Antena Căutare
Home News Inedit De ce trăiesc cântăreții mai puțin decât oamenii obișnuiți. Vedetele mor, în medie, cu 4 ani mai devreme

De ce trăiesc cântăreții mai puțin decât oamenii obișnuiți. Vedetele mor, în medie, cu 4 ani mai devreme

Un nou studiu a scos la iveală de ce trăiesc cântăreții mai puțin decât oamenii obișnuiți, cu o diferență medie de aproape 4 ani.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 26 Noiembrie 2025, 17:12 | Actualizat Miercuri, 26 Noiembrie 2025, 17:17
Liam Payne și Amy Winehouse au murit înainte de vârsta de 35 de ani | Getty Images

Potrivit unei noi cercetări, cântăreții trăiesc mai puțin decât oamenii obișnuiți, în medie cu 4 ani. Astfel, se pare că faima vine cu un risc mai ridicat de deces.

Numeroase vedete au decedat mai devreme decât se așteptau mulți, precum Janis Joplin, Whitney Houston și Jimi Hendrix, scrie Daily Mail.

Potrivit experților, faima ar aduce un nivel de „stres psihosocial unic”, care duce la „comportamente de adaptare dăunătoare”.

Printre aceste comportamente se numără și consumul de substanțe ilegale, de exemplu.

Articolul continuă după reclamă

De ce trăiesc cântăreții mai puțin decât oamenii obișnuiți

Cercetătorii de la Universitatea Witten Herdecke din Germania au cercetat de ce trăiesc cântăreții mai puțin decât oamenii obișnuiți.

Experții au comparat riscul de deces în rândul a 648 de cântăreți, jumătate dintre ei celebri și jumătate necunoscuți publicului larg.

Fiecare vedetă a fost corelată cu un omolog mai puțin cunoscut, potrivit pentru anul nașterii, gen, naționalitate, etnie, gen muzical și statut (solist sau membru de trupă).

Citește și: Baza în care sute de persoane înghețate așteaptă să fie înviate. Cum funcționează procesul controversat

Analiza a arătat că un cântăreț „celebru” a murit, în medie, cu 4 ani mai devreme decât echivalentul său non-celebru.

Pericolele care vin odată cu faima sunt atât de pronunțate încât sunt comparabile cu riscurile pentru sănătate ale fumatului, spun cercetătorii.

Studii anterioare au arătat deja că vedetele tind să moară mai devreme decât populația generală.

Câteva exemple cunoscute sunt Amy Winehouse, care a murit la 27 de ani, și Liam Payne de la One Direction, care a decedat anul trecut la 31 de ani.

Alți căntăreți care au murit tineri sunt Ian Curtis, solistul trupei post-punk Joy Division, și Prince, care avea 57 de ani când a murit din cauza unei supradoze accidentale. Până acum nu era clar dacă faima în sine, cerințele industriei muzicale sau stilul de viață asociat cu acest statut contribuie la acest risc crescut.

Pentru studiu, cercetătorii au inclus artiști „activi” între 1950 și 1990 pentru a putea strânge suficiente date despre riscul de deces până la sfârșitul lui decembrie 2023.

Faima afectează sănătatea vedetelor

Ei au descoperit că, în medie, cântăreții celebri au trăit până la 75 de ani, în timp ce omologii lor mai puțin cunoscuți au trăit până la 79.

„Există mai multe mecanisme posibile,” a declarat autoarea Johanna Hepp. „Faima poate crește direct riscul de mortalitate prin expunere publică constantă, presiunea performanței, pierderea intimității și normalizarea unor comportamente de adaptare dăunătoare, precum consumul de substanțe ilegale.”

„E posibil, de asemenea, ca factori de bază, precum temperamentul sau experiențele adverse din copilărie, să contribuie atât la o probabilitate mai mare de a deveni celebru, cât și la un risc crescut de mortalitate timpurie. Ceea ce înseamnă că asocierea nu e pur cauzală,” a continuat experta.

„O a 3-a posibilitate e ca aceste vulnerabilități din viața timpurie să crească probabilitatea de a deveni faimos. Iar apoi faima să amplifice și mai mult aceste riscuri,” a declarat Hepp.

