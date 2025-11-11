Apple lansează o „geantă” pentru iPhone. Cât costă accesoriul controversat

Apple lansează o „geantă” pentru iPhone, dar se pare că utilizatorii nu sunt foarte încântați de noul accesoriu.

Noul accesoriu e numit iPhone Pocket și e disponibil în mai multe culori, scrie The Verge.

E o geantă tricotată, cu dimensiuni speciale pentru un singur telefon iPhone.

Utilizatorii și-au exprimat surprinderea și nemulțumirea pe rețelele de socializare. Mulți s-au întrebat cine ar cumpăra un astfel de accesoriu când telefonul poate fi băgat ușor în buzunar, pe când alții au asemănat „geanta” cu o șosetă.

Apple lansează o „geantă” pentru iPhone în ediție limitată. Accesoriul a fost creat în colaborare cu designerul japonez Issey Miyake.

Pentru versiunea crossbody, disponibilă în albastru, maro sau negru, geanta costă 230 de dolari. O versiune mai scurtă e disponibilă în opțiuni suplimentare de culori (inclusiv portocaliu intens, galben, mov, roz și turcoaz) pentru 150 de dolari. Aceasta poate fi purtată pe braț sau prinsă de o geantă.

Apple susține că designul tricotat 3D a fost inspirat de „o bucată de material”. Accesoriul ar fi ajuns pe piață de la ideea „creării unui buzunar suplimentar” care să acomodeze „orice iPhone” și obiecte mici de zi cu zi.

„Designul iPhone Pocket vorbește despre legătura dintre iPhone și utilizatorul său, dat fiind faptul că un produs Apple e conceput să fie universal estetic și versatil în utilizare,” a declarat Yoshiyuki Miyamae, director de design al Miyake Design Studio. „iPhone Pocket explorează conceptul de „plăcerea de a purta iPhone-ul în felul tău”.”

iPhone Pocket va fi disponibil pentru achiziție online de pe 14 noiembrie și într-un număr restrâns de locații Apple Store din SUA, Franța, China continentală, Italia, Japonia, Singapore, Coreea de Sud și Marea Britanie.

Apple a lansat 3 noi produse surpriză

În urmă cu doar câteva săptămâni, Apple a dezvăluit 3 dispozitive surpriză cu un cip mai puternic, capabil să facă față cerințelor noilor funcții AI.

La doar o lună de la lansarea seriei iPhone 17, Apple a dezvăluit 3 dispozitive surpriză. Acestea sunt noile modele pentru iPad Pro, MacBook Pro și Vision Pro.

MacBook Pro de 14 inchi cu cipul M5 a fost lansat ca parte din actuala gamă de modele M4 Pro și M4 Max. Noul MacBook Pro va fi disponibil în culorile Space Black și Silver, cu mai multe opțiuni de stocare.

Noul iPad Pro cu M5 e disponibil în versiuni de 11 și 13 inchi. Ca MacBook Pro, iPad-ul este oferit în culorile Space Black și Silver, cu mai multe opțiuni de stocare.

Și casca Apple Visio Pro beneficiază acum de un model cu procesorul M5. În plus, dispozitivul e dotat și cu o nouă bandă de susținere Dual Knit Band.

Datorită consumului mai eficient de energie, Vision Pro va putea fi folosit timp de 2.5 ore pentru utilizare generală sau 3 ore pentru redare video cu o singură încărcare.