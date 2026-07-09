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Cel mai rapid păianjen din lume. Se mișcă mai repede decât un om

În cadrul unui experiment recent, experții au descoperit care e cel mai rapid păianjen din lume, ce poate alerga mai repede decât un om.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 09 Iulie 2026, 14:36 | Actualizat Joi, 09 Iulie 2026, 14:39
Experții au dezvăluit cum reușește viețuitoarea să atingă viteza impresionantă | Shutterstock
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Viteza de alergare a unei specii poate oferi indicii despre comportamentul, strategiile de vânătoare, anatomia și fiziologia sa.

Pentru a determina viteza unora dintre cei mai cunoscuți păianjeni, experții au creat un experiment inedit, scrie IFL Science.

Deși mulți oameni se tem de păianjeni și arahnofobia e una dintre cele mai comune fobii, aceste viețuitoare joacă un rol important în ecosistem.

Păianjenii consumă o cantitate impresionantă de dăunători, ce protejează culturi și chiar și locuințe din întreaga lume.

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Cel mai rapid păianjen din lume

Pentru a studia un grup atât de divers precum păianjenii, experții au avut nevoie de foarte multe exemplare. Era esențial ca participanții să reprezinte „întregul arbore evolutiv al păianjenilor”, a declarat coautorul studiului, Jonas Wolff.

Studiul a fost realizat în colaborare între Universitatea din Greifswald, Germania, și Imperial College London. Potrivit lui Wolff, primul autor, Shreyas Kuchibhotla, a realizat cea mai mare parte a experimentelor.

Pe teren, echipele au reușit să captureze reprezentanți ai 258 de specii diferite de păianjeni. Aceștia variau de la exemplare foarte mici până la unii uriași, despre care cercetătorii au presupus că ar putea atinge un plafon al vitezei din cauza limitărilor fizice impuse de dimensiunile lor.

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„Principala provocare nu a fost să-i facem să alerge, nici să înregistrăm sau să analizăm alergările, ci să adunăm diversitatea de specii pe care ne-o doream,” a explicat Wolff. Totuși, asta nu înseamnă că organizarea unei curse de păianjeni e lipsită de dificultăți.

„Din punct de vedere practic, păianjenii care erau atât foarte rapizi, cât și capabili să se cațere pe suprafețe netede (de exemplu, păianjenii vânători și păianjenii-zebră), reușeau uneori să evadeze și trebuia să-i prindem din nou în laborator,” a dezvăluit expertul.

Imaginile surprinse de cercetători îi arată pe păianjeni alergând cu viteză pe o foaie de hârtie. Aceste date au fost apoi combinate cu rezultate din studii anterioare pentru a extinde numărul speciilor analizate.

Ce păianjen poate alerga mai repede decât un om

Dintre toate exemplarele înregistrate, un câștigător s-a detașat clar. Cel mai rapid păianjen a fost un păianjen vânător (Heteropoda cervina/jugulans), care a atins impresionanta viteză de 3.59 metri pe secundă, adică aproximativ 13 km/h. E considerabil mai rapid decât viteza medie de jogging a unui om, de aproximativ 10 km/h.

„Această specie fusese înregistrată într-un studiu anterior realizat de laboratorul lui Christoffer Clemente de la Universitatea Sunshine Coast din Australia,” a spus Wolff. „Abia atunci când am comparat-o cu toate celelalte specii am realizat că acest păianjen vânător australian e cel mai rapid păianjen măsurat vreodată, în termeni absoluți.”

Cercetătorii cred că viteza sa se datorează picioarelor foarte lungi și puternice. Totuși, evoluția păianjenilor arată că există mai multe modalități de a deveni rapid.

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După ce au ajustat rezultatele în funcție de dimensiunea corpului, un alt campion a ieșit în evidență, un păianjen goblin (familia Oonopidae). Deși e minuscul, acesta compensează printr-o frecvență extrem de ridicată a pașilor, pe care o folosește pentru a-și urmări prada.

„Dacă aceste 2 specii au atins deja limita biomecanică sau fiziologică va trebui verificat în studii viitoare,” spune Wolff. „Cel puțin în cazul păianjenului vânător, se pare că se află într-un punct optim. Beneficiază de anvergura mare a picioarelor fără a fi încă limitat de masa corporală, așa cum se întâmplă în cazul tarantulelor mai grele.”

„Totuși, există specii și mai mari de păianjeni vânători, precum uriașul Heteropoda maxima din peșterile din Laos, la care nu am avut acces în cadrul acestui studiu,” a continuat expertul.

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