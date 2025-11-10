3 astronauți chinezi au rămas blocați în spațiu. Ce a pățit nava lor și de ce cer oamenii ajutorul lui Elon Musk

Antena Căutare
3 astronauți chinezi au rămas blocați în spațiu după ce nava lor a fost lovită de un obiect neidentificat. Pe măsură ce vestea a devenit internațională, din ce în ce mai mulți utilizatori de pe X îi cer lui Elon Musk să intervină.

Publicat: Luni, 10 Noiembrie 2025, 18:26 | Actualizat Luni, 10 Noiembrie 2025, 18:29
3 astronauți chinezi au rămas blocați la bordul stației spațiale Tiangong | Shutterstock

3 astronauți chinezi au rămas blocați în spațiu după ce capsula lor de întoarcere a fost izbită de „un obiect necunoscut”. Chen Dong, Chen Zhongrui și Wang Jie au ajuns pe stația spațială Tiangong în luna aprilie.

Ei urmau să se întoarcă acasă pe 5 noiembrie, dar călătoria a devenit imposibilă, scrie Daily Mail.

Nava de întoarcere ar fi suferit daune în timpul celor 6 luni petrecute în spațiu.

Oficialii din China susțin că nu știu exact ce a lovit nava, dar, ce mai probabil, e vorba de o bucată de gunoi spațial.

3 astronauți chinezi au rămas blocați în spațiu

3 astronauți chinezi au rămas blocați în spațiu la doar câteva luni după ce Suni Williams și Butch Wilmore, 2 astronauți NASA, au fost aduși acasă de la bordul Stației Spațiale Internaționale. Williams și Wilmore au fost blocați în spațiu aproape 1 an.

Cei 2 au fost aduși acasă cu ajutorul companiei SpaceX, a lui Elon Musk. Cum situațiile sunt similare, mulți cred acum că firma miliardarului ar putea interveni din nou.

„Trimiteți-l pe Elon,” a scris un utilizator pe X.

„Când ești blocat în spațiu, pe cine chemi? Pe Elon Musk și SpaceX,” a continuat alt utilizator.

Un cunoscut expert aerospațial și blogger de știință, Yu Jun, a explicat că, dacă oficialii concluzionează că nava spațială avariată e prea riscantă pentru întoarcere, probabil se va trece la un „plan B”. Acesta ar putea implica lansarea unui vehicul de rezervă de pe Pământ.

„Shenzhou-22 și lansatorul Long March 2F erau deja în așteptare. Acesta este mecanismul nostru de rezervă continuă,” a scris Jun pe platforma Weibo, unde are peste 5 milioane de urmăritori.

„Sunt în modul de „datorie de urgență” și sunt gata să-i aducă acasă în siguranță pe astronauții noștri, dacă va fi nevoie,” a continuat Jun.

Misiunea marchează al 15-lea zbor cu echipaj al Chinei și a 9-a echipă care trăiește și lucrează la bordul Tiangong. Aceasta e singura stație spațială din lume operată în întregime de o singură națiune.

Stația Tiangong are un design modular, cu secțiuni conectate. Orbitează la o altitudine între 210 și 280 de mile deasupra suprafeței Pământului. Stația NASA se află la 250 de mile altitudine.

China e exclusă de pe ISS din cauza unei legi americane din 2011 care interzice NASA să coopereze bilateral cu China din motive de securitate națională. Ceea ce a determinat țara să își construiască, lanseze și opereze propria stație.

China a lansat Tiangong în 2021, care în mod obișnuit găzduiește 3 astronauți. În prezent însă sunt 6, deoarece echipa de înlocuire a sosit înainte ca daunele capsulei de întoarcere să fie cunoscute.

6 astronauți se află acum la bordul stației Tiangong

În timp ce mulți utilizatori de pe rețelele sociale cer ajutorul lui Musk pentru a salva astronauții, alții au subliniat că stația Chinei nu e compatibilă cu navele SpaceX.

Incidentul vine la mai bine de 1 an după ce astronauți NASA au avut o soartă similară când capsula Starliner a Boeing a suferit o defecțiune în timpul călătoriei spre ISS în iunie anul trecut.

Cei 2 au rămas blocați în spațiu după ce problemele de propulsie au făcut ca propria lor navă să fie nepotrivită pentru întoarcere.

Au fost repartizați la misiunea Crew-9, care a sosit la ISS în septembrie cu un echipaj redus la 2 membri, tocmai pentru a-i aduce acasă.

Williams și Wilmore s-au întors în siguranță pe 19 martie, lângă coasta orașului Tallahassee, Florida, după o misiune de 287 de zile, la bordul navei SpaceX Dragon Freedom. Călătoria de întoarcere a durat aproximativ 17 ore, iar capsula a fost întâmpinată de navele de recuperare.

