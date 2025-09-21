După aproape trei ore de discuții la Palatul Victoria, liderii partidelor nu au ajuns la un consens, iar negocierile vor fi reluate marți.

Între timp, comercianții avertizează că, din octombrie, prețurile produselor esențiale ar putea crește cu până la 10%.

Alimentele de bază, mai scumpe cu 10% din octombrie. Negocierile din coaliție rămân în impas

Social-democrații insistă ca schema de plafonare să fie prelungită, susținând că, în ultimii doi ani, prețurile au scăzut cu până la 40% la anumite produse. „Făina s-a ieftinit cu 36%, zahărul cu 32%, iar pâinea cu 16%”, arată documentul prezentat de PSD partenerilor de guvernare, potrivit observatornews.ro.

Liberalii, în schimb, susțin eliminarea plafonării, considerând că măsura a distorsionat piața. „Atunci când ai prețuri plafonate la unele produse, apare efectul de creștere a prețurilor la celelalte, care nu poate fi controlat”, a explicat expertul fiscal Gabriel Biriș.

Dacă Guvernul nu va continua schema, efectele se vor simți rapid la raft. „Ridicarea plafonării va aduce o creștere medie de 5-7% la produsele vizate. Nu toate vor crește – carnea de porc și cea de pasăre ar putea rămâne stabile, dar drojdia, margarina, bulionul și lactatele vor fi mai scumpe”, a declarat Feliciu Paraschiv, președintele Asociației Comercianților Mici și Mijlocii.

La rândul său, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a avertizat că eliminarea plafonării ar putea împinge inflația până la 15% până în decembrie.

Nemulțumiți de poziția partenerilor din coaliție, social-democrații iau în calcul un demers legislativ. „Există o discuție în partid, vrem să facem o inițiativă, să fie extinsă cel puțin trei luni”, a precizat senatorul PSD Daniel Zamfir.

În plus, liderii PSD cer implicarea ANAF pentru a verifica prețurile din magazine. „Vom demara controale, facem o analiză de risc și vom verifica alimentele de bază”, a confirmat Alin Nica, președintele instituției.

Florin Barbu a stârnit și critici după ce a comentat preferințele de consum ale românilor. „Dacă vrem să mâncăm brânză franțuzească și avocado și nu vrem să mâncăm roșii și brânză de la țăranii români, sigur că deficitul comercial va crește”, a spus ministrul.

Datele INS arată, însă, că importurile de avocado reprezintă doar 19 milioane de euro, de trei ori mai puțin decât cele de mere. „Domnul Barbu nu o să schimbe aceste preferințe cu îndemnul de a consuma brânză românească”, a replicat expertul Gabriel Biriș.

Urmează discuții cu retailerii

Premierul Ilie Bolojan urmează să se întâlnească vineri cu marile lanțuri de magazine pentru a discuta despre viitorul schemei de plafonare. Până atunci, incertitudinea persistă, iar consumatorii se pregătesc pentru o posibilă notă de plată mai mare la coșul zilnic începând din octombrie.