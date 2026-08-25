Eclipsa „Luna Sângerie” se apropie. Când va avea loc fenomenul inedit

Eclipsa „Luna Sângerie” va avea loc în curând și promite un spectacol astronomic inedit, ce poate fi admirat cu ochiul liber.

Eclipsa lunară va putea fi admirată de miliarde de oameni | Shutterstock

În noaptea de 27 spre 28 august va avea loc o eclipsă parțială de Lună, când umbra Pământului va acoperi 96% din suprafața Lunii.

Fenomenul va putea fi admirat de miliardele de oameni aflați pe partea întunecată a planetei, scrie Space.com.

E a 2-a eclipsă din această lună, după eclipsa solară totală, ce a avut loc pe 12 august.

Atunci, Luna a acoperit discul Soarelui, fenomen vizibil în anumite zone din Groenlanda, Islanda și Spania.

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Eclipsa „Luna Sângerie” se apropie

Eclipsele au loc întotdeauna în perechi, însă etapele unei eclipse de Lună sunt diferite de cele ale unei eclipse de Soare. Un mare avantaj al unei eclipse de Lună e că fiecare etapă se desfășoară simultan pentru toți oamenii aflați pe partea întunecată a Pământului, unde discul lunar se află deasupra orizontului.

Totuși, ora locală la care are loc fiecare etapă va varia în funcție de locație. Eclipsele de Lună pot fi, de asemenea, admirate cu ochiul liber.

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Umbra Pământului e împărțită în 2 conuri concentrice, care pot fi observate doar în scurta perioadă în care are loc o eclipsă de Lună. Conul exterior, numit penumbră, proiectează o umbră difuză și extinsă, în timp ce conul interior, numit umbră, evidențiază conturul clar al Pământului.

Eclipsa începe oficial la ora 21:23 EDT pe 27 august (ora 04:23 dimineața, 28 august, pentru România). Atunci, umbra exterioară, penumbrală, a Pământului începe să acopere suprafața Lunii.

Întunecarea discului lunar în această etapă e subtilă și devine cel mai ușor de observat în momentele de dinainte ca umbra interioară a Pământului să apară și să transforme „Luna Sturionului” din august, denumită astfel după perioada anului în care peștii de mari dimensiuni erau ușor de prins în America de Nord.

Umbra interioară a Pământului va acoperi discul lunar la ora 22:33 EDT pe 27 august, ceea ce marchează începutul fazei parțiale a acestei eclipse profunde de Lună.

Umbra apare mai întâi sub forma unui mic semicerc întunecat în apropierea regiunilor întunecate Oceanus Procellarum (Oceanul Furtunilor) și Mare Humorum, la marginea sud-vestică a Lunii, înainte de a se extinde rapid și de a acoperi peisajul lunar din apropiere.

Umbra Pământului va acoperi 96% din Lună

Eclipsa va atinge punctul maxim la ora 00:12 EDT pe 28 august (ora 07:00 dimineața în România, când Soarele deja a răsărit), când 96% din discul lunar va fi acoperit de umbra Pământului.

În această perioadă, suprafața Lunii poate căpăta o nuanță subtilă de roșu, deoarece lumina solară filtrată prin atmosfera Pământului e refractată către suprafața lunară. De aici și denumirea de „Lună Sângerie”.

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Umbra interioară a Pământului se va retrage treptat de pe suprafața Lunii în următoarele ore. Nuanța roșiatică ce ar putea fi vizibilă în momentul de maxim al eclipsei va dispărea treptat pe măsură ce zona discului lunar expusă direct luminii Soarelui se mărește, iar satelitul natural al Pământului revine treptat la aspectul obișnuit.

Ultima urmă a umbrei interioare a Pământului va părăsi suprafața Lunii la ora 01:51 EDT pe 28 august.

Umbra exterioară, penumbrală, a planetei va dispărea de pe Luna Sturionului la scurt timp după aceea, la ora 03:01 EDT, ceea ce va marca sfârșitul eclipsei. O eclipsă similară va avea loc abia în noaptea de Anul Nou din 2028 și va fi vizibilă în Asia, Australia și Europa.