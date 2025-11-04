China a rezolvat „o problemă veche de 1 secol” cu un nou cip. E de 1.000 de ori mai rapid decât procesoarele Nvidia

Antena Căutare
China a rezolvat „o problemă veche de 1 secol” cu un nou cip, care ar fi de 1.000 de ori mai rapid decât unitățile de procesoare grafice Nvidia.

Publicat: Marti, 04 Noiembrie 2025, 14:15 | Actualizat Marti, 04 Noiembrie 2025, 14:17
China a dezvoltat un cip analogic mai rapid decât cele mai performante procesoare | Shutterstock

China a rezolvat „o problemă veche de 1 secol” cu un nou cip analogic. Ceea ce înseamnă că realizează calcule pe propriile circuite fizice în locul sistemului binar de 1 și 0 folosit de procesoarele digitale standard.

Mai mult, cercetătorii care l-au dezvoltat susțin că cipul e mai rapid decât cele mai performante decât GPU-urile de top Nvidia și AMD, scrie Live Science.

Cipul a fost detaliat într-un studiu publicat în jurnalul Nature Electronics.

Studiul a fost realizat de experți din cadrul Universității Peking.

China a rezolvat „o problemă veche de 1 secol” cu un nou cip care ar rezolva 2 limitări ale cipurilor digitale. Potrivit experților, cipul rezolvă limitările legate de energie în domenii precum AI și comunicațiile 6G.

Dar rezolvă și „problema veche de un secol” a preciziei scăzute și a lipsei de practică care a împiedicat dezvoltarea calculului analogic, susțin experții.

Atunci când a fost testat cu probleme complexe de comunicație, precum cele folosite în sistemele MIMO, cipul a avut o precizie echivalentă cu cea a procesoarelor digitale standard. În plus, a consumat și de aproximativ 100 de ori mai puțină energie.

După unele ajustări, cercetătorii au declarat că dispozitivul a depășit performanțele celor mai puternice GPU-uri, precum Nvidia H100 și AMD Vega 20, de până la 1.000 de ori.

Ambele cipuri digitale sunt utilizate în antrenarea modelelor de AI. Nvidia H100 e versiunea mai nouă a plăcilor grafice A100, folosite de OpenAI pentru a antrena ChatGPT.

Cum a fost creat cipul analogic

Noul dispozitiv e construit din matrici de celule de memorie cu acces aleatoriu rezistiv (RRAM). Acestea stochează și procesează datele prin ajustarea gradului de conductivitate electrică a fiecărei celule.

Spre deosebire de procesoarele digitale, designul analog procesează informația ca fluxuri continue de curenți electrici prin rețeaua de celule RRAM. Prin procesarea directă a datelor în interiorul propriului hardware, cipul evită sarcina de a transfera informațiile între procesor și o sursă de memorie externă, care e intensă din punct de vedere energetic.

„Odată cu creșterea aplicațiilor care utilizează volume uriașe de date, se creează o provocare pentru calculatoarele digitale. În special deoarece miniaturizarea tradițională a dispozitivelor devine tot mai dificilă,” au spus cercetătorii.

„Testele arată că abordarea noastră de calcul analogic ar putea oferi un randament de 1.000 de ori mai mare și o eficiență energetică de 100 de ori mai bună decât procesoarele digitale de ultimă generație, la aceeași precizie,” au continuat experții.

Calculul analogic nu este o invenție nouă. Mecanismul de la Antikythera, descoperit în largul coastelor Greciei în 1901, ar fi fost construit acum mai bine de 2.000 de ani.

Totuși, în cea mai mare parte a erei moderne, tehnologia analogică a fost considerată o alternativă mai puțin eficientă la procesoarele digitale. Sistemele analogice se bazează pe semnale fizice continue, precum tensiunea sau curentul electric. Acestea sunt mult mai dificil de controlat cu precizie decât cele 2 stări stabile (1 și 0) ale calculatoarelor digitale.

