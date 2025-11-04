Antena Căutare
Home News Inedit Când poți vedea cea mai mare Superlună din 2025. Luna Castorului apare pe cer în curând

Când poți vedea cea mai mare Superlună din 2025. Luna Castorului apare pe cer în curând

Experții au dezvăluit când poți vedea cea mai mare Superlună din 2025, ce mai e numită și Luna Castorului în anumite culturi.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 04 Noiembrie 2025, 14:34 | Actualizat Marti, 04 Noiembrie 2025, 14:36
Prima Lună Plină din noiembrie mai poartă și denumirea de Luna Castorului | Shutterstock

Te-ai întrebat când poți vedea cea mai mare Superlună din 2025? Aceasta va avea loc în doar câteva zile.

Cei care vor să vadă spectacolul inedit pe cer depind și de condițiile meteo. Superluna poate fi văzută cu ochiul liber, dacă cerul e senin, scrie Daily Mail.

Aceasta va fi cea mai mare Superlună din anul 2025.

Luna o să pară pe cer cu 8% mai mare și 16% mai luminoasă decât de obicei.

Articolul continuă după reclamă

Când poți vedea cea mai mare Superlună din 2025

Poți vedea cea mai mare Superlună din anul 2025 pe 5 noiembrie. Superlunile diferă față de Lunile Pline obișnuite pentru că par mai mari și mai luminoase pe cer.

Fenomenul are loc deoarece orbita Lunii în jurul Pământului nu e perfect circulară. Ceea ce înseamnă că, uneori, satelitul e mai îndepărtat sau apropiat. Când se află cel mai aproape, se numește perigeu lunar. Atunci când acesta coincide cu faza de Lună Plină, spectacolul vizual poate fi deosebit.

„Cât timp cât nu sunt prea mulți nori, luna plină va fi un disc alb inconfundabil pe cer,” au transmis reprezentanții Royal Museums Greenwich (RMG).

„E o ocazie excelentă pentru a folosi un telescop mic sau un binoclu pentru a observa în detaliu suprafața Lunii. Sau chiar pentru a încerca câteva fotografii interesante,” au continuat experții. „Totuși, Luna se vede perfect și doar cu ochiul liber.”

Citește și: Ce sunt luminile misterioase care apar uneori pe Lună. Experții au dezvăluit adevărul

Pentru cea mai bună priveliște, experții sfătuiesc să te uiți pe cer după apus sau chiar înainte de răsărit. Deoarece atunci Luna va părea uriașă în comparație cu peisajul din jur.

Luna se va afla la aproximativ 357.000 de kilometri de Pământ, comparativ cu distanța medie de 384.400 de kilometri.

Va fi cea mai apropiată Lună Plină din acest an. Prin urmare, e și cea mai mare Superlună din 2025.

Luna Plină din noiembrie mai e numită și Luna Castorului

Prima Lună Plină din noiembrie e denumită în anumite culturi și Luna Castorului. Se crede că termenul a fost folosit în diverse culturi din SUA. Se referă la perioada din an în care castorii devin mai activi, când își construiesc barajele și adună provizii pentru iarnă.

Pe lângă aspectul spectaculos, Superlunile influențează și mareele Pământului.

Citește și: Cum vor locui astronauții pe Lună. Structurile cu forme surprinzătoare au fost dezvăluite de NASA

„Mareele sunt cauzate de forțele gravitaționale ale Soarelui și ale Lunii asupra oceanelor Pământului,” explică reprezentanții RMG. „Când Luna e mai aproape de Pământ, în timpul unei Superluni, atracția gravitațională e ușor mai puternică, așa că mareele sunt puțin mai înalte. Totuși, acest efect e aproape neglijabil, diferența fiind de doar câțiva centimetri între o maree normală și una din timpul Superlunii.”

Aceasta nu este ultima Superlună a anului. Următoarea va fi pe 4 decembrie, dar se estimează că Luna nu va mai părea la fel de mare și strălucitoare până pe 24 noiembrie 2026. Superlunile, Lunile Pline care apar când satelitul este la cea mai mică distanță de Pământ, vor avea loc în octombrie, noiembrie și decembrie.

