Antena Căutare
Home News Inedit Ce avere a găsit un om într-un dulap cumpărat cu 200 de euro. Surpriza a fost una mare

Ce avere a găsit un om într-un dulap cumpărat cu 200 de euro. Surpriza a fost una mare

Un tânăr italian a avut parte de o surpriză demnă de un film, după ce a cumpărat un dulap vechi cu doar 200 de euro de pe internet.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 13 August 2025, 13:51 | Actualizat Miercuri, 13 August 2025, 16:08
Ce avere a găsit un om într-un dulap cumpărat cu 200 de euro. Surpriza a fost una mare | Shutterstock

Fără să bănuiască, piesa de mobilier ascundea în spatele unui fund fals o adevărată comoară: obligațiuni poștale purtătoare de dobândă, emise între 1992 și 1994, în valoare inițială de 18 milioane de lire italiene.

Ce avere a găsit un om într-un dulap cumpărat cu 200 de euro. Surpriza a fost una mare

Descoperirea a fost făcută de Benzoni, proprietarul noului dulap, care l-a lăsat aproape un an nefolosit în casa sa de la țară. Când a decis să-l restaureze, a găsit pachetul cu documentele vechi. „La început am vrut să arunc hârtiile”, a povestit el, „dar un prieten consilier financiar m-a convins să nu o fac”.

Citește și: Avertisment pentru toți părinții care cumpără păpuși Labubu! Pot pune viața în pericol. Detaliul pe care trebuie să îl verifici

Articolul continuă după reclamă

Pe obligațiuni apar numele lui Carlo și Francesca De Martino, născuți în 1907 și 1911. Potrivit legii italiene, doar proprietarul sau moștenitorii pot încasa suma, iar autoritățile au pornit deja în căutarea familiei, potrivit libertatea.ro.

Benzoni a angajat un avocat și a predat documentele carabinierilor din Lodi. Legea prevede că cel care găsește bunuri pierdute are dreptul la 10% din valoarea acestora, ceea ce înseamnă că, dacă moștenitorii vor fi găsiți, tânărul ar putea primi aproape 19.000 de euro.

Potrivit cotidianului Blic din Serbia, parte a Ringier Media International, pe documente apar indicii despre posibili moștenitori din diverse localități din Lombardia. Apelul autorităților este clar: „Contactați-ne!”. Obligațiunile pot fi încasate până în anul 2032, ceea ce înseamnă că familia De Martino mai are timp să revendice averea.

Un român care s-a întors recent în țară a fost invitat la o nuntă și omul a acceptat. Totuși, când au deschis plicul cu darul, mirii s-au blocat

Un român întors în țară a acceptat invitația de a merge la o nuntă, însă mirii se pare că au trăit un adevărat șoc atunci când au văzut ce cadou le-a lăsat invitatul.

„Am fost recent la o nunta (prima nunta din viata mea in Ro) si am aflat lasat 100 de lei darul de nunta in plic, iar acum am aflat ca mirii au inceput sa ma vorbeasca stanga, dreapta pentru ca am lasat 100 de lei si ca “se iese in paguba cu mine si sa se aiba grija”.

Citește și: Suzeta pentru adulți care reduce stresul și anxietatea uimește internetul. Cât costă un astfel de produs

Eu la nuntile la care am fost in afara nu prea se dadea dar deloc, maxim ceva simbolic, iar bani doar cei ff apropiati, in rest se mai punea la dispozitie un cont bancar al mirilor in care se trimit sume gen 10-20€. Tin sa mentionez ca vorbim dr tari cu o putere de cumparare net superioară fata de Ro.

Am aflat cu stupoare ca aici se da 400-500€ de cuplu, adica cat un salariu minim. De unde pana unde sumele astea la nunti? eu mai am o nunta in octombrie si oscilez in a lasa tot 10-20 € sau sa nu ma duc deloc”, a fost confesiunea făcută de bărbat pe Reddit, potrivit Libertatea.

„Așa pe aici”, „ Rege, tu ai facut asta ca sa te asiguri ca nu te mai invita nimeni la nunta, ever”, „Pai aici ești invitat că să își scoată banii, nu de plăcere . Strici piața. Crezi că aia fac nuntă așa de nebuni?”, au fost doar câteva dintre cele peste nouă sute de comentarii lăsate de internauți la mesaj.

„Salut. Putem pune de o colaborare? As vrea sa te trimit in locul meu la niste nunti unde sunt invitat. Dau eu aia 100 + spaga ta, sa fie bine pentru amandoi”, a fost propunerea făcută de un român în glumă, semn că s-a săturat de mers la nunți.

