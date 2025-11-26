Astronauții chinezi blocați în spațiu se vor întoarce acasă. Metoda inedită prin care vor fi salvați

Astronauții chinezi blocați în spațiu se vor întoarce acasă, după ce nava de salvare a fost lansată săptămâna aceasta.

3 astronauți chinezi au rămas blocați în spațiu mai bine de o săptămână după ce nava lor de întoarcere s-a defectat.

Dar, acum, astronauții chinezi blocați în spațiu se vor întoarce acasă după ce China a lansat o navă goală pentru a-i salva, scrie Live Science.

Nava va intersecta orbita stației Tiangong, pentru ca astronauții să se urce la bord.

Dar astronauții vor mai petrece timp în spațiu. Cei 3 vor reveni pe Pământ abia în primăvara anului 2026.

Astronauții chinezi blocați în spațiu se vor întoarce acasă

Astronauții chinezi blocați în spațiu se vor întoarce acasă abia peste câteva luni, deși nava de salvare a fost lansată deja.

Incidentul a început în urmă cu aproape o lună, atunci când o bucată de gunoi spațial a lovit și a avariat o altă capsulă de revenire cu doar câteva ore înainte ca pasagerii acesteia să fie programați să plece de pe stația spațială.

Incidentul a scos la iveală un potențial defect în protocoalele Chinei privind astronauții. Experții subliniază necesitatea unor „servicii globale de salvare spațială” mai eficiente.

Pe 24 noiembrie, nava spațială fără echipaj Shenzhou-22 a fost lansată cu succes pe orbita joasă a Pământului la bordul unei rachete Long March 2F. Aceasta a decolat de la Centrul de Lansare Satelitară Jiuquan, în nord-vestul Chinei, în jurul orei locale 23:11.

Capsula de revenire goală a andocat între timp la stația Tiangong. Aceasta îi va readuce acasă pe membrii echipajului Shenzhou-21 — Zhang Lu, Wu Fei și Zhang Hongzhang. Aceștia au sosit la bordul stației spațiale pe 31 octombrie.

Cei 3 astronauți au fost trimiși să înlocuiască echipajul Shenzhou-20, compus din Wang Jie, Chen Zhongrui și Chen Dong. Acesta era programat inițial să revină pe Pământ pe 5 noiembrie, după o ședere de 6 luni în spațiu.

Totuși, după predarea reușită către echipajul Shenzhou-21, misiunea de întoarcere a fost anulată în ultimul moment. Atunci, Agenția Spațială cu Echipaj a Chinei (CMSA) a descoperit o crăpătură mare în hubloul capsulei lor de revenire.

Astronauții vor mai rămâne în spațiu până în 2026

Echipajul Shenzhou-20 s-a întors între timp pe Pământ la bordul navei Shenzhou-21pe 14 noiembrie. Însă acest lucru a însemnat că echipajul Shenzhou-21 a rămas pe Tiangong fără un mijloc de întoarcere sigur.

Capsula deteriorată Shenzhou-20 a rămas andocată de stația spațială pe parcursul întregii situații și ar fi putut fi folosită ca ultimă soluție.

„Sunt foarte bucuroasă că echipajul Shenzhou-20 a ajuns acasă. Dar este puțin neliniștitor faptul că echipajul de înlocuire aparent nu are o navă cu care să se întoarcă pe Pământ,” a declarat Victoria Samson, directoare pentru securitate la ONG-ul Secure World Foundation.

Situația s-a desfășurat exact conform protocoalelor CMSA. Dar rămâne neclar de ce aceste protocoale permit ca un echipaj să fie lăsat blocat în spațiu fără o capsulă de revenire viabilă. Sau de ce a fost nevoie de peste o săptămână pentru lansarea Shenzhou-22, mai ales că atât capsula de rezervă, cât și racheta de lansare erau pregătite încă dinainte ca întreaga situație să înceapă, susțin experții.