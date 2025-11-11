Antena Căutare
Home News Inedit Apple lansează o „geantă” pentru iPhone. Cât costă accesoriul controversat

Apple lansează o „geantă” pentru iPhone. Cât costă accesoriul controversat

Apple lansează o „geantă” pentru iPhone, dar se pare că utilizatorii nu sunt foarte încântați de noul accesoriu.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 11 Noiembrie 2025, 14:30 | Actualizat Marti, 11 Noiembrie 2025, 14:31
Apple lansează o „geantă” pentru iPhone | Shutterstock

Apple lansează o „geantă” pentru iPhone, de tip crossbody, care poate fi purtată pe diagonală. Dar din cauza dimensiunii sale, consumatorii pot căra în ea doar un telefon.

Noul accesoriu e numit iPhone Pocket și e disponibil în mai multe culori, scrie The Verge.

E o geantă tricotată, cu dimensiuni speciale pentru un singur telefon iPhone.

Utilizatorii și-au exprimat surprinderea și nemulțumirea pe rețelele de socializare. Mulți s-au întrebat cine ar cumpăra un astfel de accesoriu când telefonul poate fi băgat ușor în buzunar, pe când alții au asemănat „geanta” cu o șosetă.

Articolul continuă după reclamă

Apple lansează o „geantă” pentru iPhone

Apple lansează o „geantă” pentru iPhone în ediție limitată. Accesoriul a fost creat în colaborare cu designerul japonez Issey Miyake.

Pentru versiunea crossbody, disponibilă în albastru, maro sau negru, geanta costă 230 de dolari. O versiune mai scurtă e disponibilă în opțiuni suplimentare de culori (inclusiv portocaliu intens, galben, mov, roz și turcoaz) pentru 150 de dolari. Aceasta poate fi purtată pe braț sau prinsă de o geantă.

Citește și: Funcția iOS 26 care frustrează utilizatorii. Ce face pe iPhone

Apple susține că designul tricotat 3D a fost inspirat de „o bucată de material”. Accesoriul ar fi ajuns pe piață de la ideea „creării unui buzunar suplimentar” care să acomodeze „orice iPhone” și obiecte mici de zi cu zi.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Designul iPhone Pocket vorbește despre legătura dintre iPhone și utilizatorul său, dat fiind faptul că un produs Apple e conceput să fie universal estetic și versatil în utilizare,” a declarat Yoshiyuki Miyamae, director de design al Miyake Design Studio. „iPhone Pocket explorează conceptul de „plăcerea de a purta iPhone-ul în felul tău”.”

iPhone Pocket va fi disponibil pentru achiziție online de pe 14 noiembrie și într-un număr restrâns de locații Apple Store din SUA, Franța, China continentală, Italia, Japonia, Singapore, Coreea de Sud și Marea Britanie.

Apple a lansat 3 noi produse surpriză

În urmă cu doar câteva săptămâni, Apple a dezvăluit 3 dispozitive surpriză cu un cip mai puternic, capabil să facă față cerințelor noilor funcții AI.

La doar o lună de la lansarea seriei iPhone 17, Apple a dezvăluit 3 dispozitive surpriză. Acestea sunt noile modele pentru iPad Pro, MacBook Pro și Vision Pro.

Citește și: Apple a dezvăluit 3 dispozitive surpriză. Ce prețuri au noile iPad Pro, MacBook Pro și Vision Pro

MacBook Pro de 14 inchi cu cipul M5 a fost lansat ca parte din actuala gamă de modele M4 Pro și M4 Max. Noul MacBook Pro va fi disponibil în culorile Space Black și Silver, cu mai multe opțiuni de stocare.

Noul iPad Pro cu M5 e disponibil în versiuni de 11 și 13 inchi. Ca MacBook Pro, iPad-ul este oferit în culorile Space Black și Silver, cu mai multe opțiuni de stocare.

Și casca Apple Visio Pro beneficiază acum de un model cu procesorul M5. În plus, dispozitivul e dotat și cu o nouă bandă de susținere Dual Knit Band.

Datorită consumului mai eficient de energie, Vision Pro va putea fi folosit timp de 2.5 ore pentru utilizare generală sau 3 ore pentru redare video cu o singură încărcare.

