De ce trăiesc cântăreții mai puțin decât oamenii obișnuiți. Vedetele mor, în medie, cu 4 ani mai devreme

Un nou studiu a scos la iveală de ce trăiesc cântăreții mai puțin decât oamenii obișnuiți, cu o diferență medie de aproape 4 ani.

Liam Payne și Amy Winehouse au murit înainte de vârsta de 35 de ani | Getty Images

Potrivit unei noi cercetări, cântăreții trăiesc mai puțin decât oamenii obișnuiți, în medie cu 4 ani. Astfel, se pare că faima vine cu un risc mai ridicat de deces.

Numeroase vedete au decedat mai devreme decât se așteptau mulți, precum Janis Joplin, Whitney Houston și Jimi Hendrix, scrie Daily Mail.

Potrivit experților, faima ar aduce un nivel de „stres psihosocial unic”, care duce la „comportamente de adaptare dăunătoare”.

Printre aceste comportamente se numără și consumul de substanțe ilegale, de exemplu.

De ce trăiesc cântăreții mai puțin decât oamenii obișnuiți

Cercetătorii de la Universitatea Witten Herdecke din Germania au cercetat de ce trăiesc cântăreții mai puțin decât oamenii obișnuiți.

Experții au comparat riscul de deces în rândul a 648 de cântăreți, jumătate dintre ei celebri și jumătate necunoscuți publicului larg.

Fiecare vedetă a fost corelată cu un omolog mai puțin cunoscut, potrivit pentru anul nașterii, gen, naționalitate, etnie, gen muzical și statut (solist sau membru de trupă).

Analiza a arătat că un cântăreț „celebru” a murit, în medie, cu 4 ani mai devreme decât echivalentul său non-celebru.

Pericolele care vin odată cu faima sunt atât de pronunțate încât sunt comparabile cu riscurile pentru sănătate ale fumatului, spun cercetătorii.

Studii anterioare au arătat deja că vedetele tind să moară mai devreme decât populația generală.

Câteva exemple cunoscute sunt Amy Winehouse, care a murit la 27 de ani, și Liam Payne de la One Direction, care a decedat anul trecut la 31 de ani.

Alți căntăreți care au murit tineri sunt Ian Curtis, solistul trupei post-punk Joy Division, și Prince, care avea 57 de ani când a murit din cauza unei supradoze accidentale. Până acum nu era clar dacă faima în sine, cerințele industriei muzicale sau stilul de viață asociat cu acest statut contribuie la acest risc crescut.

Pentru studiu, cercetătorii au inclus artiști „activi” între 1950 și 1990 pentru a putea strânge suficiente date despre riscul de deces până la sfârșitul lui decembrie 2023.

Faima afectează sănătatea vedetelor

Ei au descoperit că, în medie, cântăreții celebri au trăit până la 75 de ani, în timp ce omologii lor mai puțin cunoscuți au trăit până la 79.

„Există mai multe mecanisme posibile,” a declarat autoarea Johanna Hepp. „Faima poate crește direct riscul de mortalitate prin expunere publică constantă, presiunea performanței, pierderea intimității și normalizarea unor comportamente de adaptare dăunătoare, precum consumul de substanțe ilegale.”

„E posibil, de asemenea, ca factori de bază, precum temperamentul sau experiențele adverse din copilărie, să contribuie atât la o probabilitate mai mare de a deveni celebru, cât și la un risc crescut de mortalitate timpurie. Ceea ce înseamnă că asocierea nu e pur cauzală,” a continuat experta.

„O a 3-a posibilitate e ca aceste vulnerabilități din viața timpurie să crească probabilitatea de a deveni faimos. Iar apoi faima să amplifice și mai mult aceste riscuri,” a declarat Hepp.

Constatările pot explica de ce atât de mulți cântăreți mor din cauza consumului de alcool sau droguri sau din cauza problemelor asociate cu stresul, inclusiv insuficiență cardiacă.

De fapt, faima e „atât de dăunătoare” încât anulează orice beneficiu pentru sănătate asociat de obicei cu bogăția.

Cercetarea a mai arătat că artiștii solo au un risc de mortalitate mai mare decât cei care fac parte dintr-o trupă. Probabil pentru că se confruntă cu mai multă izolare și stres, susțin cercetătorii.