Constatările pot explica de ce atât de mulți cântăreți mor din cauza consumului de alcool sau droguri sau din cauza problemelor asociate cu stresul, inclusiv insuficiență cardiacă.

Citește și: Câte cafele ar trebui să bem zilnic dacă vrem să reducem riscul de stop cardiac

De fapt, faima e „atât de dăunătoare” încât anulează orice beneficiu pentru sănătate asociat de obicei cu bogăția.

Cercetarea a mai arătat că artiștii solo au un risc de mortalitate mai mare decât cei care fac parte dintr-o trupă. Probabil pentru că se confruntă cu mai multă izolare și stres, susțin cercetătorii.

Ce se întâmplă atunci când un fulger lovește un avion, de fapt. Experții au dezvăluit adevărul...
Înapoi la Homepage
AS.ro
Observatornews.ro Momentul în care Nicușor Dan este întrerupt de suveraniști în Parlament: "Ajutați România, nu Ucraina!" Momentul în care Nicușor Dan este întrerupt de suveraniști în Parlament: "Ajutați România, nu Ucraina!"
Descoperire rară la Vidraru, după ce a fost secat barajul: Epava unui vapor dispărut a ieșit la suprafață. Imaginile au ajuns virale Descoperire rară la Vidraru, după ce a fost secat barajul: Epava unui vapor dispărut a ieșit la suprafață. Imaginile au ajuns virale

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Momente intense și limite încălcate. Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Momente intense și limite încălcate. Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi!
Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Amendă rutieră de 130.000 de euro în Europa. Cum a ajuns un șofer să plătească suma record
Amendă rutieră de 130.000 de euro în Europa. Cum a ajuns un șofer să plătească suma record
Adăugarea acestui condiment ar putea îmbunătăți sănătatea intestinală, spun experții în nutriție
Adăugarea acestui condiment ar putea îmbunătăți sănătatea intestinală, spun experții în nutriție Catine.ro
Greșeala care scurtează longevitatea telefonului. Ce nu trebuie să faci niciodată, potrivit experților
Greșeala care scurtează longevitatea telefonului. Ce nu trebuie să faci niciodată, potrivit experților
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Românii, șocați de prețurile din Bulgaria: „ Îi invidiez pe cei care stau în Giurgiu”
Românii, șocați de prețurile din Bulgaria: „ Îi invidiez pe cei care stau în Giurgiu” Libertatea.ro
Diplomații lui Trump au fost păcăliți: S-a aflat cum trepădușul lui Putin, școlit la Harvard, a dat lovitura
Diplomații lui Trump au fost păcăliți: S-a aflat cum trepădușul lui Putin, școlit la Harvard, a dat lovitura Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au stabilit: „Are foarte puțin acces la...”
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au... Elle
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un local din Istanbul
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un... Spynews.ro
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO BZI
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitură de post cu mere cuburi, aromată și plină de bucăți fructate
Prăjitură de post cu mere cuburi, aromată și plină de bucăți fructate HelloTaste.ro
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal Antena3.ro
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață useit
Horoscopul zilei de 24 noiembrie 2025. Vărsătorii vor mai multe de la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 noiembrie 2025. Vărsătorii vor mai multe de la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu... Catine
Dragostea autentică bate la ușă: 3 zodii își găsesc iubirea adevărată până la finalul lui 2025
Dragostea autentică bate la ușă: 3 zodii își găsesc iubirea adevărată până la finalul lui 2025 Jurnalul
25 noiembrie: Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor
25 noiembrie: Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor Kudika
Taxele pe care le plăteşti când vinzi un apartament sau o casă. Acte necesare în 2025
Taxele pe care le plăteşti când vinzi un apartament sau o casă. Acte necesare în 2025 Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
"Salariile nu se taie cu 10%". Reacţia Guvernului despre reducerea cheltuielilor la stat Observator
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate MediCOOL
Tocănița de pui cu vinete și roșii. Rețeta mediteraneană pe care trebuie să o încerci
Tocănița de pui cu vinete și roșii. Rețeta mediteraneană pe care trebuie să o încerci HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Rețetă de maioneză de post de la mănăstirea Chiroiu. Cum o prepară măicuța Alexandra
Rețetă de maioneză de post de la mănăstirea Chiroiu. Cum o prepară măicuța Alexandra Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x