3 astronauți chinezi au rămas blocați în spațiu. Ce a pățit nava lor și de ce cer oamenii ajutorul lui Elon Musk...
Înapoi la Homepage
AS.ro Pariul incredibil făcut de milionarul de 34 de ani care construieşte un castel în România: “Ţăranii se închinau” Pariul incredibil făcut de milionarul de 34 de ani care construieşte un castel în România: “Ţăranii se închinau”
Observatornews.ro Scene ireale, desprinse din Mad Max, cu armata rusă în timp ce intră în Pokrovsk: Soldaţii profită de ceaţă Scene ireale, desprinse din Mad Max, cu armata rusă în timp ce intră în Pokrovsk: Soldaţii profită de ceaţă
Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am fost cunoscută pentru păcat” Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am fost cunoscută pentru păcat”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
3 astronauți chinezi au rămas blocați în spațiu. Ce a pățit nava lor și de ce cer oamenii ajutorul lui Elon Musk
3 astronauți chinezi au rămas blocați în spațiu. Ce a pățit nava lor și de ce cer oamenii ajutorul lui Elon Musk
A pierdut aproape 9 kilograme cu Ozempic, dar își mai dorește să slăbească. Transformarea incredibilă a vedetei
A pierdut aproape 9 kilograme cu Ozempic, dar își mai dorește să slăbească. Transformarea incredibilă a vedetei Catine.ro
Obiectul interstelar misterios s-a schimbat după ce s-a apropiat de Soare. Transformarea care a uimit experții
Obiectul interstelar misterios s-a schimbat după ce s-a apropiat de Soare. Transformarea care a uimit experții
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Managerul lui Michael Schumacher și-a dat afară soția din vila de lux, o vinde și se mută cu amanta mai tânăra. E căsătorit de 57 de ani, iubita e cu 32 de ani mai tânără
Managerul lui Michael Schumacher și-a dat afară soția din vila de lux, o vinde și se mută cu amanta mai... Libertatea.ro
Decizia CSM, contestată: „Avem o problemă cu statul de drept în România. Declarațiile, oricât de neplăcute, nu pot constitui fapte penale”
Decizia CSM, contestată: „Avem o problemă cu statul de drept în România. Declarațiile,... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Ana Bodea, confesiuni dureroase despre adolescența ca balerină la Teatrul Balșoi: „Aveam 28 kilograme la 15 ani”
Ana Bodea, confesiuni dureroase despre adolescența ca balerină la Teatrul Balșoi: „Aveam 28 kilograme la 15 ani” Elle
Portalul 11:11. Ce să faci în această zi pentru a atrage lucruri bune în viața ta
Portalul 11:11. Ce să faci în această zi pentru a atrage lucruri bune în viața ta Spynews.ro
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“ BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Coșulețe din aluat foietaj cu brânzeturi și bacon, pentru gustări deosebite
Coșulețe din aluat foietaj cu brânzeturi și bacon, pentru gustări deosebite HelloTaste.ro
Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am fost cunoscută pentru păcat”
Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Localitățile din Făgăraș, vizate de blocarea exploatării lemnului. Ministerul Mediului pregătește Ordonanța „Înghețați în case!”
Localitățile din Făgăraș, vizate de blocarea exploatării lemnului. Ministerul Mediului pregătește Ordonanța... Jurnalul
Dan Petrescu, tot mai slăbit și bolnav! A pierdut 30 de kilograme: Nu e bine deloc… sperăm să-și revină!
Dan Petrescu, tot mai slăbit și bolnav! A pierdut 30 de kilograme: Nu e bine deloc… sperăm să-și revină! Kudika
Interzis la petarde și artficii pentru români în 2025, s-a schimbat legea. Cu ce mai poți să ”te joci” de sărbători ca să nu iei amendă de 7.500 de lei
Interzis la petarde și artficii pentru români în 2025, s-a schimbat legea. Cu ce mai poți să ”te joci” de... Playtech
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara Redactia.ro
Oraşul ideal să te retragi la pensionare. Casele au preţuri accesibile şi nu există taxe locale
Oraşul ideal să te retragi la pensionare. Casele au preţuri accesibile şi nu există taxe locale Observator
Remedii naturale pentru nasul înfundat. Ce să faci când nu mai poți să respiri cum trebuie
Remedii naturale pentru nasul înfundat. Ce să faci când nu mai poți să respiri cum trebuie MediCOOL
Cât de sănătos este să consumi murături? Ce legume murate au cele mai multe beneficii pentru organism
Cât de sănătos este să consumi murături? Ce legume murate au cele mai multe beneficii pentru organism HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat UseIT
Chec cu dovleac și nuci. Esența toamnei într-o felie parfumată
Chec cu dovleac și nuci. Esența toamnei într-o felie parfumată Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x