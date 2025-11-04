Când poți vedea cea mai mare Superlună din 2025. Luna Castorului apare pe cer în curând

Experții au dezvăluit când poți vedea cea mai mare Superlună din 2025, ce mai e numită și Luna Castorului în anumite culturi.

Prima Lună Plină din noiembrie mai poartă și denumirea de Luna Castorului | Shutterstock

Te-ai întrebat când poți vedea cea mai mare Superlună din 2025? Aceasta va avea loc în doar câteva zile.

Cei care vor să vadă spectacolul inedit pe cer depind și de condițiile meteo. Superluna poate fi văzută cu ochiul liber, dacă cerul e senin, scrie Daily Mail.

Aceasta va fi cea mai mare Superlună din anul 2025.

Luna o să pară pe cer cu 8% mai mare și 16% mai luminoasă decât de obicei.

Articolul continuă după reclamă

Când poți vedea cea mai mare Superlună din 2025

Poți vedea cea mai mare Superlună din anul 2025 pe 5 noiembrie. Superlunile diferă față de Lunile Pline obișnuite pentru că par mai mari și mai luminoase pe cer.

Fenomenul are loc deoarece orbita Lunii în jurul Pământului nu e perfect circulară. Ceea ce înseamnă că, uneori, satelitul e mai îndepărtat sau apropiat. Când se află cel mai aproape, se numește perigeu lunar. Atunci când acesta coincide cu faza de Lună Plină, spectacolul vizual poate fi deosebit.

„Cât timp cât nu sunt prea mulți nori, luna plină va fi un disc alb inconfundabil pe cer,” au transmis reprezentanții Royal Museums Greenwich (RMG).

„E o ocazie excelentă pentru a folosi un telescop mic sau un binoclu pentru a observa în detaliu suprafața Lunii. Sau chiar pentru a încerca câteva fotografii interesante,” au continuat experții. „Totuși, Luna se vede perfect și doar cu ochiul liber.”

Citește și: Ce sunt luminile misterioase care apar uneori pe Lună. Experții au dezvăluit adevărul

Pentru cea mai bună priveliște, experții sfătuiesc să te uiți pe cer după apus sau chiar înainte de răsărit. Deoarece atunci Luna va părea uriașă în comparație cu peisajul din jur.

Luna se va afla la aproximativ 357.000 de kilometri de Pământ, comparativ cu distanța medie de 384.400 de kilometri.

Va fi cea mai apropiată Lună Plină din acest an. Prin urmare, e și cea mai mare Superlună din 2025.

Luna Plină din noiembrie mai e numită și Luna Castorului

Prima Lună Plină din noiembrie e denumită în anumite culturi și Luna Castorului. Se crede că termenul a fost folosit în diverse culturi din SUA. Se referă la perioada din an în care castorii devin mai activi, când își construiesc barajele și adună provizii pentru iarnă.

Pe lângă aspectul spectaculos, Superlunile influențează și mareele Pământului.

Citește și: Cum vor locui astronauții pe Lună. Structurile cu forme surprinzătoare au fost dezvăluite de NASA

„Mareele sunt cauzate de forțele gravitaționale ale Soarelui și ale Lunii asupra oceanelor Pământului,” explică reprezentanții RMG. „Când Luna e mai aproape de Pământ, în timpul unei Superluni, atracția gravitațională e ușor mai puternică, așa că mareele sunt puțin mai înalte. Totuși, acest efect e aproape neglijabil, diferența fiind de doar câțiva centimetri între o maree normală și una din timpul Superlunii.”

Aceasta nu este ultima Superlună a anului. Următoarea va fi pe 4 decembrie, dar se estimează că Luna nu va mai părea la fel de mare și strălucitoare până pe 24 noiembrie 2026. Superlunile, Lunile Pline care apar când satelitul este la cea mai mică distanță de Pământ, vor avea loc în octombrie, noiembrie și decembrie.