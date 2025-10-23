NASA ar fi lansat unelte de apărare planetară din cauza obiectului interstelar. Detaliul care a neliniștit experții

Antena Căutare
Potrivit unui nou raport, NASA ar fi lansat unelte de apărare planetară din cauza obiectului interstelar 3I/ATLAS, care a avut un comportament neașteptat, pe care experții nu îl pot explica momentan.

Publicat: Joi, 23 Octombrie 2025, 14:43 | Actualizat Joi, 23 Octombrie 2025, 14:45
Obiectul interstelar continuă să uimească experții | Shutterstock

Cum 3I/ATLAS a dat dovadă de un comportament neobișnuit, NASA ar fi lansat unelte de apărare planetară din cauza obiectului interstelar.

Încă de când a fost detectată, cometa a ridicat numeroase semne de întrebare privind originea sa, scrie Daily Mail.

Cometa a fost adăugată recent pe lista de pericole creată de International Asteroid Warning Network (IAWN).

IAWN lucrează cu numeroase instituții mondiale pentru a detecta obiectele apropiate Pământului, pentru a descoperi potențiale pericole.

Oficialii IAWN au recunoscut săptămâna aceasta că obiectul interstelar implică „provocări unice” în ceea ce privește prezicerea traiectoriei sale. Ca urmare, au decis să includă 3I/ATLAS în Campania de Astrometrie a Cometelor. Astfel, NASA ar fi lansat unelte de apărare planetară din cauza obiectului interstelar.

Obiectul a prezentat mai multe caracteristici neobișnuite care contrazic comportamentul tipic al cometelor. Are inclusiv o coadă inversă, adică un jet de particule care se îndreaptă spre Soare, nu în direcția opusă.

Potrivit comunicatului, experții vor derula un exercițiu special de antrenament în perioada 27 noiembrie 2025 - 27 ianuarie 2026.

Telescoapele și sistemele de urmărire din întreaga lume se vor concentra asupra 3I/ATLAS pentru a perfecționa metodele de determinare precisă a poziției sale pe cer.

IAWN lucrează împreună cu alte organizații, precum Agenția Spațială Europeană, într-un efort comun de a proteja Pământul de asteroizi și comete din apropiere.

Campania globală de observare va începe la sfârșitul lui noiembrie. Acum, 3I/ATLAS se află la doar câteva zile distanță de momentul apropierii maxime de Soare. După aceea, va dispărea din câmpul vizual.

Avi Loeb, expert în cadrul Harvard, a teoretizat că această „manevră șocantă” e un semn distinctiv al unei nave spațiale care folosește gravitația unei stele mari pentru a-și schimba viteza și direcția.

Înainte de comportamentul său ciudat din apropierea Soarelui, 3I/ATLAS era programat să treacă cel mai aproape de Pământ în decembrie. Dar unele persoane susțin că activarea sistemului planetar de avertizare dovedește că oficialii guvernamentali se tem că nu este o cometă. Aceasta este, însă, o teorie a conspirației în acest moment.

Cometa 3I/ATLAS se apropie de Soare

Loeb a explicat că, în spațiu, cel mai bun moment pentru a accelera sau încetini o navă este atunci când se află cel mai aproape de un obiect masiv, deoarece pornirea motorului în acel punct produce cea mai mare schimbare de viteză. Acesta e un fenomen cunoscut sub numele de efectul Oberth.

3I/ATLAS va atinge cea mai bună fereastră pentru o manevră Oberth peste o săptămână. Atunci se va apropia la aproximativ 203 milioane de kilometri de Soare.

Astronomii au concluzionat că 3I/ATLAS ar putea fi uriaș, cu un diametru de peste 45 de kilometri.

„Dacă 3I/ATLAS este o navă-mamă masivă, probabil va continua pe traiectoria sa gravitațională originală și va părăsi în cele din urmă Sistemul Solar,” a scris Loeb într-o postare pe blog.

Profesorul a sugerat anterior că 3I/ATLAS ar putea fi o navă cu propulsie nucleară, după ce telescopul spațial Hubble a surprins o imagine care părea să arate că obiectul își generează propria lumină în această vară.

În timpul apropierii maxime de Marte din 3 octombrie, sondele spațiale au trimis imagini care păreau să indice că 3I/ATLAS este un obiect cilindric uriaș acoperit cu nichel, ceea ce explică strălucirea sa verzuie.

