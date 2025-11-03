De ce nu trebuie să porți o geacă în timp ce conduci. Experții au dezvăluit detaliul cunoscut de puțini șoferi

Antena Căutare
Experții au dezvăluit de ce nu trebuie să porți o geacă în timp ce conduci, un sfat pe care l-au auzit puțini șoferi până acum.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 03 Noiembrie 2025, 16:04 | Actualizat Luni, 03 Noiembrie 2025, 16:06
Experții recomandă să nu porți o geacă sau palton cât timp conduci | Shutterstock

Pe măsură ce se apropie iarna, șoferii se pregătesc pentru schimbările de sezon. Dar dincolo de pregătirea mașinii pentru drumurile înghețate, experții atrag atenția și asupra unor detalii care țin de interiorul vehiculului.

În sezonul rece, poate fi tentant să pornești căldura la maxim în mașină atunci când te urci în ea, pentru a combate frigul. Dar experții susțin că aceasta nu e cea mai bună idee, scrie Daily Mail.

Dincolo de faptul că aceștia au dezvăluit care e temperatura ideală în mașină, au vorbit și despre faptul că nu trebuie să porți o geacă sau un palton în timp ce conduci.

Dar puțini șoferi știu de ce trebuie să evite acest lucru.

De ce nu trebuie să porți o geacă în timp ce conduci

Experții avertizează că ar trebui să îți dai întotdeauna jos paltoanele groase înainte de a conduce. Altfel, există riscul să primești amendă dacă îți dai jos centura în timp ce conduci, pentru a-ți da jos geaca sau paltonul.

Mai mult, experții au vorbit și despre temperatura ideală din mașină în timpul sezonului rece.

„Undeva între 19°C și 22°C e o temperatură de referință bună din mai multe motive”, a declarat Greg Carter, specialist tehnic.

„Aceasta e o temperatură confortabilă pentru majoritatea oamenilor și va fi similară cu cea din locuința lor,” a continuat expertul. „Nu e suficient de rece încât să ai nevoie de straturi suplimentare, și nici prea cald încât să te facă somnoros.”

Citește și: De ce le place americanilor să conducă mașini automate, dar europenii le preferă pe cele manuale. Detaliul dezvăluit de experți

„Scaunele încălzite sunt o modalitate rapidă și eficientă de a te încălzi în timp ce interiorul mașinii se adaptează,” a continuat expertul.

Sfaturile sale sunt similare cu rezultatele unui studiu realizat anul trecut de Genesis Motors împreună cu AA. În cadrul studiului, experții au întrebat 14.000 de șoferi ce condiții preferă când sunt în mașină.

Temperatura favorită, se pare, este de 22°C. Aceasta e considerată ideală atât pentru confortul șoferului, cât și pentru cel al pasagerilor. Ca urmare, interiorul mașinii are o temperatură confortabilă, așa că șoferii nu au nevoie de geacă, să riște să fie tentați să și-o dea jos în timp ce conduc.

Cum încălzești rapid mașina iarna

Specialiștii au vorbit și despre cele mai bune moduri de a încălzi rapid mașina iarna.

Experți de la Consumer Reports au spus că, atunci când temperaturile scad iarna, e bine să lași mașina să funcționeze timp de 1 minut înainte de a porni la drum.

„Unii șoferi preferă să lase motorul să meargă în gol pentru a încălzi totul complet. Dar cea mai rapidă cale de a încălzi un motor e să conduci,” susțin experții.

„Când conduci mașina, aceasta se va încălzi în doar câteva minute, comparativ cu 15 minute de mers în gol,” au continuat aceștia. De asemenea, experții te sfătuiesc să oprești mai întâi ventilatorul.

„Dacă pornești imediat încălzirea, ventilatorul va sufla doar aer rece în fața ta,” susțin experții. „Pornește încălzirea, dar așteaptă 1 minut sau 2 înainte de a porni ventilatorul pentru a evita aerul înghețat.”

După ce aerul cald începe să iasă, e cel mai bine să îndrepți ventilația către piept, nu către față, pentru a ajuta corpul să se încălzească rapid.

Citește și: Ce se întâmplă dacă bei apă dintr-o sticlă de plastic care s-a încălzit în mașină

„Când te simți confortabil, reglează căldura să vină către picioare. Căldura se ridică, așa că podeaua mașinii se va răci cel mai repede,” au continuat experții.

Un lucru pe care nu trebuie să-l faci niciodată e să încălzești mașina într-un garaj închis, susțin aceștia.

„O mașină care funcționează în gol într-un spațiu închis poate permite acumularea de monoxid de carbon periculos,” au continuat experții. „Acest gaz incolor și inodor te poate otrăvi sau chiar ucide dacă inhalezi prea mult.”

Deși este tentant să intri în mașina rece cu un palton gros de iarnă, dacă ești tentat să îl scoți mai târziu în timp ce conduci și îți desfaci centura, riști o amendă considerabilă. Așa că experții recomandă să apelezi la celelalte trucuri pentru a te încălzi.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Videoclipul zilei
