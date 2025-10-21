Antena Căutare
Când poți vedea ploaia de meteoriți Orionide în 2025. Fenomenul spectaculos e vizibil și în România

Experții au dezvăluit când poți vedea ploaia de meteoriți Orionide în 2025, fenomen spectaculos ce e vizibil și în România.

Publicat: Marti, 21 Octombrie 2025, 14:52 | Actualizat Marti, 21 Octombrie 2025, 14:54
Ploaia de meteoriți Orionide va avea apogeul în aceste zile, începând cu 20 octombrie. Fenomenul coincide și cu Luna Nouă, ceea ce înseamnă că meteoriții vor fi mai vizibili pe cer, în funcție de condițiile meteo.

Orionidele, spre deosebire de alte ploi de meteoriți, nu au un apogeu strict. Ca urmare, „dacă sunt nori pe cer în acea noapte, nu vă impacientați,” a declarat Robert Lunsford, expert din cadrul American Meteor Society, scrie CNN.

„Uitați-vă pe cer seara următoare, chiar următoarele câteva seri, și veți vedea aproape aceeași activitate,” a continuat expertul.

În 2025, Orionidele au apogeul în aceeași perioadă cu Luna Nouă, atunci când partea întunecată a satelitului natural e îndreptată către Pământ. Ca urmare, vizibilitatea meteoriților nu va fi afectată de lumina reflectată de Lună.

Când poți vedea ploaia de meteoriți Orionide în 2025

În condiții de cer senin, poți vedea între 10 și 20 de meteori pe oră în ploaia de meteoriți Orionide. Chiar dacă într-o seara cerul va fi acoperit de nori, zilele din jurul datei de 20 octombrie vor oferi un spectacol astronomic similar cu apogeul acestui fenomen natural.

Meteoriții din această ploaie se mișcă rapid, iar „majoritatea apar doar pentru o fracțiune de secundă”, a explicat Lunsford.

„Cei mai strălucitori lasă urme persistente, adică dâre de fum care rămân vizibile după ce meteorul a dispărut,” a declarat expertul.

Următoarea ploaie de stele sunt Tauridele, care vor atinge apogeul în nopțile de 4–5 noiembrie, aproximativ în perioada Lunii Pline.

Orionidele par să pornească din constelația Orion, în timp ce Tauridele, care sunt mult mai lente își au originea mai la vest, în constelația Taurului.

„E ca și cum ar fi într-o luptă,” a declarat Lunsford. „Meteori lenți trag spre est, către Orion, iar cei rapizi trag spre vest, către Taur.”

Pentru cea mai bună vizibilitate, Lunsford recomandă să privești spre cerul sudic, ieșind afară în jur de ora 22:00 luni seara sau între 4:00 și 5:00 marți dimineața, în funcție de fusul tău orar.

Cum apare ploaia de meteoriți Orionide

Ploaia de meteoriți Orionidele apare atunci când Pământul trece prin resturile lăsate în urmă de cometa 1P/Halley, potrivit NASA.

„Cometa Halley traversează orbita Pământului de 2 ori,” a explicat Lunsford. „Intră în orbită în octombrie, ceea ce produce Orionidele. Iese din ea la începutul lui mai, ceea ce cauzează o altă ploaie de meteoriți cunoscută sub numele de Eta Aquaride.”

Cometa Halley a fost observată ultima dată de pe Pământ în 1986. Orbita sa e de aproximativ 76 de ani, așa că oamenii de știință se așteaptă să reapară pe cerul nostru în 2061, conform NASA.

Următoarele ploi de meteoriți sunt Tauridele de Sud, în 4-5 noiembrie, urmată de Tauridele de Nord, între 11 și 12 noiembrie. Leonidele au loc în perioada 16 - 17 noiembrie la apogeu, Geminidele ating apogeul pe 13-14 decembrie și Ursidele, ultima ploaie de meteoriți din acest an, ating apogeul pe 21-22 decembrie.

Dincolo de ploile de meteoriți, vom mai avea 2 fenomene astronomice spectaculoase în acest an, respectiv 2 Superluni. Prima va avea loc pe 5 noiembrie, numită și Luna Castorului. Pe 4 decembrie, vom avea încă o Superlună, numită Luna Rece.

