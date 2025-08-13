Un tânăr italian a avut parte de o surpriză demnă de un film, după ce a cumpărat un dulap vechi cu doar 200 de euro de pe internet.

Fără să bănuiască, piesa de mobilier ascundea în spatele unui fund fals o adevărată comoară: obligațiuni poștale purtătoare de dobândă, emise între 1992 și 1994, în valoare inițială de 18 milioane de lire italiene.

Ce avere a găsit un om într-un dulap cumpărat cu 200 de euro. Surpriza a fost una mare

Descoperirea a fost făcută de Benzoni, proprietarul noului dulap, care l-a lăsat aproape un an nefolosit în casa sa de la țară. Când a decis să-l restaureze, a găsit pachetul cu documentele vechi. „La început am vrut să arunc hârtiile”, a povestit el, „dar un prieten consilier financiar m-a convins să nu o fac”.

Pe obligațiuni apar numele lui Carlo și Francesca De Martino, născuți în 1907 și 1911. Potrivit legii italiene, doar proprietarul sau moștenitorii pot încasa suma, iar autoritățile au pornit deja în căutarea familiei, potrivit libertatea.ro.

Benzoni a angajat un avocat și a predat documentele carabinierilor din Lodi. Legea prevede că cel care găsește bunuri pierdute are dreptul la 10% din valoarea acestora, ceea ce înseamnă că, dacă moștenitorii vor fi găsiți, tânărul ar putea primi aproape 19.000 de euro.

Potrivit cotidianului Blic din Serbia, parte a Ringier Media International, pe documente apar indicii despre posibili moștenitori din diverse localități din Lombardia. Apelul autorităților este clar: „Contactați-ne!”. Obligațiunile pot fi încasate până în anul 2032, ceea ce înseamnă că familia De Martino mai are timp să revendice averea.

Un român întors în țară a acceptat invitația de a merge la o nuntă, însă mirii se pare că au trăit un adevărat șoc atunci când au văzut ce cadou le-a lăsat invitatul.

„Am fost recent la o nunta (prima nunta din viata mea in Ro) si am aflat lasat 100 de lei darul de nunta in plic, iar acum am aflat ca mirii au inceput sa ma vorbeasca stanga, dreapta pentru ca am lasat 100 de lei si ca “se iese in paguba cu mine si sa se aiba grija”.

Eu la nuntile la care am fost in afara nu prea se dadea dar deloc, maxim ceva simbolic, iar bani doar cei ff apropiati, in rest se mai punea la dispozitie un cont bancar al mirilor in care se trimit sume gen 10-20€. Tin sa mentionez ca vorbim dr tari cu o putere de cumparare net superioară fata de Ro.

Am aflat cu stupoare ca aici se da 400-500€ de cuplu, adica cat un salariu minim. De unde pana unde sumele astea la nunti? eu mai am o nunta in octombrie si oscilez in a lasa tot 10-20 € sau sa nu ma duc deloc”, a fost confesiunea făcută de bărbat pe Reddit, potrivit Libertatea.

„Așa pe aici”, „ Rege, tu ai facut asta ca sa te asiguri ca nu te mai invita nimeni la nunta, ever”, „Pai aici ești invitat că să își scoată banii, nu de plăcere . Strici piața. Crezi că aia fac nuntă așa de nebuni?”, au fost doar câteva dintre cele peste nouă sute de comentarii lăsate de internauți la mesaj.

„Salut. Putem pune de o colaborare? As vrea sa te trimit in locul meu la niste nunti unde sunt invitat. Dau eu aia 100 + spaga ta, sa fie bine pentru amandoi”, a fost propunerea făcută de un român în glumă, semn că s-a săturat de mers la nunți.