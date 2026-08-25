Cornelia Mihail face senzație cu Trabantul pe străzi, la 82 de ani! Ce nume inedit are mașina și care e povestea femeii

O bucureșteancă face senzație ori de câte ori iese cu Trabantul pe străzile orașului aglomerat. Descoperă incredibila poveste a Corneliei Mihail, în vârstă de 82 de ani.

Se spune că vârsta nu e dată de cifra din buletin, ci de modul în care un om se simte din punct de vedere sufletește. O dovadă clară în acest sens este chiar Cornelia Mihail, o femeie care, în ciuda faptului că are vârsta de 82 de ani, conduce un Trabant pe străzile din București. Doamna este o adevărată apariție și reușește mereu să impresioneze nu doar cu bijuteria de mașină pe care o are, ci și cu povestea sa de viață. Descoperă în rândurile de mai jos cine este Cornelia Mihail și ce a dezvăluit despre Trabantul său.

Cornelia Mihail face senzație când iese cu Trabantul pe străzi, la 82 de ani! Ce nume are mașina și care e povestea femeii

Trabantul are și un nume. Îl cheamă FOC, iar numărul 44 de pe plăcuța de înmatriculare este anul nașterii femeii. Acesta este al treilea Trabant deținut de femeie de-a lungul timpului.

Pasiunea sa pentru această marcă inconfundabilă de mașini a ajutat-o să își cunoască soțul, în cadrul unui grup de trabantiști. Cei doi s-au înțeles bine, s-au căsătorit și au decis să meargă la nuntă tot cu Trabantul, ca să arate tuturor ce i-a legat încă de la început, pe lângă iubire. Timpul au trecut și cei doi au reușit să ajungă chiar și până la Paris cu un Trabant. Și fiindcă pasiunea doamnei este atât de mare, aceasta a decis să fondeze un club al femeilor cu Trabant.

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Anii au trecut și Clubul Trabantistelor a devenit tot mai mic, însă Cornelia Mihail nu se lasă. Aceasta merge la evenimente și nu ratează nicio ocazie ca să se bucure de o plimbare cu „FOC” pe străzile Bucureștiului. Un detaliu savuros ce i-a surprins pe mulți este faptul că doamna Cornelia a ales să poarte în filmare o bluză cu flăcări, asortată de minune cu Trabantul „FOC”.

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Elegantă, aranjată și cu un șarm aparte, venit și șlefuit în alte vremuri, doamna fascinează nu doar cu mașina sa specială, ci și cu apariția în sine. Își iubește Trabantul vechi de 40 de ani și a demonstrat că nimic nu este imposibil atunci când îți dorești cu adevărat (nici măcar să ajungi cu un Trabant la Paris).

Așa cum era de așteptat, imaginile au făcut senzație pe pagina de Instagram Atlasul_frumuseții și nu puțini au fost cei care au admirat-o și i-au transmis complimente doamnei Cornelia Mihail, doamna cu Trabantul din București: „Minunată!❤️💐”, „Ce mult imi doresc sa o cunosc 🥰♥️”, „Absolut minunata!🤍🐞”, „Superb. Efectiv superb!!🥹🥹❤️❤️”, „O "Trabantista" superba❤️🔥”, „Ce doamnă elegantă și ce mașinuță frumoasă 😍👏❤️”, „Supertare dna Cornelia👏👏👏👏👏👏🔥🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️ As vrea sa vad mai multe doamne in etate cu acelasi curaj pentru aventura cum e dna Cornelia...!🙌🙌🙌🙌🙌❤️❤️❤️BRAVO DNA CORNELIA !🙌🙌🙌🙌🙌”, „Eu când o sa fiu mare vreau sa devin Doamna Cornelia 🔥”.