Elon Musk lansează Grokipedia. De ce crede că e o „îmbunătățire masivă" față de Wikipedia

Elon Musk lansează Grokipedia, o alternativă la celebra Wikipedia, o platformă pe care miliardarul a criticat-o de-a lungul anilor.

Publicat: Marti, 28 Octombrie 2025, 13:23 | Actualizat Marti, 28 Octombrie 2025, 13:27
Elon Musk a lansat Grokipedia pe 27 octombrie 2025 | Shutterstock

Elon Musk lansează Grokipedia, o alternativă la Wikipedia, pe 27 octombrie. Lansarea a avut loc la scurt timp după ce miliardarul a anunțat pe X că echipa sa xAI creează o platformă care va fi o „îmbunătățire masivă a Wikipedia”.

„Sincer, e un pas necesar către scopul xAI de a înțelege universul,” a scris Musk pe X în luna septembrie, scrie Business Insider.

Grokipedia a fost lansat oficial pe 27 octombrie, dar mai mulți utilizatori s-au plâns de erori pe site.

Platforma are o bară de căutare pe un fundal negru, cu o interfață similară cu Wikipedia și ChatGPT.

Elon Musk lansează Grokipedia, cu o pagină principală care susține că platforma se află în versiunea v0.1. În acest moment, există 885.279 de articole pe site.

Prin comparație, Wikipedia menționa pe site-ul său că are până în prezent 7.081.705 articole în versiunea sa în limba engleză.

Noul proiect face parte din încercarea lui Musk de a critica și oferi alternative pentru platformele cunoscute, pe care le consideră părtinitoare din punct de vedere politic.

În trecut, Musk s-a declarat un admirator al Wikipedia. Dar, în ultimii ani, miliardarul pare să își fi schimbat părerea. Acum, susține că Wikipedia promovează puncte de vedere liberale. Miliardarul chiar le-a cerut următorilor săi de pe X să nu mai finanțeze „Wikipedia până când nu se va restabili echilibrul.”

În 2019, el a criticat propria pagină de Wikipedia pe X, pe care a descris-o drept „un câmp de luptă cu un milion de modificări.”

„Tocmai m-am uitat la pagina mea de wiki pentru prima dată după ani de zile. E nebunie curată!” a scris Musk într-un mesaj din decembrie 2019. „Apropo, poate cineva să șteargă „investitor”? Practic nu fac deloc investiții.”

Grokipedia e o enciclopedie online creată de xAI

Grokipedia e o enciclopedie online creată de xAI, compania AI a lui Elon Musk, un critic dur al inteligenței artificiale și mai ales al companiei OpenAI, pe care a cofinantat-o în urmă cu mai mulți ani, înainte să o părăsească.

Articolele de pe Grokipedia au un format similar cu cele de pe Wikipedia. Până acum, nu au fost văzute și imagini în articole, deși acestea există pe Wikipedia.

Wikipedia permite utilizatorilor să editeze paginile, dar se pare că Grokipedia nu oferă deocamdată această opțiune Utilizatorii nu pot propune schimbări proprii, cel puțin în acest moment.

Articolele susțin, de asemenea, că Grok a verificat informațiile. Aceasta e o afirmație controversată, dată fiind tendința modelelor AI de a inventa „fapte” false.

Deși Musk a promis că Grokipedia va fi o „îmbunătățire masivă” față de Wikipedia, unele articole par să preia informații direct din Wikipedia.

La finalul paginii dedicate MacBook Air, de exemplu, apare mesajul „Conținutul este adaptat din Wikipedia, licențiat sub Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License.”

Același mesaj apare pe paginile pentru PlayStation 5 și Lincoln Mark VIII. Ambele texte sunt aproape identice atunci când sunt comparate cu versiunile lor de pe Wikipedia.

„Chiar și Grokipedia are nevoie de Wikipedia pentru a exista,” a declarat Lauren Dickinson, purtător de cuvânt al Wikimedia Foundation, organizația non-profit care administrează Wikipedia.

Comentarii


Videoclipul zilei
Citește și
