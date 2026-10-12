Inteligența artificială schimbă regulile pe Wall Street. Ce locuri de muncă sunt în pericol și ce angajați pot deveni mai căutați

Inteligența artificială schimbă regulile pe Wall Street, cu locuri de muncă în pericol, dar și unele specializări la mare căutare.

Inteligența artificială continuă să schimbe piața muncii, de această dată cu schimbări surprinzătoare pe Wall Street.

Potrivit CNBC, anunțurile pentru roluri legate de AI la bănci, inclusiv JPMorgan Chase, Citigroup și Capital One, au crescut cu 49% în acest an comparativ cu 2025. Au ajuns, astfel, la 139.819 de anunțuri.

Unele domenii prezintă o creștere mai mare decât altele, dar se observă o tendință clară.

Unele abilități sunt din ce în ce mai căutate, pe măsură ce inteligența artificială e introdusă în numeroase firme. Tendința a fost observată nu doar pe Wall Street, ci la nivel mondial, scrie Bloomberg.

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Inteligența artificială schimbă regulile pe Wall Street

Potrivit celor mai recente date, sunt căutate abilități legate de gestionarea agenților AI. De exemplu, anunțurile pentru angajați care pot gestiona sau proiecta agenți AI a crescut cu 1721% în 2026.

„Aceasta e, probabil, cea mai căutată abilitate pe Wall Street,” a declarat CEO-ul Draup, o firmă specializată pe angajări, Vijay Swaminathan,. „E o oportunitate uriașă. Au nevoie de oameni care înțeleg datele și de oameni care înțeleg AI și unde să o aplice.”

Anunțurile de angajare arată că băncile de pe Wall Street trec dincolo de chatboți. Acum intră în următoarea fază a strategiei lor de AI, una care are implicații pentru executivi, angajați și acționari.

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Pentru a-și îndeplini promisiunea AI de a spori productivitatea și de a automatiza sarcinile repetitive, băncile avansează spre un viitor în care agenții AI gestionează o pondere tot mai mare din volumul de muncă.

În timp ce un val anterior de angajări în domeniul AI a fost dominat de ingineri și cercetători de date, care construiau modele sau le adaptau la un context corporatist, tendința s-a extins pentru a include persoane responsabile de integrarea directă a AI.

Băncile adoptă AI

Băncile din SUA nu sunt singurele care urmează această tendință. Potrivit TechCrunch, băncile din Europa vor concedia aproape 200.000 de angajați din cauza automatizării introduse de AI.

Implementarea AI în interiorul unei instituții financiare necesită adesea conectarea mai multor agenți specializați. Unul pentru a inspecta datele brute, altul pentru a analiza un document și un altul pentru a verifica conformitatea reglementară, de exemplu.

Angajații implicați în acest proces au nevoie de o combinație de abilități tehnice și cunoștințe de domeniu specifice unei afaceri sau funcții, de la birourile de tranzacționare până la operațiunile de back-office și resurse umane, potrivit lui Swaminathan.

„Există multă complexitate într-o companie,” susține Swaminathan. „Uneori, aceste complexități sunt vizibile. Dar de multe ori sunt ascunse. Durează mult timp chiar și pentru a automatiza un proces simplu.”

De exemplu, crearea unei echipe de agenți pentru automatizarea aprobării cererilor de concediu ale angajaților generează o rețea de cazuri particulare și excepții specifice, a precizat el.

Ce abilități sunt căutate acum pe Wall Street

Dincolo de gestionarea și proiectarea agenților AI, alte abilități la mare căutare pe Wall Street implică înțelegerea instrumentelor și tehnicilor care le oferă agenților capacitatea de a încheia cu succes sarcinile.

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Anunțurile legate de LangGraph, un cadru de lucru pentru construirea fluxurilor de lucru în mai mulți pași, au crescut cu 679%. Anunțurile despre LlamaIndex, care ajută la conectarea aplicațiilor de AI la date, au crescut cu 291%, conform analizei Draup.

Dincolo de abilitățile tehnice, există un accent tot mai mare pe așa-numitele competențe soft skills.

„Analiza noastră arată că există o atenție reînnoită acordată abilităților transversale precum rezolvarea problemelor, creativitatea și capacitatea de a pune întrebări dificile, atunci când vine vorba de o înțelegere mai profundă a proceselor,” a declarat expertul.

Alte domenii de creștere în cadrul AI îi includ pe cei care creează mecanisme de protecție în jurul sistemelor emergente, inclusiv infrastructura de risc și control.

Referințele din anunțurile de angajare legate de „AI responsabilă” au crescut cu 657% în acest an, potrivit Draup. Cele care menționează managementul riscului au crescut cu 394%.

Ce salarii oferă joburile AI

Rolurile legate de AI generativă și agenți sunt de obicei plătite mai bine decât alte roluri tehnologice din sectorul financiar. Managerii de AI generativă au un salariu de bază median de aproximativ 190.000 de dolari, conform Draup.

În ciuda salariilor mai mari, ocuparea acestor roluri specializate rămâne o provocare, a spus Swaminathan.

Pentru a acoperi acest decalaj, băncile mari se bazează masiv pe programe interne de recalificare pentru a-și instrui dezvoltatorii existenți și experții din domeniu, a adăugat el.

Această extindere va genera ea însăși efecte în lanț, însă. CEO-ul JPMorgan, Jamie Dimon, a vorbit despre „planuri uriașe de redistribuire a personalului” pe măsură ce AI preia mai mult din volumul de muncă.