unei afaceri sau gestionării investițiilor.

Acces la contacte prin instituții și legături de familie

Pentru familiile din clasa superioară, rețeaua socială e un element important, scrie Your Tango. Conexiunile se realizează prin intermediul cluburilor private, al consiliilor organizațiilor non-profit, al asociațiilor de absolvenți și al comitetelor de caritate.

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Aceste relații primesc aceeași atenție ca investițiile pe termen lung. Părinții își prezintă copiii familiilor alături de care au crescut, iar aceste prietenii continuă timp de decenii. Un singur apel telefonic din partea unui prieten de familie poate aduce un stagiu de practică pe care o stivă de aplicații nu l-ar obține niciodată. În multe familii, lista de contacte se transmite din generație în generație odată cu banii.

Consumul discret

O tendință deja cunoscută la nivel mondial e că cei care și-au făcut banii relativ recent și ușor tind să epateze. Logo-urile mari, mașinile sport stridente și gențile de firmă sunt modalități obișnuite de a arăta că cineva a reușit din punct de vedere financiar.

În schimb, familiile cu un istoric de bogăție tind să meargă în direcția opusă. Au costume făcute la comandă, pulovere fără niciun brand vizibil și case care arată simplu de la stradă, dar care sunt construite cu materiale scumpe și finisaje realizate de meșteșugari iscusiți.

Își permit mai multe riscuri

Obiceiurile financiare ale clasei muncitoare se învârt adesea în jurul următorului salariu. Obiceiurile clasei de mijloc se concentrează, de obicei, pe acumularea de avere dintr-un salariu, din fonduri de pensii și din rambursarea ipotecii.

Obiceiurile financiare ale clasei superioare arată diferit. Principala grijă e menținerea intactă a averii. Ca urmare, cei din această clasă se îndreaptă adesea către planificarea fiscală, avocați specializați în succesiuni și diversificarea banilor în mai multe categorii de active. Venitul pasiv generat de aceste active le finanțează stilul de viață.

Cultivarea capitalului cultural

Sociologul francez Pierre Bourdieu a folosit termenul de capital cultural pentru a descrie cunoștințele și gusturile care marchează poziția socială a unei persoane. În mediile clasei superioare, acest lucru înseamnă adesea conversații despre artă, literatură clasică sau operă.

Sportul are și el un rol important. Navigația, squash-ul și echitația necesită bani și ani de practică, care încep de obicei încă din copilărie.

Planificarea generațională pe termen lung

Majoritatea familiilor își fac planuri pentru câțiva ani înainte. Familiile din clasa superioară își fac adesea planuri pentru nepoții lor.

Achiziționarea unui imobil, alegerea unei școli sau o schimbare de carieră sunt evaluate în funcție de modul în care pregătesc viitorul familiei peste câteva decenii.

Acest tip de răbdare schimba modul în care oamenii cumpără proprietăți și fac donații caritabile. O familie poate deține terenuri timp de generații sau poate finanța o fundație creată care va rezista timp de generații.

Tipare de vorbire specifice

Limbajul clasei superioare tinde să fie lent, măsurat și reținut din punct de vedere emoțional. În funcție de cultură, critica e transmisă de obicei indirect, cu o formulare politicoasă pe care un străin ar putea să o confunde cu un compliment.

Persoanele care navighează între clase sociale învață adesea să își adapteze registrul lingvistic. Vorbesc într-un fel la un grătar în familie și în alt fel într-o sală de consiliu sau la o gală de caritate.

Investesc în experiențe și educație

O mare parte din cheltuielile gospodăriilor din clasa superioară e destinată școlilor private, programelor de vară în străinătate și antrenamentelpr private pentru sport sau muzică.

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Călătoriile sunt tratate ca parte din educația unui copil. Părinții plătesc pentru abilități și încredere pe care copiii le vor purta cu ei la vârsta adultă. O mașină nouă își pierde din valoare în momentul în care părăsește reprezentanța, dar o limbă străină învățată rămâne pentru totdeauna.

Trec mai ușor peste obstacolele birocratice

Când o instituție creează un obstacol, majoritatea oamenilor din clasa de mijloc și din clasa muncitoare urmează canalele standard.

Persoanele din clasa superioară sar adesea peste această coadă. Un avocat de familie, un consilier personal sau o recomandare directă către persoana potrivită pot scurta un proces care altfel ar dura luni sau chiar ani de zile.

Pun accent pe sănătate

Mulți oameni merg la medic doar atunci când îi doare ceva. Gospodăriile din clasa superioară au o probabilitate mai mare de a trata sănătatea ca pe o investiție continuă.

Acest lucru poate însemna servicii medicale și controale personalizate, antrenori personali și planuri de nutriție construite în jurul obiectivelor specifice ale persoanei. Unii își rezervă, de asemenea, sejururi la centre de wellness de 1-2 ori pe an.

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