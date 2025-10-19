Antena Căutare
La ce vârstă atinge creierul nivelul maxim de funcționare. Experții au dezvăluit ce se întâmplă după acest punct

Experții au dezvăluit la ce vârstă atinge creierul nivelul maxim de funcționare și ce se întâmplă după ce ajungem la acest punct.

Publicat: Duminica, 19 Octombrie 2025, 09:00 | Actualizat Vineri, 17 Octombrie 2025, 12:11
Experții au determinat când abilitățile cognitive ale unei persoane ating apogeul | Shutterstock

Te-ai întrebat la ce vârstă atinge creierul nivelul maxim de funcționare? Experții au dezvăluit modul în care evoluează creierul uman și care e apogeul.

Un nou studiu sugerează că această vârstă e mai înaintată decât se credea până acum, scrie Daily Mail.

Cercetarea a fost realizată de experți din Australia, ce au investigat funcționarea creierului și abilitățile cognitive.

Potrivit acestora, nivelul maxim de funcționare e atins la vârsta de 55 - 60 de ani.

La ce vârstă atinge creierul nivelul maxim de funcționare

Potrivit experților, creierul atinge nivelul maxim de funcționare la vârsta de 55 - 60 de ani, ce e mai înaintată decât se credea până acum.

Persoanele din această grupă de vârstă pot atinge cel mai înalt nivel în ceea ce privește sarcinile complexe de rezolvare a problemelor și rolurile de conducere la locul de muncă.

„Pe măsură ce tinerețea ta se îndepărtează tot mai mult, s-ar putea să începi să te temi de îmbătrânire,” a spus autorul studiului, Gilles Gignac. „Dar cercetarea noastră arată că există motive foarte bune să fii entuziasmat. Pentru mulți dintre noi, funcționarea psihologică generală atinge un vârf între 55 și 60 de ani.”

„Poate că a venit momentul să nu mai tratăm mijlocul vieții ca pe o numărătoare inversă și să începem să-l recunoaștem ca pe o perioadă de apogeu,” a continuat expertul.

Studiile anterioare au sugerat că oamenii ating vârful lor fizic între mijlocul anilor 20 și începutul anilor 30. Dar când vine vorba de apogeul cognitiv, imaginea e mai complexă.

Citește și: Forma creierului ar putea prezice demența, susțin experții. Ce aspect ar fi cel mai periculos

În analiza lor asupra cercetărilor anterioare, echipa a identificat 16 trăsături cheie cognitive și de personalitate, toate „cu traiectorii ale vârstei bine documentate”. Astfel, au concluzionat la ce vârstă atinge creierul nivelul maxim de funcționare.

Cele 16 trăsături analizate au inclus raționamentul moral, capacitatea de memorie, viteza de procesare, cunoașterea și inteligența emoțională.

Au fost incluse și așa-numitele „5 mari” trăsături de personalitate. Acestea sunt extraversiunea, stabilitatea emoțională, conștiinciozitatea, deschiderea către experiențe noi și cât de plăcută e o persoană.

Funcționarea creierului începe să scadă în jurul vârstei de 65 de ani

„Prin standardizarea acestor studii pe o scară comună, am putut face comparații directe și am cartografiat modul în care fiecare trăsătură evoluează de-a lungul vieții,” a explicat profesorul Gignac.

Când au combinat traiectoriile legate de vârstă ale tuturor celor 16 trăsături, a apărut un „model remarcabil”, potrivit expertului.

„Funcționarea mentală generală a atins un vârf între 55 și 60 de ani, înainte de a începe să scadă în jurul vârstei de 65 de ani,” a spus el.

„Această scădere devine mai pronunțată după vârsta de 75 de ani. Ceea ce sugerează că reducerea capacităților din viața târzie se poate accelera,” a continuat Gignac.

Mai multe dintre trăsăturile măsurate ating vârful mult mai târziu în viață, inclusiv conștiinciozitatea (în jurul vârstei de 65 de ani) și stabilitatea emoțională (în jurul vârstei de 75 de ani).

Citește și: Experții au dezvăluit prima hartă completă a activității cerebrale. Ce au descoperit în creier

Trăsături mai puțin discutate, precum raționamentul moral, par de asemenea să atingă apogeul la vârste înaintate, în jur de 70 de ani sau mai mult.

Deși funcționarea mentală generală scade vizibil după 75 de ani, capacitatea de a rezista subiectivității cognitive,care ne poate face să luăm decizii iraționale, poate continua să se îmbunătățească până în anii 70 și chiar 80.

Rezultatele au fost publicate în revista Intelligence. Pot explica de ce multe poziții de conducere solicitante sunt adesea ocupate de persoane aflate între 50 și 60 de ani.

