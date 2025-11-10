Dezavantajul surprinzător pe care îl au persoanele atrăgătoare pe rețelele de socializare. Ce pățești dacă ești „prea frumos”

Experții au dezvăluit dezavantajul surprinzător pe care îl au persoanele atrăgătoare pe rețelele de socializare, pe care puțini utilizatori l-ar bănui.

Unii influenceri pot avea dificultăți în mediul online din cauză că sunt prea atrăgători | Shutterstock

Dezavantajul surprinzător pe care îl au persoanele atrăgătoare pe rețelele de socializare poate să pară ciudat, dar experții susțin că e un efect care poate fi observat ușor.

Un nou studiu a scos la iveală dezavantajul surprinzător pe care l-ar avea persoanele „prea frumoase” pe Internet, scrie Daily Mail.

Cercetarea a fost realizată de experți din cadrul Universității din Dayton, la care au participat sute de utilizatori.

Aceștia au fost studiați în timp ce interacționau cu imagini Instagram false.

Dezavantajul surprinzător pe care îl au persoanele atrăgătoare pe rețelele de socializare

Experții au descoperit dezavantajul surprinzător pe care îl au persoanele atrăgătoare pe rețelele de socializare după ce participanților li s-a cerut să spună ce imagini ar aprecia și ce conturi ar urmări.

Experții au creat conturi și imagini false cu mai mulți creatori de conținut din nișa de fitness.

Rezultatele au arătat că influencerii de fitness extrem de atrăgători au primit mai puține aprecieri și urmăritori decât creatorii moderat de atrăgători.

Potrivit experților, acest lucru se întâmplă pentru că oamenii se identifică mai greu cu persoanele mai „prea frumoase”. Ca urmare, simt ca nu există o legătură la fel de puternică.

„Cercetarea noastră sugerează că, într-o lume digitală plină de influenceri, oameni cu audiențe mari și care stabilesc trenduri, a fi prea atrăgător poate, de fapt, să se întoarcă împotriva ta, în special în zona fitness,” susțin cercetătorii Andrew Edelblum și Abby Frank. „Noi numim asta efectul de „retur al frumuseții”.”

În studiul lor, echipa a vrut să analizeze dacă imaginile care erau mai sugestive atrăgeau mai mulți utilizatori.

„Ca cercetători interesați de comportamentul consumatorilor, am văzut multe dovezi că imaginile mai sugestive funcționează. Modelele și purtătorii de cuvânt atrăgători captează atenția, cresc numărul de clickuri și fac produsele să pară mai dorite,” au continuat experții.

Echipa a recrutat sute de participanți care au văzut imagini de pe Instagram ale unor influenceri de fitness cu grade diferite de atractivitate. Rezultatele au fost „uimitoare”, potrivit experților.

„Am descoperit că influencerii de fitness extrem de atrăgători primeau mai puține aprecieri și urmăritori decât colegii lor moderat de atrăgători,” au explicat experții.

Tonul creatorilor de conținut e foarte important

Dar acest efect poate fi gestionat de creatorii de conținut prin intermediul tonului pe care îl folosesc, susțin experții. Când influencerii foarte atrăgători erau modești și vorbeau despre dificultățile lor, numărul de aprecieri creștea.

În schimb, când se lăudau cu talentul lor sau cu disciplina lor excepțională, numărul de aprecieri scădea drastic.

„Asta sugerează că modestia poate fi un instrument de comunicare puternic pentru influencerii care altfel pot părea „de neatins”,” au explicat cercetătorii.

Genul pare să joace un rol important în acest efect de „retur al frumuseții”. Într-un studiu ulterior, s-a constatat că influencerii de fitness foarte atrăgători de sex feminin sunt afectați mai puternic de reacția negativă decât bărbații la fel de atrăgători.

Potrivit experților, acest lucru ar putea reflecta „o tendință socială mai largă de a judeca aspectul femeilor mai sever”.