China a rezolvat „o problemă veche de 1 secol” cu un nou cip. E de 1.000 de ori mai rapid decât procesoarele Nvidia...
Înapoi la Homepage
AS.ro Acuze fără precedent la adresa milionarului român care are un salariu de 33.000 de euro pe lună: “Tâlhăria e tâlhărie!” Acuze fără precedent la adresa milionarului român care are un salariu de 33.000 de euro pe lună: &#8220;Tâlhăria e tâlhărie!&#8221;
Observatornews.ro Liderul romilor din Roman, în stare gravă după ce s-a împuşcat în cap live pe TikTok. Medicii sunt rezervați Liderul romilor din Roman, în stare gravă după ce s-a împuşcat în cap live pe TikTok. Medicii sunt rezervați
Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața” Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Mierea albastră: cum este obținută. Ce beneficii are acest superaliment
Mierea albastră: cum este obținută. Ce beneficii are acest superaliment
Cele trei zodii care atrag succesul financiar uriaș în prima săptămână din noiembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Cele trei zodii care atrag succesul financiar uriaș în prima săptămână din noiembrie 2025. Află dacă te... Catine.ro
Un șofer Tesla a avut un accident cu șanse de „1 la un miliard”. Ce s-a izbit de parbrizul lui
Un șofer Tesla a avut un accident cu șanse de „1 la un miliard”. Ce s-a izbit de parbrizul lui
Urmează un nou proiect profesional pentru Bergüzar Korel. Despre ce este vorba și unde va putea fi văzută vedeta
Urmează un nou proiect profesional pentru Bergüzar Korel. Despre ce este vorba și unde va putea fi văzută vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Companie elvețiană folosită de Călin Georgescu, legată de o rețea rusă de spionaj tehnico-militar
Companie elvețiană folosită de Călin Georgescu, legată de o rețea rusă de spionaj tehnico-militar Libertatea.ro
Cum se împart voturile în Capitală: „Bucureștenii nu rezonează cu mesajul suveranist”. Pe cine ar putea avantaja votul util
Cum se împart voturile în Capitală: „Bucureștenii nu rezonează cu mesajul suveranist”. Pe... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Andreea Marin, noi dezvăluiri despre despărțirea de Adrian Brâncoveanu, după 8 ani de relație. Ce a mărturisit vedeta: „Am anumite standarde…”
Andreea Marin, noi dezvăluiri despre despărțirea de Adrian Brâncoveanu, după 8 ani de relație. Ce a mărturisit... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“ BZI
Familia lui Felix Baumgartner a scos la vânzare colecția lui de mașini. Cât costă fiecare bolid de lux
Familia lui Felix Baumgartner a scos la vânzare colecția lui de mașini. Cât costă fiecare bolid de lux BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Rețeta de chifteluțe suedeze. Cum le prepari la tine acasă, pas cu pas
Rețeta de chifteluțe suedeze. Cum le prepari la tine acasă, pas cu pas HelloTaste.ro
Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața”
Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața” Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Cauzele accidentelor de la rețelele de gaze. Specialiștii, formați profesional în două săptămâni
Cauzele accidentelor de la rețelele de gaze. Specialiștii, formați profesional în două săptămâni Jurnalul
Mesajul emoționant al Andreei Popescu, după performanța soțului ei la dans sportiv: Ai câștigat și inimile românilor...
Mesajul emoționant al Andreei Popescu, după performanța soțului ei la dans sportiv: Ai câștigat și inimile... Kudika
Câţi bani câştigă o menajeră în România? „Am făcut degeaba facultate şi master”. Suma creşte dacă şi calcă rufe
Câţi bani câştigă o menajeră în România? „Am făcut degeaba facultate şi master”. Suma creşte dacă şi... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Cine este muncitorul român mort după prăbuşirea turnului din Roma. A fost scos în viaţă, dar inima i-a cedat
Cine este muncitorul român mort după prăbuşirea turnului din Roma. A fost scos în viaţă, dar inima i-a cedat Observator
Care sunt cele mai nocive alimente pentru creier. Neurologii avertizează că pot crește riscul de Alzheimer
Care sunt cele mai nocive alimente pentru creier. Neurologii avertizează că pot crește riscul de Alzheimer MediCOOL
Gnocchi de sfeclă roșie cu cartofi. O reinterpretare elegantă a celebrei rețete italiene
Gnocchi de sfeclă roșie cu cartofi. O reinterpretare elegantă a celebrei rețete italiene HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
6 modalități prin care-l faci pe fiecare copil în parte să se simtă special
6 modalități prin care-l faci pe fiecare copil în parte să se simtă special DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Salată de sfeclă cu morcovi, ceapă și usturoi, la borcan, pentru iarnă
Salată de sfeclă cu morcovi, ceapă și usturoi, la borcan, pentru iarnă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x