Astronauții chinezi blocați în spațiu se vor întoarce acasă. Metoda inedită prin care vor fi salvați

Astronauții chinezi blocați în spațiu se vor întoarce acasă, după ce nava de salvare a fost lansată săptămâna aceasta.

Publicat: Miercuri, 26 Noiembrie 2025, 17:31 | Actualizat Miercuri, 26 Noiembrie 2025, 17:35
Zhang Lu, Wu Fei și Zhang Hongzhang vor reveni pe Pământ abia în 2026 | Profimedia Images

3 astronauți chinezi au rămas blocați în spațiu mai bine de o săptămână după ce nava lor de întoarcere s-a defectat.

Dar, acum, astronauții chinezi blocați în spațiu se vor întoarce acasă după ce China a lansat o navă goală pentru a-i salva, scrie Live Science.

Nava va intersecta orbita stației Tiangong, pentru ca astronauții să se urce la bord.

Dar astronauții vor mai petrece timp în spațiu. Cei 3 vor reveni pe Pământ abia în primăvara anului 2026.

Astronauții chinezi blocați în spațiu se vor întoarce acasă abia peste câteva luni, deși nava de salvare a fost lansată deja.

Citește și: Experții testează mâncare spațială creată din urina astronauților. Cum e posibilă producția acestui tip de hrană

Incidentul a început în urmă cu aproape o lună, atunci când o bucată de gunoi spațial a lovit și a avariat o altă capsulă de revenire cu doar câteva ore înainte ca pasagerii acesteia să fie programați să plece de pe stația spațială.

Incidentul a scos la iveală un potențial defect în protocoalele Chinei privind astronauții. Experții subliniază necesitatea unor „servicii globale de salvare spațială” mai eficiente.

Pe 24 noiembrie, nava spațială fără echipaj Shenzhou-22 a fost lansată cu succes pe orbita joasă a Pământului la bordul unei rachete Long March 2F. Aceasta a decolat de la Centrul de Lansare Satelitară Jiuquan, în nord-vestul Chinei, în jurul orei locale 23:11.

Capsula de revenire goală a andocat între timp la stația Tiangong. Aceasta îi va readuce acasă pe membrii echipajului Shenzhou-21 — Zhang Lu, Wu Fei și Zhang Hongzhang. Aceștia au sosit la bordul stației spațiale pe 31 octombrie.

Cei 3 astronauți au fost trimiși să înlocuiască echipajul Shenzhou-20, compus din Wang Jie, Chen Zhongrui și Chen Dong. Acesta era programat inițial să revină pe Pământ pe 5 noiembrie, după o ședere de 6 luni în spațiu.

Totuși, după predarea reușită către echipajul Shenzhou-21, misiunea de întoarcere a fost anulată în ultimul moment. Atunci, Agenția Spațială cu Echipaj a Chinei (CMSA) a descoperit o crăpătură mare în hubloul capsulei lor de revenire.

Astronauții vor mai rămâne în spațiu până în 2026

Echipajul Shenzhou-20 s-a întors între timp pe Pământ la bordul navei Shenzhou-21pe 14 noiembrie. Însă acest lucru a însemnat că echipajul Shenzhou-21 a rămas pe Tiangong fără un mijloc de întoarcere sigur.

Capsula deteriorată Shenzhou-20 a rămas andocată de stația spațială pe parcursul întregii situații și ar fi putut fi folosită ca ultimă soluție.

Citește și: NASA a dezvăluit noii astronauți. Unul dintre ei va fi prima persoană care va ajunge pe Marte

„Sunt foarte bucuroasă că echipajul Shenzhou-20 a ajuns acasă. Dar este puțin neliniștitor faptul că echipajul de înlocuire aparent nu are o navă cu care să se întoarcă pe Pământ,” a declarat Victoria Samson, directoare pentru securitate la ONG-ul Secure World Foundation.

Situația s-a desfășurat exact conform protocoalelor CMSA. Dar rămâne neclar de ce aceste protocoale permit ca un echipaj să fie lăsat blocat în spațiu fără o capsulă de revenire viabilă. Sau de ce a fost nevoie de peste o săptămână pentru lansarea Shenzhou-22, mai ales că atât capsula de rezervă, cât și racheta de lansare erau pregătite încă dinainte ca întreaga situație să înceapă, susțin experții.

