Cea mai mare pânză de păianjen descoperită vreodată. Cum arată structura în care trăiesc peste 111.000 de arahnide

Experții au descoperit cea mai mare pânză de păianjen identificată până acum ce ar include peste 111.000 de arahnide.

Cea mai mare pânză de păianjen descoperită vreodată se află într-o peșteră în care nu poate ajunge soarele.

Se pare că pânza se află într-o peșteră de la granița dintre Albania și Grecia, scrie Live Science.

Colonia „extraordinară” se află într-o zonă a peșterii în care e întuneric constant.

Descoperirea a fost detaliată într-un studiu publicat în jurnalul Subterranean Biology.

Cea mai mare pânză de păianjen descoperită vreodată

Cea mai mare pânză de păianjen descoperită vreodată se întinde pe o suprafață de 106 metri pătrați de-a lungul peretelui unui pasaj îngust, cu tavan jos, aproape de intrarea în peșteră. E o țesătură alcătuită din mii de pânze individuale, în formă de pâlnie, susțin cercetătorii.

Aceasta e prima dovadă de comportament colonial la 2 specii comune de păianjeni. Probabil reprezintă cea mai mare pânză de păianjen din lume, a declarat autorul principal al studiului, Istvan Urak, profesor asociat de biologie la Universitatea Sapientia din Transilvania, România.

„Lumea naturală încă ne rezervă nenumărate surprize,” a declarat Urak. „Dacă aș încerca să exprim în cuvinte toate emoțiile care m-au cuprins când am văzut pânza, aș sublinia admirația, respectul și recunoștința. Trebuie să trăiești experiența ca să înțelegi cu adevărat ce simți.”

Pânza de păianjeni se află în Peștera Sulfuroasă. Aceasta e o cavernă săpată de acid sulfuric format prin oxidarea hidrogenului sulfurat din apa subterană.

Deși cercetătorii au dezvăluit informații despre colonia de păianjeni din Peștera Sulfuroasă, ei nu au fost primii care au văzut uriașa pânză. Speologi ai Societății Speologice Cehe au descoperit-o în 2022, în timpul unei expediții în Canionul Vromoner. O echipă de oameni de știință a vizitat apoi peștera în 2024. Experții au colectat exemplare din pânză, pe care Urak le-a analizat înainte de a merge el însuși într-o expediție în Peștera Sulfuroasă.

Analiza a dezvăluit că 2 specii de păianjeni trăiesc în colonie. Acestea sunt Tegenaria domestica, cunoscută ca „păianjenul de casă” sau „țesătorul de pâlnii din hambare”, și Prinerigone vagans.

Pânza conține peste 111.000 de păianjeni

În vizita lor în peșteră, Urak și colegii săi au estimat că existau aproximativ 69.000 de exemplare de T. domestica și peste 42.000 de exemplare de P. vagans. Analizele ADN pentru noul studiu au confirmat, de asemenea, că acestea sunt speciile dominante în colonie, a spus Urak.

Colonia de păianjeni din Peștera Sulfuroasă e una dintre cele mai mari documentate vreodată. Aceste specii nu au fost observate anterior cu astfel de comportamente de cooperare, a spus Urak.

T. domestica și P. vagans sunt specii răspândite în apropierea locuințelor umane. Însă această colonie e „un caz unic în care 2 specii coabitează în cadrul aceleiași structuri de pânză, în numere atât de mari”.

În mod obișnuit, cercetătorii s-ar fi așteptat ca păianjenii din genul Tegenaria să vâneze P. vagans. Dar lipsa luminii din peșteră ar putea afecta vederea păianjenilor, potrivit studiului.

În schimb, păianjenii se hrănesc cu musculițe neînțepătoare care, la rândul lor, se hrănesc cu biofilme microbiene albe. Acestea sunt secreții vâscoase care protejează microorganismele împotriva amenințărilor din mediul lor și sunt produse de bacteriile oxidante de sulf din peșteră.

Un pârâu bogat în sulf, alimentat de izvoare naturale, traversează Peștera Sulfuroasă. Ceea ce umple cavitatea cu hidrogen sulfurat și permite supraviețuirea microbilor, musculițelor și prădătorilor lor, au scris cercetătorii în studiu.