Cum poate AI să prezică dezastrele naturale mai bine decât oamenii. Tehnologia poate salva mii de vieți

Experții au dezvăluit cum poate AI să prezică dezastrele naturale mai bine decât oamenii, chiar și atunci când au acces la alte tipuri de tehnologie.

Alunecările de teren și avalanșele duc la mii de decese în fiecare an, dincolo de distrugerile de miliarde de dolari pe care le cauzează.

Acum, experții cred că pot prezice astfel de incidente cu ajutorul inteligenței artificiale, scrie BBC News.

În Nepal, AI deja a identificat o zonă instabilă extinsă, chiar sub un sat care e în pericol din cauza viitoarei alunecări de teren.

Chiar dacă alunecările de teren par bruște, se pare că există factori care pot ajuta AI să le prezică.

Cum poate AI să prezică dezastrele naturale mai bine decât oamenii

Imaginile realizate cu radar cu ajutorul sateliților pot dezvălui semne altfel invizibile ale mișcării solului cu zile, săptămâni sau chiar ani înainte de prăbușire. Granulele de pământ încep să se separe subtil unele de altele. Transformarea poate să pară invizibilă ochiului liber pe o durată atât de lungă, dar AI o poate detecta.

Citește și: Fenomenul „Godzilla” care poate afecta întreaga lume în 2026. Ce fenomen îngrijorează experții

Alunecările de teren devin tot mai frecvente. Parțial din cauza schimbărilor climatice, dar și din cauza activităților umane directe, precum construcțiile și exploatările miniere. În SUA, acestea ucid între 25 și 50 de persoane anual și provoacă pagube de miliarde de dolari.

La nivel global, fac mii de victime în fiecare an. Prezicerea momentului și locului în care vor avea loc e extrem de dificilă. Însă progresele în inteligența artificială fac acest lucru posibil. Ajută geologii să identifice mii de versanți din întreaga lume cu risc ridicat de alunecare.

Deși aceste zone pot fi monitorizate cu ajutorul sateliților sau al senzorilor de la sol, observarea unor suprafețe mari generează cantități uriașe de date. Analiza manuală ar fi „dincolo de capacitățile umane”, susțin experții.

AI poate prezice alunecările de teren și avalanșele

În Nepal, obținerea datelor care au scos la iveală potențialul unei alunecări de teren a fost, în parte, o chestiune de noroc. Ele provin de la un satelit european numit Sentinel-1, care trimite unde radar către sol pentru a cartografia terenul în detaliu. Sentinel-1 a survolat acea parte a Nepalului într-un mod ideal.

Cele mai recente imagini datează din ianuarie 2025 și, din fericire, nu a avut loc nicio alunecare de atunci. Însă informațiile și analiza realizată de AI le-au oferit cercetătorilor ocazia de a avertiza localnicii, de a lucra cu ei pentru monitorizarea situației la nivel local și de a planifica rute de evacuare sau puncte de adunare.

Acesta nu este singurul loc unde AI ajută la identificarea comunităților aflate în pericol iminent.

De exemplu, cercetători din Marea Britanie folosesc algoritmi AI pentru a analiza imagini radar Sentinel-1 și a studia 300.000 de versanți din Marea Britanie. Au descoperit că 3.000 dintre aceștia sunt în mișcare.

„Vorbim despre milimetri pe an, ceva ce nu poți observa cu ochiul liber,” a declarat Alessandro Novellino, geolog la British Geological Survey. Totuși, aceste mișcări mici pot indica o alunecare majoră în viitor. Chiar și fără un dezastru, mișcările pot afecta 14.000 de kilometri de drumuri și 360 de kilometri de cale ferată.

Analiza realizată de oameni ar dura luni sau ani, în timp ce sistemele de machine learning o pot face în câteva ore.

Citește și: Experții avertizează că un tsunami ar putea avea loc în Marea Mediterană. Ce țară va fi grav afectată

Acțiunea rapidă e importantă și în cazul avalanșelor. În această iarnă, peste 100 de persoane au murit în Alpi, iar 9 schiori au murit în California.

Un grup de cercetători a folosit camere din Alpi pentru a antrena un sistem AI să detecteze avalanșe. Au folosit aproximativ 4.000 de imagini etichetate manual. Sistemul poate semnala avalanșe, dar încă produce erori, confundând uneori stânci cu zăpadă topită.

Astfel de instrumente ar putea deveni esențiale pe măsură ce schimbările climatice destabilizează ghețarii și versanții.