Un bărbat a primit o „față imprimată 3D” în urma unui accident care l-a desfigurat. Cum arată acum

Un bărbat a primit o „față imprimată 3D” în urma unui accident care l-a desfigurat, ce a avut loc când ieșise cu bicicleta cu prietenii săi.

Publicat: Marti, 28 Octombrie 2025, 14:31 | Actualizat Marti, 28 Octombrie 2025, 14:32
Un bărbat și-a recuperat jumătate din față cu ajutorul tehnologiei de imprimare 3D | Shutterstock

Dave Richards e un bărbat în vârstă de 75 de ani care a primit acum o „față imprimată 3D”, după ce a fost lovit de un șofer beat în timp ce se plimba cu bicicleta alături de prietenii săi.

În urma accidentului, bărbatul și-a pierdut jumătate din față. Dar, acum, are o proteză imprimată 3D, scrie Daily Mail.

Accidentul a avut loc în Devon, în iulie 2021. Richards a avut arsuri de gradul 3 pe jumătate din față.

Bărbatul a fost prins și tras sub mașină, incident care i-a afectat grav spatele, pelvisul și coastele, dincolo de rănile la cap.

Richards a primit o „față imprimată 3D” după ce a fost desfigurat în accident. Bărbatul a fost târât pe asfalt sub mașină. Părți din partea superioară a feței, nasului și gâtului i-au fost smulse de pe craniu, ceea ce i-a lăsat pe chirurgi fără altă opțiune decât să-i îndepărteze un ochi și să-i atașeze o bucată de piele peste jumătatea feței care fusese afectată.

„Chirurgii au încercat să-mi salveze ochiul. Dar le era teamă că orice infecție s-ar putea răspândi de la ochi, de-a lungul nervului optic, până la creier, așa că ochiul a fost îndepărtat,” a declarat Richards.

Chirurgii au folosit țesut cu artere și vene de sânge pentru a-i acoperi jumătate din față. Porțiunea a fost atașată de gât și a acoperit complet partea laterală a feței. În timpul recuperării, Richards a avut nevoie de 2 operații secundare.

Citește și: Experții au creat un rinichi „universal” pentru prima dată în istorie. E compatibil cu toate grupele de sânge

Ulterior, Richards a ajuns la Reconstructive Prosthetics, care tocmai a deschis Centrul Medical 3D Bristol. Centrul ajută pacienții prin tehnologie digitală de ultimă generație și expertiză reconstructivă specializată.

Ca parte a tratamentului său, Richards a primit o proteză 3D care se potrivește spațiului de pe față și imită culoarea părului, a ochilor și a pielii sale.

„Eram pacient extern înainte să începem să discutăm despre așa ceva, dar eram interesat,” a declarat Richards. „Când a apărut tehnologia 3D, s-a deschis o gamă întreagă de posibilități.”

„Nu este cel mai plăcut proces. Au folosit diverse mulaje și amprente din ceară prin procedee manuale, au făcut multe fotografii pentru a înregistra cum arăta, și a fost implicat mult efort în realizarea mulajelor și turnărilor pe față, acoperindu-mi nasul și gura,” a declarat bărbatul.

Cum a fost posibilă proteza facială 3D

„Scanarea de suprafață a pacienților pentru proteze permite ca aceștia să fie analizați în timp ce se mișcă. Iar această tehnologie poate folosi mișcarea pentru ca proteza să se adapteze la ea,” a declarat Amy Davey, specialistă în cadrul centrului.

Citește și: Terapia virală veche de 100 de ani care ne-ar putea salva de bacteriile rezistente la antibiotice. Cum funcționează

Imprimantele 3D folosesc un tip de rășină plastică ce poate fi aplicată direct pe piele. O altă imprimantă din centru are capacitatea de a produce materiale care seamănă îndeaproape cu oasele reale. Ceea ce permite crearea unor implanturi mult mai „naturale”.

Bărbatul care a provocat accidentul a fost condamnat la 3 ani de închisoare și nu mai poate conduce timp de 7 ani. Se crede însă că a fost eliberat după un 1 și jumătate pentru bună purtare, deoarece a pledat vinovat de la început.

„După cum vă puteți imagina, nu sunt deloc mulțumit de reducerea pedepsei sale, având în vedere că aproape mi-am pierdut viața și trăiesc zilnic cu toată durerea provocată de răni,” a declarat Richards.

