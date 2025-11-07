Artefactul unic în România nu poate fi expus într-un muzeu. Descoperă care este motivul invocat de scafandrul român!

O descoperire recentă făcută în Marea Neagră a impresionat întreaga țară datorită dimensiunilor sale neobișnuite, dar și pentru că ar data de mai bine de 2 600 de ani.

Aceasta nu doar că oferă indicii clare despre felul în care se desfășurau navigația și meșteșugul antic pe litoralul românesc, ci demonstrează și faptul că a aparținut unei corăbii uriașe datorită mărimii sale impresionante.

Descoperire impresionantă lângă Cazinoul Constanța! Este prima piesă de acest tip găsită pe litoralul românesc

Un scafandru român a reușit să descopere chiar lângă celebrul Cazino din Constanța o ancoră din piatră veche de mii de ani, care s-a dovedit a fi un artefact unic în România după ce mai multe detalii despre aceasta au ieșit la iveală.

Pascale Roibu este românul despre care toată lumea vorbește în acest moment după ce a identificat comoara care era chiar sub ochii tuturor turiștilor care treceau zilnic prin zonă.

Ancora arhaică din piatră i-a atras atenția scafandrului încă de acum 15 ani, însă atunci nu i-a dat prea multă importanță. Totuși, după ce s-a documentat mai bine cu privire la artefact a revenit în zonă pentru a o măsurura și pentru a afla mai multe informații.

„Este vorba despre o traversă din piatră, cu o lungime de aproape 2 metri, piesă componentă a unei ancore din lemn ce a aparținut, se pare, unei corăbii de dimensiuni mari, datând de acum aproximativ 2600 de ani. Descoperirea a fost făcută în apropierea anticului port scufundat Tomis.

Este prima ancoră de acest tip identificată în zona litoralului românesc, conform documentelor studiate. Am observat-o întâmplător acum mulți ani, însă abia recent am reușit să o fotografiez și să o măsor.

Roca din care a fost realizată traversa pare a fi un calcar mai dur, extras cel mai probabil din zona de nord a Dobrogei, unde se găsește în câteva locații, cum ar fi și satul meu natal, Zebil. Din această zonă s-ar fi extras o parte din piatra folosită, sute de ani mai târziu, pentru realizarea mozaicului roman de la Tomis. Traversa a fost șlefuită cu iscusință, ceea ce dovedește existența unei tehnologii avansate în această regiune în perioada elenistică timpurie.” a scris acesta pe pagina sa de Facebook.

„Având în vedere dimensiunile sale neobișnuite pentru acea perioadă, piesa reprezintă o raritate. Doar câteva ancore de asemenea proporții au fost descoperite până acum în întreg bazinul Mării Negre.

Această ancoră, alături de multe altele identificate în decursul a peste 20 de ani de scufundări în apropierea anticului port scufundat Tomis, vor putea fi studiate în lucrarea „Ancorele Corăbiilor Tomitane”, pe care o voi publica anul viitor.” a mai adăugat el, surprinzându-i pe cititori.

Iată și imaginile postate:

Întrebat de ce nu este scoasă din mare și expusă într-un muzeu, scafandrul român a răspuns:

„Poate din cauza greutății imense şi a beneficiilor minime raportate la costuri”.