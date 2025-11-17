Aplicația care te lasă să „vorbești” cu persoanele dragi decedate. De ce e controversată

Aplicația care te lasă să „vorbești” cu persoanele dragi decedate a devenit deja controversată în mediul online.

O aplicație promite să creeze un avatar AI cu o persoană dragă | Shutterstock

Aplicația care te lasă să „vorbești” cu persoanele dragi decedate a fost creată de Calum Worthy, care a interpretat rolul lui Dez Wade în producția Disney Austin & Ally.

Worthy a cofondat firma care a creat aplicația cu producătorul Russell Geyser, scrie Daily Mail.

Cofondatorii au descris aplicația drept o metodă de a „construi o arhivă vie a umanității”.

„Cum ar fi dacă persoanele dragi pe care le-am pierdut ar face parte din viitorul nostru?” a scris Worthy pe rețeaua X.

Articolul continuă după reclamă

Aplicația care te lasă să „vorbești” cu persoanele dragi decedate

Aplicația care te lasă să „vorbești” cu persoanele dragi decedate a devenit rapid controversată. Pe rețelele de socializare a apărut o reclamă în care apare o femeie însărcinată care vorbește cu un avatar AI a mamei ei decedate prin intermediul aplicației 2wai.

În video mai apare avatarul femeii în timp ce îi citește o poveste de noapte bună băiețelului nou-născut. Avatarul AI vorbește cu el când se întoarce de la școală și discută despre nașterea propriului copil.

În final, video-ul o arată pe femeie în timp ce face o scurtă înregistrare a mamei sale pentru a crea avatarul digital, în timp ce un slogan spune „Cu 2wai, 3 minute pot dura pentru totdeauna”.

Utilizatorii de pe rețelele sociale au fost revoltați de concept. Unii l-au numit „în mod obiectiv una dintre cele mai malefice idei imaginabile”.

Citește și: Un cuplu care a încercat 18 ani să aibă un copil a reușit în sfârșit cu ajutorul AI. Cum e posibil

Mulți au găsit consecințele acestei tehnologii profund tulburătoare. Un utilizator a descris aplicația drept „demonică, necinstită și dezumanizantă”.

2wai e disponibilă acum pe dispozitivele iOS în App Store și le permite utilizatorilor să creeze avatare virtuale, pe care compania le numește „HoloAvataruri”.

Acestea sunt practic interfețe animate pentru chatboți, create să arate ca persoane reale sau fictive. Acestea nu se bazează pe persoana reală, dincolo de cele câteva minute de înregistrare pentru a mima vocea.

Compania a creat mai multe HoloAvataruri implicite, inclusiv un antrenor personal numit Darius, o astrologă numită Celeste și un bucătar numit Luca.

2wai poate crea avataruri AI și cu persoane celebre

2wai a preluat, de asemenea, asemănările unor figuri istorice precum Shakespeare și regele Henric al VIII-lea.

Totuși, cel mai controversat aspect al tehnologiei e abilitatea de a crea HoloAvataruri din persoane reale prin înregistrarea unui videoclip de 3 minute.

Compania nu a dezvăluit informații despre modul în care această cantitate minusculă de date ar permite AI-ului să recreeze personalitatea cuiva.

Cu toate acestea, promisiunea că aplicația va permite utilizatorilor să-și „învie” la nesfârșit persoanele dragi sub formă de chatboți a declanșat numeroase alarme etice.

„Nimic nu spune compasiune ca transformarea durerii cuiva într-o oportunitate de afaceri,” a scris un utilizator.

Citește și: Primul stat care vrea să interzică mariajul între AI și oameni. De ce ar fi periculoase astfel de „căsătorii”

În ciuda reacției online, Worthy nu e primul care a încercat să folosească tehnologia pentru a aduce persoanele decedate înapoi.

În 2020, Kanye West i-a oferit lui Kim Kardashian un hologram al tatălui ei decedat, Rob Kardashian. De atunci, AI a fost folosit pentru a recrea vocile unor celebrități decedate, precum Edith Piaf, James Dean și Burt Reynolds.

A existat, de asemenea, o creștere uimitoare a așa-numitelor „deadbots”. Aceștia simulează persoane decedate prin recrearea modelele lor de vorbire și personalitatea.