Avertisment pentru toți părinții care cumpără păpuși Labubu! Pot pune viața în pericol. Detaliul pe care trebuie să îl v... Ultima „paradă a planetelor” din 2025 are loc în luna august. Când o poți admira pe cer...
Înapoi la Homepage
AS.ro Milionarul român cu trei pensii a dat cărţile pe faţă! Ce salariu are, de fapt, Gino Iorgulescu. A spulberat misterul Milionarul român cu trei pensii a dat cărţile pe faţă! Ce salariu are, de fapt, Gino Iorgulescu. A spulberat misterul
Observatornews.ro Deținutul de la Mărgineni ar fi evadat pentru că soția lui ar fi avut o relație cu fostul coleg de celulă Deținutul de la Mărgineni ar fi evadat pentru că soția lui ar fi avut o relație cu fostul coleg de celulă

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Cea mai frumoasă poveste de dragoste a verii e disponibilă în AntenaPLAY! Vezi primele episoade din serialul "Dacă iubești"
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Cea mai frumoasă poveste de dragoste a verii e disponibilă în AntenaPLAY! Vezi primele episoade din serialul "Dacă iubești"
Comentarii


Videoclipul zilei
Insula Iubirii | Cel mai fierbinte show al verii se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 2. Cele mai impresionante momente trăite de Marius Damian
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 2. Cele mai impresionante momente trăite de Marius Damian Miercuri, 13.08.2025, 00:23
Mireasa sezonul 12, 12 august 2025. Ce divergențe stârnea subiectul despre copii între concurenți Mireasa sezonul 12, 12 august 2025. Ce divergențe stârnea subiectul despre copii între concurenți Marti, 12.08.2025, 16:07 Insula iubirii Sezonul 9, 12 august 2025. Teodor Costache, vizită nocturnă în camera Ellei Vișan! Insula iubirii Sezonul 9, 12 august 2025. Teodor Costache, vizită nocturnă în camera Ellei Vișan! Marti, 12.08.2025, 22:47 Insula iubirii Sezonul 9, 12 august 2025. Marian Grozavu s-a destăinuit ispitei Teodora Racoș: Nu concep ca cineva să o atingă Insula iubirii Sezonul 9, 12 august 2025. Marian Grozavu s-a destăinuit ispitei Teodora Racoș: Nu concep ca cineva să o atingă Marti, 12.08.2025, 22:00
Mai multe
Citește și
Avertisment pentru toți părinții care cumpără păpuși Labubu! Pot pune viața în pericol. Detaliul pe care trebuie să îl verifici
Avertisment pentru toți părinții care cumpără păpuși Labubu! Pot pune viața în pericol. Detaliul pe care...
Cum să alegi între varza kale și spanac. Beneficii, recomandări și contraindicații
Cum să alegi între varza kale și spanac. Beneficii, recomandări și contraindicații Catine.ro
Cum ar arăta o iarnă nucleară, potrivit experților. Miliarde de oameni ar suferi timp de ani de zile
Cum ar arăta o iarnă nucleară, potrivit experților. Miliarde de oameni ar suferi timp de ani de zile
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece Libertatea.ro
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la Kremlin și îl umilește pe liderul american. Dezvăluiri de ultimă oră
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o... Elle
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele declarații! A izbucnit în lacrimi și regretă amarnic: ”Nu am gândit”
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de cartofi cu ouă fierte și ceapă roșie murată
Salată de cartofi cu ouă fierte și ceapă roșie murată HelloTaste.ro
Șeful OpenAI spune că se teme de GPT-5, pe care chiar el l-a creat, și l-a comparat cu Proiectul Manhattan
Șeful OpenAI spune că se teme de GPT-5, pe care chiar el l-a creat, și l-a comparat cu Proiectul Manhattan Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari”
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari” Jurnalul
Horoscop septembrie 2025. Recolta destinului. Culegem tot ce am semănat în ultimele luni și începem o nouă etapă
Horoscop septembrie 2025. Recolta destinului. Culegem tot ce am semănat în ultimele luni și începem o nouă etapă Kudika
Multe persoane folosesc maşina de spălat vase greşit. Anumite obiecte nu au ce căuta în ea, inclusiv lingurile din lemn
Multe persoane folosesc maşina de spălat vase greşit. Anumite obiecte nu au ce căuta în ea, inclusiv lingurile... Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
BAC 2025 sesiunea de toamnă. Subiecte la Limba şi literatura română
BAC 2025 sesiunea de toamnă. Subiecte la Limba şi literatura română Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie ProSport
Povestea femeii care a MURIT pentru 3 minute: Medicii nu-mi dădeau nicio șansă, dar îngerii mi-au schimbat destinul
Povestea femeii care a MURIT pentru 3 minute: Medicii nu-mi dădeau nicio șansă, dar îngerii mi-au schimbat destinul Gandul
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Halsey a fost criticată dur pentru o postare indecentă. Reacțiile fanilor: „Prima imagine ar trebui să fie ilegală”
Halsey a fost criticată dur pentru o postare indecentă. Reacțiile fanilor: „Prima imagine ar trebui să fie... ZUTV
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale UseIT
Cheesecake cu jeleu de caise. Un desert delicios și spectaculos
Cheesecake cu jeleu de caise. Un desert delicios și spectaculos Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x